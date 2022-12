Auf Wochenbasis sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 2,77% auf 33.476 Punkte gefallen und habe damit die schlechteste Woche seit September verzeichnet. Der Kursrückgang am Freitag sei erfolgt, nachdem der Erzeugerpreisindex für November höher als erwartet um 0,3% im Vergleich zum Vormonat und 7,4% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sei. Auch der Kern-Erzeugerpreisindex, der Lebensmittel und Energie ausschließe, habe die Erwartungen übertroffen. Sektorspezifisch sei der US Gas- und Öl-Sektor mit Wochenverlusten von ca. -10% am stärksten unter Druck gekommen. Die defensiven Sektoren, wie das Gesundheitswesen (+3,46%) und die Versorger (+1,56%), hätten sich diesem negativen Sog entziehen können.



Nachdem das Aufwärtsmomentum nachgelassen habe, würden die Preisschwellen auf der Unterseite wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Die erste Unterstützung bei 33.269 Punkten habe im Wochenverlauf greifen können. Sollte diese Marke reißen, sehe man bei 32.806 Punkten - dem 50% Fibonacci-Retracement - den nächsten signifikanten Auffangbereich. Der gesamte Fokus in dieser Handelswoche richte sich auf die am Dienstag zu veröffentlichenden Verbraucherpreise für November, die zeigen dürften, ob die Inflationsdynamik ihren Höhepunkt erreicht habe und zurückgegangen sei.



Die US-Notenbank werde zum Abschluss ihrer Dezember-Sitzung am Mittwoch wahrscheinlich eine Zinserhöhung um 50 BP beschließen. Obwohl die Anhebung voraussichtlich geringer ausfallen könnte als die vier vorangegangenen 75 BP-Erhöhungen, sei die Unsicherheit darüber groß, inwieweit die FED eine weiche Landung erreiche und eine Rezession verhindern könne. Das Eventrisiko sei in dieser Woche deshalb deutlich erhöht.



Nach den jüngsten Erholungsversuchen des Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) mit einem Hoch von 142,91%-Punkten sei es am Freitag zu einem stärkeren Abverkauf gekommen. Die Renditen zehnjähriger italienischer Staatsanleihen seien um 14 BP und die der zehnjährigen Bund um 11 BP gestiegen. Dies sei die Reaktion auf die Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA gewesen, welche Befürchtungen über eine stärkere Straffung des US-Zinses in dieser Woche hätten aufkommen lassen.



Die Analysten würden den Bund-Future bis zu den Zinsentscheidungen eher seitwärts verlaufen sehen. Nachdem man die letzte Woche des Jahres mit gutem Umsatzvolumen habe, werde sich der Bund-Future schwertun, das Ziel von 145%-Punkten zu erreichen. Auf der Unterseite würden die Analysten den Bund-Future im Bereich um 139,50%-Punkten gut unterstützt halten.



Noch bestehe die Chance auf eine Weihnachtsrally an den Börsen. Der dazu notwendige Impuls könnte von den bevorstehenden Notenbanksitzungen ausgehen. Bis dahin würden die Analysten eine seitwärts gerichtete und schwankungsreiche Entwicklung erwarten.







Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tat sich zuletzt schwer, das im Raum stehende Kursziel von 14.800 Punkten nicht aus den Augen zu verlieren, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Trotz eines eher ruhigen Handelsverlaufs habe der DAX zum Handelsschluss am Freitag über 1% abgegeben und bei 14.371 Punkten geschlossen. Der Wochenstart stehe ganz im Zeichen der Notenbanksitzungen von FED und EZB. Auf beiden Sitzungen werde mit einer Erhöhung von 50 BP gerechnet. Der Start in die neue Woche werde zudem von eher schwachen Vorgaben der Wall Street sowie den asiatischen Märkten belastet.Das charttechnische Konsolidierungsziel von 14.150 Punkten habe der DAX nicht erreicht. Deshalb wäre es möglich, dass der DAX seinen seitwärts gerichteten Verlauf bald beende und noch vor Weihnachten einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend ausbilde. Dazu wäre aber ein schneller Anstieg über die Marke von 14.400 Punkten notwendig. Für diesen Fall wäre Platz Richtung 14.600/14.800 Punkten. Auf der Unterseite finde sich ein starker Unterstützungsbereich zwischen 14.230 und 14.150 Punkten. Letztendlich hänge jedoch alles von den Notenbanksitzungen am Mittwoch bzw. Donnerstag ab.Charttechnisch betrachtet, habe sich ein Kursrückgang angekündigt, nachdem das Momentum bereits seit mehreren Wochen signifikant nachgelassen habe. Die 4.000-Punkte-Marke bleibe eine massive Widerstandszone, die einen hohen Verkaufsdruck auslöse. Auf der Unterseite erweise sich das 50% Fibonacci-Retracement bei 3.832 Punkten als solide Unterstützungszone für temporäre Rückschläge. Sollte das Niveau darüber gehalten werden, könne das als Stärkesignal interpretiert werden, von dem ein erneuter Angriff auf die 4.000 Punktemarke erfolgen kann. Aufgrund schwacher Vorgaben aus Asien deute sich ein Wochenstart mit Abschlägen an. Fundamental betrachtet, sei der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag von hoher Relevanz. Nach zwei Anhebungen in Höhe von 75 BP werde die EZB diese Woche voraussichtlich den Leitzins um 50 BP anheben.