Das Wichtigste und Unmittelbarste sei die Handelszone zwischen dem 38,2% und 50% Fibonacci-Retracement bei 3.761/3.886 Punkten. Wenn der Index diese Marke nicht überschreiten könne, sei dies ein Zeichen dafür, dass sich eine gegenläufige Rally entwickeln könne und der Markt eine weitere Abwärtsbewegung einleite. Das sei innerhalb der letzten sechs Monate der Fall gewesen. Dabei sei stets ein neues Tief gebildet worden. In Anbetracht der fragilen Finanzmarktlage bleibe das Drawdown-Potenzial hoch, jedoch sehe das Chartbild solider als in den Vormonaten aus, sodass die Analysten auf der Unterseite bei der 3.606 Punktmarke eine starke Unterstützungszone bei der Kombination aus der 200-Wochenlinie und dem 23,6% Fibonacci-Retracement sehen würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 33.707 Punkten geschlossen. Die anderen US-Standardindices hätten sich schwächer entwickelt, angesichts eines negativen Nachrichtenflusses aus China, aus dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Immobilienmarkt. Einziger Lichtblick seien gute Quartalsergebnisse von Cisco, Walmart und Home Depot gewesen, während sich die Halbleiterunternehmen Applied Materials und Analog Devices zurückhaltend über das aktuelle Umfeld geäußert hätten.



Nachdem der Dow Jones in der jüngsten Rally um über 15% habe zulegen können, komme eine Konsolidierungsphase nicht überraschend. Zu Beginn der vergangenen Woche habe er sogar die 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen können, die aktuell bei 33.776 Punkten verlaufe. Diese hätten die Analysten hier als mögliches Kursziel einer Aufwärtsbewegung genannt. Es sei aber auch nicht verwunderlich, dass dem Dow Jones nach diesem dynamischen Anstieg der letzten Wochen und daraus resultierenden technisch überhitzten Marktverhältnissen die Kraft gefehlt habe, sich nachhaltig über diesem Level zu etablieren.



Auch der Trendkanal, der sich aus den Verlaufshochs von Januar und April herleiten lasse, wirke als Widerstand. Er verlaufe aktuell im Bereich von 33.836 Punkten. Ein Überschreiten wäre ein sehr positives Zeichen, was aber ohne vorherige Konsolidierungsarbeit sehr unwahrscheinlich sein sollte. Insofern würden die Analysten im Dow Jones in dieser Woche mit einem Test des Bereichs bei 33.273 Punkten bzw. 32.846 Punkten rechnen. Um einen gewissen Heilungsprozess im Dow Jones feststellen zu können, wäre es in dieser Woche aus Sicht der Analysten wichtig, nicht zu viel Boden preis zu geben. Sollten sich die Marktteilnehmer diese Woche zurückhalten und der Dow Jones so stärker unter Druck geraten, dann steige aus ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der jüngsten Rally um eine "Bärenmarktrally" gehandelt habe.



Am europäischen Rentenmarkt sei es am Freitag zu einem ausgeprägten Ausverkauf gekommen. Mittlerweile würden die Marktteilnehmer eine Zinsanhebung durch die EZB in Höhe von 125 Basispunkten bis zum Jahresende einpreisen. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag bei 152,17%-Punkten nur knapp oberhalb der 90-Tage-Linie bei 152,14%-Punkten geschlossen. In der heutigen Eröffnung lege der Bund-Future wieder zu. Ziel der Bewegung könnte die 38-Tage-Linie bei 153,98%-Punkten sein. Die Analysten würden von einer erhöhten Volatilität in den nächsten Wochen und Monaten ausgehen.



Nachdem der positive Basistrend der letzten Wochen in der vergangenen Handelswoche abrupt zum Stillstand gekommen sei, würden die Analysten von den bevorstehenden Konjunkturdaten sowie dem Statement von US-Notenbank Präsident Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanken in Jackson Hole neue Impulse für die Aktien- und Rentenmärkte erwarten. Tendenziell sollten sich Anleger auf eine steigende Volatilität einstellen. (22.08.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verloren die deutschen Standardwerte 1,82% oder 252 Punkte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit seinem Tief vom 14.07. bis zum 15.08.22 rund 1.500 Punkte habe zulegen können, sei die letzte Handelswoche von Verkäufen geprägt gewesen. Die Sorgen vor einer Rezession würden aktuell das Handelsgeschehen bestimmen. Die sich zuletzt leicht abschwächende Inflation trage nicht zur Beruhigung bei, werde doch für die kommenden Monate mit erneut steigenden Inflationsraten gerechnet. Dementsprechend würden Äußerungen von Notenbankmitgliedern mit Argusaugen verfolgt. Für diese Woche würden Daten zum BIP, sowie zum Konsum in Deutschland, aber auch zu wichtigen europäischen Volkswirtschaften erwartet. Auch der ifo-Index komme Mitte dieser Woche.Charttechnisch sei der DAX an der 14.000er Marke gescheitert und habe nach unten gedreht. Dabei habe die Volatilität deutlich zugelegt. Zugleich habe das 50% Fibonacci-Retracement bei 13.555 Punkten nicht gehalten werden können. Der DAX setze in der heutigen Eröffnung seinen Abwärtstrend fort. Ziel der Bewegung stelle das 38,2% Fibonacci-Retracement bei 13.283 Punkten dar. Nach oben stelle die genannte Marke von 14.000 Punkten das maximale Ziel der aktuellen Bewegung dar.