Ein weiterer Bereich mit Potenzial, da DNB Technology Fund diesen als stabil und mit einer weiterhin starken Nachfrage sehe, sei Business-Software. Die Pandemie habe das große Digitalisierungsbedürfnis in Unternehmen verstärkt, was zu einem soliden Wachstum bei Unternehmen wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) führe.



Skeptisch gegenüber Halbleitern



Obwohl DNB Technology Fund kürzlich über 150 Millionen NOK (Norwegische Kronen) in die norwegische Nordic Semiconductor (ISIN: NO0003055501, WKN: 932405, Ticker-Symbol: N0S) investiert habe, sehe er die Halbleiterindustrie insgesamt skeptisch. Auf der positiven Seite habe die Konsolidierung zu hohen Margen und weniger zyklischen Aktivitäten als zuvor geführt, und dies deute darauf hin, dass die Branche über dem historischen Durchschnitt gehandelt werde. Gleichzeitig habe der übermäßige Konsum von Waren, insbesondere im Elektronikbereich, während der Pandemie zu einem Superzyklus von Investitionen in Produktionskapazitäten geführt, der seinesgleichen suche. Nationale Belange sowie der Wunsch, die Halbleiterproduktion aus dem Osten in die USA und nach Europa zu verlagern, hätten die Nachfrage angeheizt.



Taiwan Semiconductor (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM), der weltweit größte Akteur in der Halbleiterfertigung, habe vor der Pandemie jährliche Investitionsausgaben von etwa 10 Milliarden US-Dollar gehabt. Bis 2021 sei diese Zahl auf 30 Milliarden Dollar gestiegen, und in diesem Jahr würden es voraussichtlich 42 Milliarden Dollar sein. Diese Kapazität werde zur gleichen Zeit verfügbar, in der sich der Halbleiterzyklus bereits gedreht habe. DNB Technology Fund glaube, dass auf diesen Superboom ein "Superbust" folgen werde, und obwohl der schwere Halbleiterindex SOX 30 Prozent unter seinem Höchststand liege, sehe DNB Technology Fund eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Rückgänge.



Ausblick



Nach Ansicht von DNB Technology Fund werde sich die Technologie langfristig weiterhin besser entwickeln als der breitere Markt, angetrieben sowohl von Innovationen als auch davon, dass sich die Technologie in traditionellen Industrien ausbreite. Bereits im nächsten Jahr werde man deutlicher beobachten können, wie diese Trends in einer Covid-normalisierten Welt aussehen würden. Die könnte zu einem erneuten starken Interesse der Anleger an diesem Sektor führen. (20.10.2022/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Das Interesse an Online-Shopping und neuen technologischen Gadgets ist im Zuge der Aufhebung von Reisebeschränkungen, Alkoholverboten und Videokonferenzen weiterhin deutlich zurückgegangen, so Anders Tandberg-Johansen, Co-Portfoliomanager des DNB Technology Fund bei DNB Asset Management.Dies stelle aktuell einen kurzfristigen Gegenwind für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsaktien dar, was sich aber nach Abklingen der Börsenturbulenzen stabilisieren sollte. Gleichzeitig würden die Zinsen weiter steigen und Investoren derzeit auf profitables Wachstum statt nur auf Umsatzwachstum setzen. Ein großer Teil des Rückgangs der Tech-Indices werde von den Unternehmen getrieben, die heute kein Geld verdienen würden. Über 40 Prozent der Unternehmen im technologielastigen NASDAQ-Index seien mehr als 50 Prozent von ihrem Höchststand in den letzten 12 Monaten gefallen.Nach Grand Theft Auto und NBA2K: Die Pipeline an hochkarätigen Spielen sei voll