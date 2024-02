Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 1,4% erzielt. Er habe bei 38.654 Punkten geschlossen und so ein neues Allzeithoch markiert. Lediglich die kleinen Regionalbanken hätten sich schwer getan und den Russell 2000 (-0,8% auf Wochenbasis) mit nach unten gezogen. Der Regionalbanken-Index (KRE) habe 7,2% an Wert verloren, angeführt durch die New York Community Bank, die größere Probleme in ihrem Immobilienportfolio gemeldet und deshalb eine hohe Rückstellung initiiert und die Dividende stark gekürzt habe. Insgesamt sei die Handelswoche jedoch von guten Quartalszahlen von Amazon, Meta und Microsoft getragen worden, die Verluste bei Alphabet und Apple überkompensiert hätten.



Die Sitzung der US-Notenbank habe für Volatilität an den Rentenmärkten gesorgt. Die Marktteilnehmer hätten sich klarere Hinweise über erste Zinssenkungen erhofft. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März betrage inzwischen nur noch etwas über 20%. Neue Allzeithochs seien statistisch gesehen ein gutes Zeichen und würden mittelfristig weitere Kursgewinne erwarten lassen. Die kurzfristig überhitzten Indikatoren habe der Dow Jones und die US-Märkte insgesamt recht gut wegstecken können, also ohne größere Kursgewinne.



Unter der Oberfläche sahen wir eine weitergehende Bereinigung der Rally in Q4 2023, aber wir sind aus unserer Sicht noch weit von einem Kaufsignal entfernt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Wie schon vermutet, habe sich der Dow Jones an dem kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich seit Ende Dezember etabliert habe, entlang gehangelt. Am Freitag sei ihm gelungen zumindest kurzfristig die obere Begrenzung bei 38.610 Punkten zu überwinden. Die nächste Unterstützung sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bei der 38-Tage-Linie, die aktuell bei 37.704 Punkten verlaufe, gefolgt vom bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden dazu raten, die Rally auf dem aktuellen Niveau nicht zu jagen, und sähen die Rally trotz dieser bemerkenswerten Stabilität als anfällig für eine Konsolidierung.



Am europäischen Rentenmarkt sei es am Freitag zu einem regelrechten Abverkauf gekommen. Der Grund sei der enorme Anstieg bei den US-Beschäftigtenzahlen gewesen, wodurch die Marktteilnehmer ihre hohen Erwartungen hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung durch die FED revidiert hätten. Die 10-jährige Bundesanleihe sei so stark gefallen, wie zuletzt vor einem Monat. US-Treasuries würden ihren Renditeanstieg fortsetzen, nachdem FED-Präsident Powell in einem CBS-Interview die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen zerstreut habe. Der Bund-Future setze in der heutigen Eröffnung seinen Abwärtstrend fort. Die Bewegung könnte bis 133,55/133,72%-Punkten führen. Sollte die starke Unterstützung nicht halten, drohe ein schneller Test der eng zusammenliegenden 200- und 90-Tage-Linien bei 132,72/132,50%-Punkten. Auf der Oberseite stelle die 38-Tage-Linie bei 135,77%-Punkten einen starken Widerstand dar.



Nachdem Händler zuletzt ihre Zinserwartungen deutlich hätten revidieren müssen, dürfte die Volatilität an den Aktien- und Rentenmärkten anhalten. Tendenziell würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank aber auf kurzfristig weiter steigende Kurse setzen, solange vor allem die US-Berichtsaison keine negativen Überraschungen biete. (05.02.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gab in der letzten Woche gegenüber der Vorwoche um rund 40 Punkte nach, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zuvor sei mit 17.005 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht worden. Die Bewegung am Aktienmarkt werde weiterhin von der Berichtssaison der Unternehmen sowie Daten zur Konjunktur sowie Inflation bestimmt. Der DAX profitiere zudem von der anhaltenden Tech-Rally in den USA. Selbst schlechtere Nachrichten vonseiten der FED sowie ein eher enttäuschender Quartalsbericht von Alphabet hätten nur kurzzeitig für Marktirritationen gesorgt.In der heutigen Eröffnung starte der DAX unverändert. Das aktuelle Chartbild lasse zwei Szenarien für die kommenden Tage zu. Sollte der DAX über das neue Rekordhoch ansteigen, bestünden gute Chancen auf einen Anstieg in Höhe von rund 400 Punkten. Auf der anderen Seite sollte die Marke von 16.822 Punkten (Tief vom 01.02.) nicht nachhaltig unterschritten werden. Für diesen Fall würde ein Doppeltop vollendet und der DAX könnte rund 200 Punkte nach unten tendieren. Solange die Berichtssaison weiter gute Zahlen liefert, könnten wir uns weiter steigende Kurse vorstellen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.