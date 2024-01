Das charttechnische Bild des EURO STOXX 50 bleibe ausgewogen, da wichtige charttechnische Marken auf der Unterseite hätten gehalten werden können, darunter die 50-Tage-Linie bei 4.428 Punkten sowie das 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.447 Punkten. Für den weiteren charttechnischen Verlauf des EURO STOXX 50 werde diese Handelswoche aufgrund des Starts der europäischen Berichtssaison, der EZB-Tagung am Donnerstag sowie der Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten wie der Eurozonen PMIs und dem ifo-Geschäftsklimaindex von sehr hoher Relevanz sein. Unter den europäischen Unternehmen, die in dieser Woche ihre Quartalszahlen veröffentlichen würden, würden sich unter anderem SAP, ASML, LVMH, Sartorius und Volvo befinden.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 0,7% zugelegt. Er habe bei 37.864 Punkten, auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Stark seien Halbleiter gewesen, die um 8% hätten zulegen können. Small Caps, der Russell 2000, hätten hingegen leicht um 0,3% konsolidiert. Die Renditen der US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit seien auf 4,15% angezogen, nachdem die Konjunkturdaten diese Woche überwiegend besser als erwartet ausgefallen seien. Nach einem schwachen Wochenauftakt des NY Empire State Manufacturing Index, seien Arbeitsmarktzahlen, Einzelhandelsumsätze und Baubeginne für Dezember und Konsumentenvertrauen allesamt besser als erwartet gewesen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März sei auf 45% gerutscht. Die Seitwärtsbewegung des Dow Jones seit Mitte Dezember scheine sich zunächst nach oben aufzulösen.



Inzwischen nehme der Dow Jones Kurs auf die 38.000er Marke. Die Chance, dass er dieses Level in dieser Woche erstmals erreiche, stünden gut, denn aus Sicht der Analysten habe er technischen Rückenwind durch die kurzfristig überverkaufte Indikatorenlage. Dennoch würden sie das Aufwärtspotenzial aktuell für eher begrenzt halten. Sollte der Dow Jones aus dieser guten Ausgangsbasis nur geringe Kursgewinne erzielen, dann würden die Analysten dies als erstes Warnzeichen einer weiteren Momentumabschwächung ansehen. Sie würden Anlegern empfehlen diese Stärke dann zu nutzen, um Gewinne zu sichern, denn aus technischer Sicht dürfte klar sein, dass der Dow Jones die überhitzten Indikatoren nach einer so guten Rally vom Oktober-Tief insgesamt noch nicht abgebaut habe. Die nächste Unterstützung sähen die Analysten in der 38-Tage-Linie, die aktuell bei 37.121 Punkten verlaufe, gefolgt vom bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Diese Unterstützung sollte im Februar wieder relevant werden und längere Zeit relevant bleiben, im weiteren Verlauf eventuell als Widerstand, sollte der Dow Jones diese Marke unterschreiten.



Mit ihren jüngsten Äußerungen auf dem Treffen in Davos hätten die Notenbanker die allzu hohen Erwartungen der Marktteilnehmer auf den Boden der Tatsachen geholt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen sei im Zuge der Euphorie über schnelle Zinssenkungen am 27.12.23 auf 1,89% gefallen und sei bis zum Handelsschluss am Freitag auf 2,34% gestiegen und dies in nicht einmal vier Wochen! Dementsprechend sei es mit dem Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) ebenfalls deutlich Richtung Süden gegangen. Dieser habe von 138,84%-Punkten auf 134,00%-Punkten am vergangenen Freitag nachgegeben. Im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden ersten EZB-Sitzung im Jahr 2024 bleibe die Spannung erhalten. Der Bund-Future könne heute um 42 Basispunkte zulegen und notiere aktuell auf dem Niveau vom 08.12.23. Sollte die Gegenbewegung weiter anhalten, sei das erste Kursziel die 38-Tage-Linie bei 135,47%-Punkten.



Die Märkte würden sich weiter im Konsolidierungsmodus bewegen, mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes, der mittlerweile auf dem Niveau wie zuletzt im Jahr 1990 notiere. Der japanische Markt profitiere von der anhaltend schwachen Währung. Neben den bekannten wirtschaftlichen Risiken sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten zunehmen. Eine deutliche Absage baldiger Leitzinsmaßnahmen könnte die Marktstimmung empfindlich treffen. (22.01.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX gab in der letzten Woche um 150 Punkte nach, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Damit komme der DAX weiterhin charttechnisch nicht von der Stelle. Kurzfristig habe es sogar danach ausgesehen, als würde die Stimmung an den Kapitalmärkten sich ins Negative drehen, dann sei das Sentiment erneut gedreht, vor allem mit positiven Vorgaben von der Wall Street. Diese habe die letzte Handelswoche sogar auf Allzeithochs geschlossen, so dass die Analysten zumindest für den heutigen Tag mit stärker steigenden Kursen rechnen könnten. Auch aus Asien und hier vor allem aus Japan würden positive Nachrichten kommen, wohingegen sich der Abwärtstrend an den chinesischen Märkten fortsetze. Von Interesse sei diese Woche sicherlich die EZB-Sitzung am Donnerstag. Hier würden weitere Hinweise über eine mögliche erste Zinssenkung erwartet. Allerdings würden die Analysten davon ausgehen, dass die EZB bemüht sein dürfte, die allzu großen Erwartungen der Marktteilnehmer einzudämmen.Charttechnisch hat der DAX unser erstes Konsolidierungsziel (38-Tage-Linie bei aktuell 16.577 Punkten) gut abgearbeitet, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Bis zur EZB-Sitzung würden die Analysten kein Unterschreiten der Marke erwarten. Auf der Oberseite könnte der DAX im Rahmen einer technischen Gegenbewegung bis 16.839 Punkte (Hoch vom 11.01.) ansteigen. Die technischen Indikatoren würden ebenfalls auf einen Anstieg hindeuten. EURO STOXX 50 habe die Handelswoche am Freitag bei 4.448 Punkten abgeschlossen und damit im Vergleich zur Vorwoche einen Kursrückgang von 0,71% verzeichnet. Die europäischen Börsen würden negativ ins Jahr 2024 starten, da die Stimmung aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf die EZB-Politik zurückhaltend bleibe. Es bestehe die berechtigte Sorge, dass die Rally, die Ende 2023 durch Hoffnungen auf Zinssenkungen angeheizt worden sei, möglicherweise verfrüht gewesen sei. Zudem würden geopolitische Risiken bestehen bleiben. Auf Sektorenebene habe sich der europäische Reise- und Freizeitsektor mit einem Zuwachs von 5,61% sehr robust gezeigt, sowie der Technologiesektor, der 2,51% habe zulegen können. Auf der Verliererseite hätten sich die zinssensitiven Sektoren befunden, wie der Immobilien- und Versorgersektor, die jeweils 4,67% bzw. 3,43% nachgegeben hätten.