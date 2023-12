Der EURO STOXX 50 habe trotz charttechnisch überhitzter Signale die wichtige Widerstandslinie bei der 4.400 Punktemarke überwinden können. Das Jahreshoch vom 31. Juli bei 4.491 Punkten bleibe in Schlagdistanz, könnte jedoch aufgrund der charttechnischen Überhitzung ohne eine gesunde Konsolidierungsphase schwer zu erreichen sein. Fundamental betrachtet werde die Veröffentlichung der deutschen Industrieproduktionsdaten für Oktober am Donnerstag relevant sein, da sie im September einen Rückgang gezeigt hätten.



Der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe die Woche mit einem Anstieg von 2,41% abgeschlossen und habe damit seine bisherige Gewinnserie beeindruckend fortgesetzt. Die positive Entwicklung sei maßgeblich durch Aussagen des Federal Reserve Vorsitzenden Jerome Powell beeinflusst worden, welche die Aktienkurse zinssensibler Technologieunternehmen und Chiphersteller unterstützt hätten. Der S&P 500 Index habe im November eine eindrucksvolle Rallye mit einem Anstieg von 8,9% gezeigt, dem zweithöchsten Anstieg in einem November seit 1980, während der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) im selben Monat mit einem Zuwachs von 11% einen noch höheren Kurszuwachs habe erzielen können.



Der Dow zeige kurzfristig einen starken Aufwärtstrend und könnte das Allzeithoch aus dem Januar 2022 bei 36.952 Punkten testen. Trotz des stark positiven Momentums bestehe aufgrund des hohen RSI-Wertes das Risiko einer Überkaufsituation und möglicher Kurskorrekturen. Bei einer negativen Reaktion finde der Dow eine Unterstützung bei etwa 34.900 Punkten. In dieser Handelswoche werde der Markt gespannt auf die Veröffentlichung der JOLTS Stellenangebote, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie den ISM Service Daten blicken, um in Erfahrung zu bringen, mit welcher Dynamik die Abkühlung der US-Wirtschaft voranschreite. Übermäßig negative Daten könnten die Sorgen um eine Rezession verstärken und die positive Stimmung bezüglich potenzieller Zinssenkungen überschatten.



Die positive Entwicklung beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe sich auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Haupttreiber hierfür seien verstärkte Spekulationen über mögliche Zinssenkungen im Jahr 2024 durch die Europäische Zentralbank gewesen. Am Freitag sei es dem Bund-Future gelungen, die wichtige 200-Tage-Linie bei 132,52% zu überwinden, und er habe zu Wochenbeginn den Abstand weiter ausbauen können. In Anbetracht der aktuell überkauften Situation im Chart bestehe kurzfristig die Möglichkeit einer Marktkorrektur, in deren Verlauf der Bund-Future wieder unter die 200-Tage-Linie fallen könnte. Sollte der Bund-Future jedoch nachhaltig über die Marke von 132,40 Punkten steigen, wäre ein weiterer Anstieg durchaus im Bereich des Möglichen.



Die globalen Aktienmärkte hätten die beeindruckende November-Rallye in den Dezember weiterführen können. Viele Indices seien wieder in der Nähe ihrer Allzeithochs, würden jedoch aufgrund der charttechnischen Überhitzung anfällig für Korrekturen bleiben. Diese starken Trends seien jedoch in den Bereichen der Allzeithochs nicht ungewöhnlich und müssten nicht zwingend in eine Gegenbewegung münden. Der Fokus richte sich in dieser Woche insbesondere auf die US-Arbeitsmarktdaten, denn übermäßig negative Daten könnten die Sorgen um eine Rezession verstärken und die positive Stimmung bezüglich potenzieller Zinssenkungen, die die Rallye derzeit befeuern würden, überschatten. (04.12.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem Rückgang zum Wochenstart legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Laufe der Woche eine dynamische Trendwende hin und schloss die vergangene Woche mit einem Kursanstieg von 2,29% ab, dies entspricht 368 Indexpunkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Fundamental sei der DAX durch einen verbesserten deutschen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe beflügelt worden, der von 40,8 Punkten im Oktober auf 42,6 Punkte im November angestiegen sei. Das Allzeithoch aus dem Juli bei 16.469 Punkten rücke in dieser Woche in den Fokus und werde einen charttechnischen Widerstand darstellen, der mit dem oberen Bollinger-Band korrespondiere. Falls der DAX das bisherige Rekordniveau signifikant übersteige, ließe sich daraus ein starkes, mittelfristiges Kaufsignal ableiten. Aus charttechnischer Sicht würde ein solcher Durchbruch Potenzial für weitere Kurssteigerungen eröffnen und die überkaufte Marktlage weiter anheizen. Sollte der DAX am Allzeithoch scheitern, könnte dies eine Konsolidierungsphase einleiten, was eine Fortführung der mittelfristigen Seitwärtsbewegung bedeuten würde.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die Woche mit einem Schlussstand von 4.418 Punkten beendet, dies entspreche einem Anstieg von 1,05% im Vergleich zur Vorwoche. Die europäischen Aktienmärkte hätten den Dezember mit Gewinnen habe den stärksten Monatsanstieg seit Januar gestartet, indem sie die November-Rallye fortgesetzt hätten. Der November habe den stärksten Monatsanstieg seit Januar verzeichnet. Dieser Aufschwung sei insbesondere durch rückläufige Inflationsraten genährt worden. In der vergangenen Woche hätten der Immobilien- und der Finanzsektor eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg von 4,16% beziehungsweise 3,62%. Im Gegensatz dazu habe der europäische Gesundheitssektor einen leichten Rückgang um 0,10% verzeichnet.