Charttechnisch betrachtet, sei der Abwärtstrend mit einer rasanten Gegenbewegung gebrochen worden. Dabei hätten wichtige charttechnische Widerstandslinien überwunden werden können, die eine vielversprechende Ausgangslage böten, um die 4.000 Punktemarke nachhaltig erobern zu können. Auf der Oberseite würden die Analysten die 4.035 Punktemarke als nächste Widerstandszone sehen. Innerhalb der letzten zehn Monate sei diese Grenze zwei Mal ohne Erfolg getestet und im Nachgang mit starken Kursrückschlägen quittiert worden.



Auf der Unterseite würden die Analysten im Bereich des 61,8% Fibonacci-Retracements bei 3.957 Punkten eine erste relevante Trading-Zone sehen, die im letzten Quartal hart umkämpft gewesen sei. Eine Stabilisierung darüber wäre ein nachhaltig positives Signal. Kursrelevante Impulse kämen in dieser Woche primär von Übersee, da am Donnerstag die US-Inflationszahlen für den Dezember veröffentlicht würden und die großen US-Banken (J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo) am Freitag die Berichtssaison einläuten würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei dank eines starken Wochenausklangs mit Kursgewinnen von 1,5% in die erste Handelswoche des Jahres gestartet. Er habe bei 33.631 Punkten geschlossen. Rohstoff- und Finanzwerte hätten sich besonders gut entwickelt. Die US-Märkte hätten sich nervös in der Woche gezeigt, robuste Arbeitsmarktdaten für Dezember würden die Wahrscheinlichkeit einer strikteren Geldpolitik erhöhen. Ein stimmberechtigtes Mitglied der US-Notenbank (Kashkari) sehe den Zinsdeckel bei 5,4%, andere Mitglieder (Bullard und George) würden den Zinsdeckel weitgehend erreicht sehen, auch wenn die Zinsen längere Zeit auf diesem Niveau verharren sollten.



Ein sich stark reduzierendes Handelsdefizit für November und ein ISM-Index für das Nichtverarbeitende Gewerbe für den Dezember von unter 50 (Wachstumsgrenze) würden eine klare Abschwächung der Wirtschaft signalisieren. Nach der sogenannten Weihnachtsrally würden die Analysten aktuell das Aufwärtspotenzial für begrenzt halten, aber eine weitere Aufwärtswoche für möglich halten. Sie würden aktuell maximal das Erreichen der Verlaufshochs von Mitte August bei 34.286 Punkten bzw. von Anfang Dezember bei 34.682 Punkten sehen.



Andererseits würden sie auch keine große Gefahr für starke Kursverluste sehen, da die Marktcharakteristik bei Schwäche relativ schnell extreme Werte erreichen würde und das Abwärtspotenzial begrenzen sollte. Auf der Unterseite sollte die 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.349 Punkten) nicht wesentlich unterschritten werden können.



An den europäischen Rentenmärkten sei schon in den ersten Handelstagen eine Menge los gewesen. Bereits am 02. Januar habe der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) mit 132,60%-Punkten ein neues Kontrakttief gebildet, bevor eine so schon lange nicht mehr vorhandene Rally eingesetzt habe, die den Bund-Future zum Wochenschluss bei 137,43%-Punkten aus dem Handel habe gehen lassen. Solch eine Wochenbewegung habe es schon lange nicht mehr gegeben und spreche auch für den weiteren Jahresverlauf für eine anhaltend hohe Volatilität. Die Renditen sowohl bei Bundesanleihen wie auch den europäischen Staatsanleihen hätten deutlich nachgegeben. Ziel der aktuellen Bewegung könnte die bei 138,56%-Punkten notierende 38-Tage-Linie sein.



Aktuell würden sich die Analystenmeinungen zur Übergewichtung von europäischen Aktien, zulasten von amerikanischen Werten mehren. Während die Gewinnrevisionen von rund 15% für europäische Aktien bereits eingepreist sein dürften, bestehe bei den US-Werten noch Luft nach unten. Trotz der aktuellen Rally sollten Anleger auch Rückschläge einkalkulieren. (09.01.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wer sich schon länger mit den Börsen befasst, dürfte sich in diesen Tagen verwundert die Augen reiben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die europäischen Indices würden seit mehr als zwei Jahrzehnten besser als der S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) performen. So starte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Wertzuwachs von über 5% ins neue Jahr. Damit seien die Ziele aus dem alten Jahr mit der Marke von 14.676 Punkten fast vollständig abgearbeitet worden. In der ersten vollen Handelswoche würden sich nunmehr zwei Szenarien aufdrängen.Im ersten Fall komme es zu einer Konsolidierung im Bereich des Dezemberhochs bei 14.676 Punkten oder im besten Fall gehe die Rally weiter bis zu den Tiefs aus dem Mai und Oktober 2021 bei rund 14.820 Punkten. Aber wie gesagt wäre eine Konsolidierung das Beste für den Markt. Unterstützungen würden sich bei 14.571 bzw. 14.500 Punkten finden. Darunter könnte es zu einem Test des Bereichs 14.360/14.400 Punkten kommen. Kurse darunter würden das Bild leicht eintrüben.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die erste Woche im neuen Jahr mit einer fulminanten Rendite von 5,91% abgeschlossen. Das sei ein beeindruckender Jahresstart gewesen, den man so nicht erwartet hätte. Eine deutliche Entspannung der Gasmangellage sowie eine rückläufige Inflationsdynamik in Europa hätten positive Impulse gegeben.