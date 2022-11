Das charttechnische Bild habe sich mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 3.800 Punkten aufgehellt. Diese Marke sei in den letzten Monaten nach Erreichen jeweils abverkauft worden. Nachdem die Rally seit Mitte Oktober in Gang sei, werde die Luft auf der Oberseite allmählich dünner. Ein Test der 4.000-Punkte-Marke erscheine möglich, spätestens dann würden die Analysten eine Konsolidierung erwarten, die den EURO STOXX 50 Index in den Bereich 3.600/3.800 Punkte führen könnte. Hier liege zudem die steigende 200-Tage-Linie (aktuell bei 3.675 Punkten), die eine gute Unterstützung bieten sollte.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei in der vergangenen Woche um 4,1% nach oben gesprungen. Er habe bei 33.748 Punkten geschlossen. Auslöser für die gute Wochenentwicklung sei die Veröffentlichung einer niedrigeren Inflationsrate in den USA gewesen, die im Vergleich zum Vorjahr "lediglich" um 7,7% gestiegen sei und Hoffnung gemacht habe, dass die Inflation ihren Gipfel schon erreicht haben könnte. Dies habe zu einem deutlich schwächeren US-Dollar und auch zu einem drastischen Renditerückgang bei Anleihen geführt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe habe sich beispielsweise um 31 Basispunkte auf 3,84% reduziert. Dem Dow Jones sei dadurch der Sprung über den Widerstand im Bereich 33.280 bis 33.321 Punkte gelungen. Dieses Level sei jetzt zur nächsten Unterstützung geworden, auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.460 Punkten) sollte eine gute Unterstützung darstellen. Die Rally im Dow Jones, die bereits Ende September begann, ist inzwischen fast 19% groß, insofern muss allen Marktteilnehmern klar sein, dass wir uns aktuell bereits eher in einem fortgeschrittenen Stadium der Rally befinden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Die Analysten sähen die US-Märkte noch nicht als überhitzt an, so dass sie in Summe weiteres Potenzial für Kursgewinne sähen, aber die nächsten Widerstände in Form des Verlaufshochs von Mitte August bei 34.286 Punkten werde der Dow Jones technisch "eher erschöpft" erreichen, so dass die Analysten dort mit einer Konsolidierung und damit verbunden einem Abbau der überhitzten Indikatoren rechnen würden. Ein nachhaltiges Überschreiten dieser Marke erscheine aktuell ohne vorherige Konsolidierung eher unwahrscheinlich. Hier wäre es wichtig, dass der Dow Jones möglichst wenig Boden preisgebe, was Hoffnung auf eine weitere Heilung des Marktes gäbe.



Die Erholungsversuche beim Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) hätten letzten Freitag ein Ende gefunden. Am Donnerstag habe der Future ein Hoch von 140,72%-Punkten erreicht. Dieses Niveau habe er nicht ins Wochenende retten können, da es am europäischen Rentenmarkt zum Wochenschluss zu einem Ausverkauf gekommen sei, der die Renditen 10-jähriger italienischer Staatsanleihen um 20 Bp nach oben getrieben habe und selbst die 10-jährige Bundesanleihe um 15 Bp habe steigen lassen. Die Kursgewinne nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten würden gleich wieder verpufften. Aktuell notiere der Future erneut beim ehemaligen Widerstand bei 138,41%-Punkten. Sollte die Marke nachhaltig unterschritten werden, stelle die 38-Tage-Linie bei 137,95%-Punkten die nächste Unterstützung dar. Darunter drohe ein schnelles Wiedersehen mit dem Tief der letzten Woche bei 135,76%-Punkten.



Neben der Aussicht auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen durch die Notenbanken würden die Aktienmärkte auch von der aktuellen Quartalsberichtssaison der Unternehmen profitieren. Es kristallisiere sich heraus, dass die niedrigen Erwartungen erfüllt worden seien, die Umsätze solide gewesen seien aber die Margen unter Druck stünden. Dieses Bild verfestige den Eindruck der Analysten, dass die aktuelle Rally nicht unbedingt auf Zuversicht basiere, sondern wohl eher der Tatsache geschuldet sei, dass die hohe Anzahl der Short-Seller zuletzt auf dem falschen Fuß erwischt worden seien und sich mit Aktien hätten eindecken müssen. Dies habe die Rally stark befeuert. Wir denken, dass wir allmählich in eine Konsolidierungsphase einkehren werden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Größere Rückschläge könnten zum Positionsaufbau genutzt werden. (14.11.2022/ac/a/m)







Die deutschen Standardwerte hätten in der vergangenen Woche um 765 Punkte oder 5,7% zugelegt. Positiv zu werten sei, dass es dem DAX gelungen sei, den Kreuzwiderstand aus den Glättungslinien der letzten 200 bzw. 38 Wochen bei 13.375 bzw. 13.493 Punkten scheinbar mühelos zu überwinden. Ebenfalls überwunden worden sei der Abwärtstrend seit Jahresbeginn. Des Weiteren sei die gestiegene Marktbreite positiv zu werten. Wie könnte es nun weitergehen? Mit dem Anstieg in die Zone zwischen 13.600 und 14.800 Punkten eröffne sich nun Potenzial bis zum oberen Bereich um 14.800 Punkte. Nach den zuletzt sehr kräftigen Kursgewinnen von über 2.000 Punkten in etwas mehr als vier Wochen sei aber ein kurzfristiger Rücksetzer denkbar. Diesen würden die Analysten als eine gesunde Konsolidierung werten. Erst bei einem Abgleiten unter die Unterstützung bei 13.600 Punkten würde das positive Szenario Risse bekommen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.869 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 4,88% zugelegt. Dadurch habe er die sechste Handelswoche in Folge steigen und die beste Entwicklung seit November 2021 hinlegen können. Damit notiere der europäische Standardwerteindex wieder auf Niveaus, wie zuletzt im April dieses Jahres. Nach einem ruhigen Wochenverlauf habe die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten am Donnerstag für einen starken Kaufimpuls gesorgt. Auch die langsame Lockerung der Null-Covid-Strategie Chinas habe für Kauflaune gesorgt. Von der Aussicht auf eine weniger restriktive Notenbankpolitik hätten vor allem Aktien aus dem Immobilien- und Nicht-Basiskonsumgüter-Bereich profitiert. Auf der Verliererseite würden sich Aktien aus dem Sektor Kommunikationsdienste sowie vor allem dem Gesundheitswesen finden.