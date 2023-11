Dass Gates nicht in Elon Musks Tesla investiere, sei allerdings keine Überraschung. Beide seien bekanntlich keine Freunde, spätestens seitdem Bill Gates eine Short-Wette auf Tesla eingegangen sei.



Ob mit oder ohne Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T), am Ergebnis ändere sich nichts Wesentliches. Die glorreichen sieben Aktien würden das Marktgeschehen im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) maßgeblich beeinflussen. Dieser habe seit Jahresanfang 18 Prozent zugelegt, ohne die sieben amerikanischen Giganten wäre der Kurszuwachs bei knapp 3 Prozent.



Außer Tesla setze Bill Gates auf die glorreichen sieben amerikanischen Unternehmen. Diese sogenannten Magnificent 7 Aktien würden den Strategieindex DER AKTIONÄR Magnificent 7 Index (ISIN DE000SL0JUT3/ WKN SL0JUT) bilden.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Verwalter von großem Vermögen ab einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar müssen offenlegen, in welche Unternehmen investiert wurde, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So auch der Stiftungsfonds von Bill und Melinda Gates, der im dritten Quartal in diese Tech-Aktien investiert habe.Mit den im dritten Quartal getätigten neuen Investments setze Bill Gates auf eine weitere Rally bei den großen Technologiekonzernen. Auffällig dabei, bis auf den Kauf und somit die Erhöhung der Aktienquote von Microsoft-Aktien (ISIN US5949181045/ WKN 870747), handele es sich bei den anderen Aktienkäufen um Neuinvestitionen. So habe Gates bis auf Tesla in die glorreichen sieben (magnificent 7) Aktien NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Microsoft investiert.