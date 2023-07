In dieser sehr ereignisreichen Woche, die durch zahlreiche Unternehmensberichte sowie den Zentralbanksitzungen der FED, EZB und BoE geprägt sei, könnte bei schlechten Nachrichten die Stimmung jedoch kippen und eine Abwärtswelle bis auf die untere Unterstützungslinie bei 4.220 Punkte auslösen. Zum Wochenstart würden die europäischen Aktien einen Rückgang verzeichnen, da sich Anleger auf die intensivste Woche der Berichtssaison und zahlreiche geldpolitische Sitzungen der Zentralbanken einstellen würden. Vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse in Spanien würden sich zudem die spanischen Titel schwächer zeigen.



Fundamental betrachtet, richte sich der Fokus in dieser Woche auf die Bilanzsaison des zweiten Quartals, die deutlich an Fahrt gewinne. Zu den wichtigsten Namen in dieser Woche würden Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005), LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292), Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194), Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01), Enel (ISIN IT0003128367/ WKN 928624), Schneider Electric (ISIN FR0000121972/ WKN 860180), BNP (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Mercedes (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), KERING (ISIN FR0000121485/ WKN 851223), BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11), Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) und ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) gehören.



Nach neun Börsentagen mit Gewinnen in Folge sei dem Dow Jones Index am Freitag die Puste ausgegangen. Dennoch habe es für einen Wochenplus von gut 2% gereicht. Am letzten Donnerstag habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht. Vor der Sitzung der FED hätten sich die Anleger etwas zurückgehalten. Vieles hänge von den Statements der Notenbanker ab. Sollten die Anleger der Meinung sein, dass der Hochpunkt der Leitzinserhöhungen erreicht sei, so dürften sie sich wieder stärker der Aktienanlage zuwenden.



Eines der Themen an der Wall Street in den letzten Tagen sei neben der in Gang gekommenen Quartalsberichtssaison der Unternehmen natürlich das Rebalancing im NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewesen. Bereits seit Tagen habe der NASDAQ 100 unter Abgabedruck gestanden, da vor allem Indexfonds letzte Anpassungen vor der heute in Kraft tretenden Neugewichtung vorgenommen hätten. Am stärksten hätten in der letzten Woche Banken performt, die um knapp 10% hätten zulegen können. Allerdings sei es mit der Aktie von American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) 4% nach unten gegangen, nachdem die Zahlen die Erwartungen nicht getroffen hätten.



Charttechnisch könnte der Dow Jones eine Korrektur des extrem steilen Aufwärtstrends der letzten zehn Börsentage vertragen. Im Bereich um 34.630/650 Punkten würden mehrere Hochs aus den letzten Monaten verlaufen, die eine gute Unterstützung bieten sollten. Auf der Oberseite gelte es das Hoch vom 21.04.2022 bei 35.492 Punkten zu überwinden. Sollten die FED-Kommentare den Markterwartungen entsprechen, könnte der Dow Jones-Index von hier aus einen ersten Anlauf Richtung Allzeithoch bei knapp 37.000 Punkten starten.



Europäische Renten sei zum Wochenende etwas fester aus dem Handel gegangen. Die Einschätzungen zur weiteren Geldpolitik der EZB hätten sich zuletzt leicht verändert. Die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinsschritte nach oben nehme zuletzt etwas ab. Davon profitiere auch der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264). Dieser steige heute Richtung 134 %-Punkten, nachdem er am Freitag mit 133,33 %-Punkten aus dem Handel gegangen sei. Ein Blick auf den Chart zeige, dass der Bund-Future aktuell zwischen der 38-Tage-Linie bei 133,33%-Punkten und der 90-Tage-Linie bei 134,55%-Punkten handele. Solange er nicht aus dieser Handelsspanne ausbreche, würden sich die Analysten neutral positionieren.



Die Aktien- und Rentenmärkte würden diese Woche auf die Zinsentscheidungen von FED und EZB schauen. Vor allem der Ausblick der Notenbank sei von zentraler Bedeutung. Die Analysten würden die Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag abwarten und dann das weitere Vorgehen anhand der Statements ausrichten. (24.07.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eine ruhige Handelswoche liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dies erstaune umso mehr, als doch am letzten Freitag der kleine Verfallstermin bei den Derivaten angestanden habe und zugleich die Quartalsberichtssaison Fahrt aufnehme. Im Mittelpunkt hätten vor allem die Zahlen von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) gestanden, welche tendenziell enttäuscht hätten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe um 72 Punkte oder 0,45% zulegen können. Vor der anstehenden Zinsentscheidung der FED in dieser Woche dürften die Anleger eine abwartende Haltung einnehmen.Charttechnisch habe sich der DAX zuletzt seitwärts bewegt. Auf der Oberseite begrenze der seit dem 16.06. bestehende Abwärtstrend bei aktuell 16.224 Punkten das Aufwärtspotenzial. Kurse darüber würden Kursgewinne bis 16.240/16.302 Punkten ermöglichen. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 16.000 sowie 15.948 Punkten finden. Ein Fall unter die letztgenannte Marke würde der DAX in den nächsten Tagen bis 15.735/15.715 abgleiten lassen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.390 Punkten geschlossen und sei um Vergleich zur Vorwoche um 0,23% gefallen. Auf Sektorenebene hätten in der Vorwoche der Immobiliensektor (4,08%) sowie der Gesundheitssektor (3,99%) am stärksten zugelegt. Der europäische Technologiesektor habe 4,60% abgegeben, nachdem u. a. SAP schwache Quartalszahlen vorgelegt habe.