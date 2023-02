Angesichts von Niedrig- und Nullzinsen sowie schwachem Wirtschaftswachstum habe das langfristige und disruptive Wachstumspotenzial des Technologiesektors beträchtliches Anlegerkapital angezogen. Diese Entwicklung sei durch eine Vielzahl an strukturellen Wachstumstrends unterstützt worden, denen die Pandemie zusätzlichen Auftrieb verliehen habe - beispielsweise das Wachstum des Online-Handels oder der Online-Werbung. Von der gestiegenen Nachfrage hätten jedoch nicht nur die bereits rentablen Technologieunternehmen profitiert, sondern auch jene, bei denen die Gewinne (noch) dem Einsatz hinterhergehinkt seien.



Doch diese Zeiten seien vorbei. Die Zinssätze seien unerwartet schnell und stark gestiegen - und es sei in der gesamten Branche zu einem massiven Ausverkauf gekommen. Besonders stark hätten unrentable Unternehmen gelitten, betroffen sei jedoch im Großen und Ganzen der gesamte Sektor gewesen. Auch wenn eine Korrektur der Bewertungen in gewissem Maße wohl angemessen gewesen sei: Auch bei höheren Zinssätzen liefere der Technologiesektor eine gute Performance. Nun, da die Ära des billigen Geldes vorbei sei, erwarte der Markt einen Beweis für die kurzfristige Rentabilität. Und auch die Bereitschaft, den negativen freien Cashflow zu finanzieren, sinke. Die Devise laute: Statt dem Wachstum hinterherzujagen, sollten Unternehmen stetig wachsen und dabei profitabel sein.



In ihren globalen Aktienportfolios hätten die Experten ihr Engagement in der Technologiebranche angepasst. Sie würden übergewichtet bleiben, hätten sich aber von verbraucherorientierten Technologiewerten abgewandt. Stattdessen hätten die Experten zum Beispiel die Schwäche der Halbleiterindustrie genutzt, um dort aufzustocken. Sie dürfte von der zunehmenden Digitalisierung der Welt profitieren. Außerdem würden die Experten auf den Bereich Automatisierung setzen: Sie sei unverzichtbar, um strukturellen Problemen wie dem angespannten Arbeitsmarkt, der Deglobalisierung oder demografischen Herausforderungen zu begegnen. Auch die Umstellung auf Cloud-Dienste stehe noch am Anfang.



Der Technologiesektor sei nach wie vor ein interessanter Sektor mit vielen Anlagemöglichkeiten. Und das Bewertungsrisiko sei wahrscheinlich gebannt. Im Jahr 2023 werde es darum gehen, Gewinne zu erwirtschaften. Die Experten würden sich daher auf hochwertige Unternehmen konzentrieren, von denen sie profitables Wachstum erwarten könnten. (06.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Zinserhöhung wirkte sich negativ auf die Performance des NASDAQ-Index ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) im Jahr 2022 aus, so Andrew Harvie, Global Equities Client Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments.Stelle das aktuelle Niveau der US-Zinsen die Wachstumsaussichten der am höchsten verschuldeten Technologieunternehmen in Frage? Wie sich Geldpolitik auf Tech-Werte auswirken könnte und welche Faktoren noch eine Rolle spielen würden, erläutere Andrew Harvie.