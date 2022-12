Sollte das 50% Fibonacci-Retracement bei 3.832 Punkten schnell wieder erreicht werden, wäre das ein positives Zeichen. Insbesondere, da die letzten zwölf Monate gezeigt hätten, dass Kursrückgänge zwischen dem 50% und 38,2% Fibonacci-Retracement bei 3.687 Punkten kaum eine charttechnische Unterstützung erfahren würden. Kursrückgänge bis auf die 3.500 Punktemarke seien daher schneller als gedacht möglich. An der 3.500 Punktemarke habe sich in den letzten zwölf Monate verstärktes Käuferinteresse gezeigt.



Auf Wochenbasis sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 1,66% auf 32.920 Punkte gefallen und habe somit den zweiten Wochenverlust in Folge verzeichnet. Eingeleitet worden sei der Kursrückgang von der Rede des FED-Chefs Powell, aus der hervorgegangen sei, dass trotz der rückläufigen Inflationsdynamik der Zinsanhebungszyklus länger andauern werde, als vom Markt erwartet worden sei. Der FED-Chef wiederhole immer wieder, dass der Arbeitsmarkt sehr angespannt sei.



Die FED werde die Zinsen wahrscheinlich erst dann aus eigener Überzeugung senken, wenn sie einen Anstieg der Arbeitslosenquote sehe. Auch wenn die Inflationsdaten weiterhin Entspannung zeigen würden, wolle die FED eindeutig, dass auch der Arbeitsmarkt Schwäche zeige. Um dies zu erreichen, würden sie voraussichtlich eine Rezession brauchen. Für den Aktienmarkt seien das keine guten Nachrichten, denn eine mögliche Überstraffung der FED und eine ernsthafte Rezession seien zwei unschöne Szenarien.



Charttechnisch betrachtet, habe der Dow zwei wichtige Preisschwellen nicht halten können. Die 34.000 Punktemarke sowie ganz knapp das 50% Fibonacci-Retracement. Jetzt würden wieder die unteren Preisschwellen in den Fokus rücken, die bereits in der September-Verkaufswelle Orientierung für die unteren Limits gegeben hätten. Sollte als nächste Unterstützungslinie die 50-Tage-Linie bei 32.583 Punkten reißen, sei ein Test der 32.000 Punkte sehr wahrscheinlich. Diese Preisschwelle sei in der Regel von Käufer- und Verkäuferseite sehr umkämpft gewesen.



Nach der Datenflut in der vergangenen Woche werde diese Woche deutlich ruhiger. Am Donnerstag werde der für die FED zur Bestimmung der Inflation relevante PCE-Deflator veröffentlicht sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese Datenpunkte könnten nochmal Dynamik vor Weihnachten in den Markt bringen.



Die Ausführungen von US-Notenbank Präsident Powell sowie seiner Kollegin Lagarde von der EZB hätten die Bondmärkte ziemlich geschockt. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe den Handel am Freitag bei 137,43%-Punkten auf dem Wochentief geschlossen. Die in den Tagen und Wochen davor gesehenen Erholungsversuche mit Kursen bis 142,91%-Punkten seien innerhalb weniger Tage nur noch Makulatur gewesen. Die stärksten Renditeanstieg hätten dabei Italien und Griechenland verzeichnet, aber auch die zehnjährige Bundesanleihe sei von 1,91% auf 2,20% in der Spitze angestiegen. Wegen Weihnachten seien die Rentenmärkte traditionell volumensmäßig eher ausgedünnt, sodass die Analysten von einer Seitwärtsbewegung ausgehen würden.



Die Zinsen würden stärker steigen, als die Märkte es bisher eingepreist hätten. In Kombination mit zunehmend austrocknender Liquidität in der letzten vollen Handelswoche des Jahres und sich weiter abschwächenden Momentum-Indikatoren dürfte die Rally für 2022 ihren Höhepunkt bereits hinter sich gelassen haben. Im neuen Jahr dürfte der Fokus vermehrt auf die Rezession und deren Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne liegen. Dies dürfte in Summe erneut zu steigender Volatilität an den Märkten führen. (19.12.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das hatten sich die Anleger auch anders vorgestellt: Die Hoffnung lag auf den Sitzungen von FED und EZB, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Tatsächlich hätten die Zinserhöhungen mit 50 Bp durchaus im Rahmen gelegen. Allerdings hätten die jeweiligen Begründungen und vor allem der weitere Ausblick für eine kalte Dusche gesorgt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe seine Weihnachtsrally abrupt beendet und 3,32% in der letzten Woche verloren. Allein rund 600 Punkte am Donnerstag und Freitag. Besonders negativ sei, dass die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten unterschritten worden sei.Trotz negativer Vorgaben aus Asien starte der DAX leicht freundlich in den Handel vor Weihnachten. Charttechnisch von Bedeutung seien dabei neben der Marke von 14.000 Punkten vor allem die bei knapp 14.080 Punkten notierende 38-Tage-Linie. Sollte die Rückeroberung dieses Widerstands gelingen, könnte die technische Gegenbewegung bis in den Bereich 14.200 Punkten führen. Auf der Unterseite würde das Unterschreiten des Tiefs vom Freitag bei 13.815 Punkten weiteren Abgabedruck bis zur 200-Tage-Linie bei 13.568 Punkten auslösen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.804 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -3,50% abgegeben. Auf Sektorenebene hätten in der Vorwoche alle Sektoren mit Kursverlusten abgeschlossen, wobei insbesondere die zyklischen und zinssensiblen Sektoren am stärksten nachgegeben hätten. Dazu hätten der Rohstoff- (-5,30%), der Tourismus- (-5,25%) und der Technologiesektor (-4,70%) gehört. Die europäischen Banken hätten sich mit einem Verlust von nur -1,21% dem Abwärtssog am besten entziehen können.