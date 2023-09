Dieses technische Warnsignal sollte ernst genommen werden, da die wichtige Unterstützungsmarke bei 4.200 als nächstes getestet werde. Sollte diese Marke nicht halten, gebe es bis zum 61,8% Fibonacci-Retracements bei 4.017 Punkten keine technisch relevante Unterstützungszone mehr. Die technische Ausgangslage des EURO STOXX 50 bleibe mit Blick auf diese Handelswoche durchwachsen. Hoffnung lasse sich daraus schöpfen, dass in den vergangenen Monaten stets die Nachfrage angefacht worden sei, sobald die 4.200 Punktemarke erreicht worden sei. Zum Wochenstart scheine das der Fall zu sein, da die europäischen Börsen die neue Handelswoche mit Kurszuwächsen einläuten würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,7% konsolidiert. Er habe bei 34.577 Punkten geschlossen. Die marktbreiten Indices S&P 500 (-1,3%), NASDAQ Composite (-1,9%) und Russell 2000 (-3,6%) seien deutlich schwächer gewesen. Nur die Sektoren Energie (+1,4%) und Versorger (+0,3%) hätten Kursgewinne erzielen können. Schwach sei auch Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) mit einem Wochenverlust von 6% gewesen, nachdem chinesische Regierungsangestellte diese nicht mehr nutzen dürften und die EU den Technologie- Werten strengere Regeln auferlege.



Kleinere Unternehmen seien nicht in die Presche gesprungen und hätten diese Schwäche ausgeglichen, sondern seien auch schwach gewesen. Saudi Arabien und Russland würden ihre reduzierte Ölproduktion bis Ende 2023 verlängern wollen, was die Inflationsbefürchtungen angekurbelt habe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sei um 9 Basispunkte auf 4,26% gestiegen. Die Tatsache, dass der Dow Jones keinen erneuten Versuch habe starten können, die 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.966 Punkten) zu überwinden, zeige eine unterliegende Schwäche und deute darauf hin, dass die Konsolidierung noch nicht ausgestanden sei.



Das maximale Aufwärtspotenzial würden die Analysten aktuell im Erreichen der 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.966 Punkten) sehen. In dieser Woche würden sie einen erneuten Test des Aufwärtstrends, der sich seit Mitte März etabliert habe, für möglich halten, da die US-Märkte kurzfristig überhitzt wirken würden und auch das Sentiment wieder optimistisch geworden sei, trotz sinkender Kurse. Auf der Unterseite lägen einige solide Unterstützungen, bis in den Bereich von 34.000 Punkten, die sich zuletzt als wirksam erwiesen hätten. Die Analysten würden die Konsolidierung erst bei einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.799 Punkten) als ausgestanden ansehen.



Die Situation an den Rentenmärkten bleibe ähnlich zu den Vorwochen. Je nach Datenlage zu Konjunktur und Inflation komme Bewegung in den Rentenmarkt. Zum Wochenausklang habe sich der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) wieder leicht erholen können, nachdem er am Donnerstag erneut unter die 130,50%-Punktemarke gefallen sei. Eine wichtige Hürde auf dem Weg nach oben bleibe weiterhin die Zone um die 38-Tage-Linie bei 132,11%-Punkten, bei der in den vergangenen vier Monaten stets großer Verkaufsdruck entstanden sei, sodass ein deutlicher Impuls nötig sei, um diesen hartnäckigen Widerstand zu überwinden. Die EZB-Sitzung am Donnerstag könnte solch einen Impuls liefern.



Diese Woche würden die Analysten ihr Augenmerk auf die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für den August am Mittwoch sowie auf die am Donnerstag stattfindende EZB-Sitzung richten. Daraus sollten sowohl für den Aktien- als auch für den Rentenmarkt Marktimpulse resultieren. Bis dahin würden sie es für sinnvoll halten, ihre neutrale Positionierung beizubehalten und die Entwicklungen zunächst weiter zu beobachten, bevor sie weitere Entscheidungen treffen würden. (11.09.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 15.740 Punkten und lag damit rund 100 Punkte niedriger als die Woche davor, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Aufgrund der anhaltenden Seitwärtsbewegung hätten sich die Bollinger-Bänder mittlerweile deutlich verengt, sodass in naher Zukunft eine intensivere Bewegung ausgelöst werden könnte. Die Unterstützung bei der 200-Tage-Linie bei ca. 15.480 Punkten rücke in dieser Woche verstärkt in den Mittelpunkt, da eine deutliche Unterschreitung dieser Schwelle wie im März diesen Jahres einen Rückgang bis zur Unterstützungsmarke von 14.750 Punkten auslösen könnte.Aus fundamentaler Sicht werde die EZB-Sitzung am Donnerstag einen starken Marktimpuls auslösen können, sodass mit erhöhter Volatilität zu rechnen sei. In Anbetracht schwacher Wirtschaftszahlen in Europa und einer zugleich hartnäckigen Inflation stehe die EZB bei ihrer Entscheidung für eine Zinserhöhung oder -pause in diesem stagflationären Umfeld vor einem großen Dilemma. Eine Zinspause könnte positiv sein, jedoch könnten aufkeimende Wachstumssorgen diesen positiven Effekt schnell verpuffen lassen, sodass eine Richtung beim DAX in dieser Woche schwer vorherzusagen sei. Charttechnisch würden die Analysten für diese Handelswoche von einer Seitwärtstendenz mit leicht negativer Ausprägung ausgehen.