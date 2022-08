Sobald diese rege Handelszone seit Jahresbeginn überwunden worden sei, habe sich der EURO STOXX 50 dynamisch auf die Handelszone zwischen dem 38,2% und 50% Fibonacci-Retracement bei 3.761/3.886 Punkten zubewegt. Trotz der aktuellen Trendumkehr bleibe die Finanzmarktlage in Anbetracht der abnehmenden Wirtschaftsdynamik und hohe Inflation sehr fragil. In dieser Woche bleibe es spannend zu sehen, ob die noch zu berichtenden Unternehmen an den überwiegend positiven Zahlen der Vorwoche anknüpfen könnten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 3,0% zugelegt. Er habe bei 32.845 Punkten geschlossen. Dies sei der höchste Stand seit Anfang Juni. Zugleich habe der Dow Jones den traditionell eher schwachen Börsenmonat Juli mit einem Aufschlag von 6,7% beendet. Das sei für den Dow der stärkste Juli seit zwölf Jahren. Neben überraschend soliden Quartalsberichten und Ausblicken der beiden Schwergewichte Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) in der letzten Woche hätten die Aktienkurse Unterstützung von der Erwartung erhalten, dass die US-Notenbank FED bei ihren Zinserhöhungen doch etwas behutsamer vorgehe.



Auch der technologielastige NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe zum Handelsschluss stärker zugelegt. Auf Monatssicht betrage das Plus 13%, womit der Juli der stärkste Börsenmonat seit April 2020 gewesen sei. Auch der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe die letzte Woche 1,42% gewonnen. Nicht zuletzt habe der positiv ausgefallene Michigan-Index, welcher die Stimmung der US-Verbraucher abfrage, für eine zusätzliche Unterstützung für die Aktienmärkte gesorgt. Selbst der starke Einbruch der Intel-Aktie (ISIN US4581401001/ WKN 855681) habe am positiven Bild nichts ändern können, wenngleich die Aktie mit einem Minus von 8,6% das Schlusslicht im Dow Jones gebildet habe.



Die jüngsten Kursgewinne hätten zugleich das Chartbild aufgehellt. Der Dow starte nach einem verhaltenen Wochenstart am letzten Dienstag richtig durch. Dabei habe er die 50-Tage-Linie (aktuell bei 31.597 Punkten) deutlich hinter sich lassen können und zugleich sei die fallende 90-Tage-Linie zum Handelsschluss deutlich überwunden worden. Der schnelle Anstieg in den letzten Tagen habe jedoch dafür gesorgt, dass man sich in allen relevanten technischen Oszillatoren dem überkauften Bereich nähere. Allerdings sollte das Bündel aus guten Quartalszahlen, Entspannung am Rentenmarkt und der Erwartung eines gemächlicheren Kurses der FED dafür sorgen, dass der jüngste Anstieg noch nicht zu Ende sei. Widerstände würden sich im Bereich 33.140/33.230 Punkten ausmachen lassen. Ein Anstieg über diese Hürde eröffne weiteres Potenzial bis 33.821 Punkte.



In der vergangenen Woche habe der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) um 319 Ticks zugelegt. Übergeordnet sehe man derzeit eine Korrektur des steilen Zinsanstiegs der letzten Monate. Diese Korrektur in einem übergeordnet vermutlich weiter steigenden Zinsumfeld könnte durchaus noch weiter anhalten und das Rentenbarometer bis zur psychologisch wichtigen Marke von 160 Punkten führen. (01.08.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche gewannen die deutschen Standardwerte 1,7% oder 230 Punkte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die derzeit vorherrschende Grundkonstellation könne als konstruktiv bezeichnet werden. Sollte es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelingen, den Widerstand bei 13.600 Punkten zu überwinden, so wäre der Weg frei bis zur Marke von 14.800 Punkten. Dank der positiven Entwicklung in der letzten Woche könne die Entwicklung seit Mitte Juni als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bezeichnet werden. Aus dieser lasse sich das kalkulatorische Anschlusspotenzial von rund 1.000 Punkten ableiten. Sollte sich das positive Szenario nicht durchsetzen können, was bei einem Scheitern im Bereich um 13.600 Punkte der Fall sein könnte, so befinde sich im Bereich um 13.289 Punkte ein erster Rückzugsbereich. Unter saisonalen Gesichtspunkten könnte der positive Basistrend im August noch anhalten, ehe dann mit den Herbstmonaten tendenziell wieder mit erneutem Gegenwind zu rechnen sei.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.709 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht mit 3,11% die zweite Woche in Folge kräftig zugelegt. Der Juli sei somit mit einem Zuwachs von 7,35% beendet worden. Auf Sektorenebene habe es auf Monatssicht die deutlichsten Zuwächse im Industrie- und Technologiebereich (14,27% und 13,18%) gegeben. In diesem Risk-On-Umfeld hätten sich die defensiven Sektoren am schwächsten entwickelt (Telekommunikation -0,84% und Versicherungen +1,38%). Besser als erwartete Quartalszahlen und Ausblicke aus der Berichtssaison hätten für einen dynamischen Anstieg gesorgt und den EURO STOXX 50 über den wichtigen Widerstand bei der Kombination aus der 200-Wochen-Linie bei 3.585 Punkten und dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.606 Punkten gehoben.