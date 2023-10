Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 2,1% konsolidiert. Er habe bei 32.418 Punkten geschlossen. Der S&P 500 sei dem Dow Jones unter die 200-Tage-Linie gefolgt und habe offiziell den Status einer Korrektur erreicht, mit inzwischen erzielten Kursrückgängen von über 10% seit den Sommer-Höchstständen. Die Schwäche sei breit angelegt gewesen, nur der Versorger-Sektor habe die Woche im Plus beenden können. Am schwächsten seien die Sektoren Telekommunikations-Dienstleistungen (-6,3%), insbesondere auf enttäuschende Quartalsergebnisse von Alphabet und Meta und der Energie-Sektor (-6,2%) gewesen.



Am Freitag, als die geopolitische Unsicherheit vor dem Wochenende am größten schien, sprang der Dow Jones gleich zur Eröffnung unter die wichtigen Unterstützungen, die sich aus den Tiefstständen von Anfang Oktober bei 32.825 Punkten bzw. Ende Mai bei 32.539 Punkten herleiten lassen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Dieser Bereich habe sich zuvor während des gesamten Jahresverlaufs als wirksam gezeigt. Angesichts einer überverkauften Indikatorenlage habe jedoch auch am Freitag nicht der Ausverkauf stattgefunden, den man eigentlich hätte erwarten können, durch den Bruch dieser wichtigen Unterstützungen. Die Volatilität habe jedoch erneut kaum reagiert. Die Analysten sähen die US-Märkte dennoch als reif für eine Gegenbewegung an. Positiven Montag-Morgen-Eröffnungen sollte man zwar eher skeptisch gegenüberstehen, aber sollten die Börsen Anfangs dieser Woche nochmals Schwäche zeigen, dann würden die Analysten zum Aufbau von Positionen raten.



Investoren sollten sich durch mögliche Schwäche nicht verunsichern lassen. Zunächst hätte der Dow Jones Potenzial das Gap vom Freitag (32.804 Punkte) zu schließen. Die Analysten sähen aber eine investierbare Rally im Dow Jones, die ihn deutlich über die oben genannten Marken zwischen 32.539/32.825 Punkte bringen sollte. Das Erreichen der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.826 Punkten) sollte ein realistisches Ziel darstellen.



Am europäischen Rentenmarkt sei es zum Handelsschluss am Freitag zu weiteren Gewinnen gekommen. Am stärksten hätten dabei italienische Staatsanleihen profitiert. Diese hätten von der EZB-Entscheidung profitiert, die Pläne in Bezug auf die PEPP-Reinvestments unverändert zu lassen. Etwas anders verhalte es sich mit dem Geschehen am US-Rentenmarkt, hier habe das Verkaufsinteresse überwogen. Im Mittelpunkt habe dabei nicht die bevorstehende FED-Sitzung, sondern die vierteljährliche Refinanzierungsmitteilung des Finanzministeriums in Washington gestanden. Die Marktteilnehmer würden sich davon Informationen über die Ausweitung des Emissionsvolumens von Treasury-Langläufern erwarten. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) könne weiter von der Risikoaversion profitieren und notiere aktuell bei 129,36%-Punkten. Zugleich sei die 38-Tage-Linie bei 129,02%-Punkten überwunden worden, sodass der Bund-Future Richtung der Marke von 130%-Punkten marschieren könne.



Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bleiben defensiv investiert. Allerdings würden sie weiterhin vorsichtig optimistisch im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrally bleiben. Jedoch nur, solange sich der Konflikt im Nahen Osten nicht zu einem Flächenbrand ausweite. (30.10.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX schloss die 6. Woche in Folge im Minus; solch eine Verlustserie hat es seit 2011 nicht mehr gegeben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auch auf Monatsbasis könnte der DAX zum dritten Mal in Folge im Minus schließen, ein seit den 80er Jahren eher seltenes Phänomen. Charttechnisch sei zudem der "Befreiungsschlag" in Form des Schließens des Gap 14.936/14.985 Punkten nicht gelungen, vielmehr sei der DAX an der unteren Gap-Kante abgeprallt und sei Richtung Süden gedreht. Der Start in die neue Woche dürfte daher eher verhalten ausfallen. Die Vorgaben aus Asien, wo die Börsen mehrheitlich im Minus notieren würden, seien negativ. Positiv seien dagegen die Future auf die US-Aktienindices. Die Analysten würden weiterhin von einer erhöhten Volatilität ausgehen, sodass der DAX zwischen seinem Oktobertief bei 14.630 Punkten und dem vorgenannten Gap handeln dürfte. Ein Bruch des Tiefs könnte bis 14.396 Punkten (50% Fibonacci-Retracement) führen. Auf der Oberseite wäre ein Schluss des Gaps notwendig, um weiter Richtung 15.045 Punkten zu gehen.Der EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.014 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um lediglich 0,25% gefallen. Wie nicht anders zu erwarten, hätten die Sektoren Energie und Rohstoffe zu den wenigen Branchen gehört, die im Plus notiert hätten. Mit am stärksten hätten hingegen die Sektoren Gesundheitswesen und der Konsumgüterbereich verloren. Charttechnisch betrachtet habe der EURO STOXX 50 seinen Abwärtstrend durch den Bruch einer weiteren wichtigen charttechnischen Marke untermauert. Der Index handle zwischen dem 50% Fibonacci-Retracement der Bewegung von 4.491/3.567 Punkten bei 4.027 Punkten und dem 61,8% Fibonacci Retracement bei 3.917 Punkten. Dazwischen liege als nächste Unterstützungsmarke das Intraday-Tief bei 3.980 Punkten vom 20. März 2023. An diesem Punkt sei die Trendwende für den Bullenmarkt ab März eingeleitet worden. Charttechnische Indikatoren, wie Momentum und Stochastik, würden sich weiter im negativen Bereich bewegen. Von der anstehenden FED-Sitzung diese Woche würden die Analysten keine Maßnahmen erwarten.