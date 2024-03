Das charttechnische Bild des EURO STOXX 50 zeige seit den letzten Wochen eine weitgehend unveränderte Entwicklung. Trotz eines abnehmenden Momentums und einer stark überkauften Marktsituation schwinge sich der EURO STOXX 50 von einem neuen Zwei-Dekaden-Hoch zum Nächsten. Ein nachhaltiges Halten der 5.000 Punktemarke würde ein bullisches Signal aussenden und fungiert für diese Handelswoche als Unterstützungszone. Weiter unten bilde der Bereich zwischen 4.900 und 4.850 Punkten eine charttechnisch fundierte Unterstützungszone. Makroökonomisch betrachtet, würden die Inflationszahlen für den März, die in dieser Woche u. a. für Frankreich, Italien und Spanien veröffentlicht würden, relevant, da sie in die Zinsentscheidung der EZB einfließen würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 2,0% erzielen können. Er habe bei 39.476 Punkten geschlossen. Mit einem Intraday-Hoch bei 39.951 Punkten habe er sogar ein neues Allzeithoch erzielen können, nachdem die US-Notenbank auf ihrer Sitzung bestätigt habe, dass sie nach wie vor von drei Zinssenkungen in diesem Jahr ausgehe, trotz der zuletzt erhöhten Inflationszahlen. Technologie, Industrie und Zykliker hätten hiervon am meisten profitieren können. Nach einer Konsolidierungsphase im Februar, in der der Dow Jones sich seitwärts entwickelt habe, scheine er in der letzten Woche nach oben ausgebrochen zu sein.



Angesichts der unterliegenden Marktcharakteristik würden die Analysten dies als "Fake-Ausbruch" interpretieren, da sich die Indikatoren überwiegend nach wie vor eher im überhitzten Bereich befinden und die US-Indices unter der Oberfläche nach wie vor Schwäche signalisieren würden. Gerade der vermeintliche Liebling NASDAQ wirke schwach. Insofern würden die Analysten das Aufwärtspotenzial auch in dieser Woche für begrenzt halten. Die kurzfristigen Indikatoren hätten aus ihrer Sicht auch in dieser Woche noch etwas Luft nach oben, sodass der Dow Jones erstmals die 40.000 Punkte überspringen könne. Für Marktteilnehmer sollte dies nochmal eine Gelegenheit bieten, Gewinne mitzunehmen und das Portfolio defensiver zu positionieren.



Die erste nennenswerte Unterstützung sei der Aufwärtstrend, der sich aus den Tiefs vom 18. Januar und 11. März ergebe. Er verlaufe aktuell exakt auf der 38-Tage-Linie (aktuell bei 38.867 Punkten). Die Analysten würden in den nächsten Wochen mit einem Test der Konsolidierungszone von Mitte Dezember bis Mitte Januar rechnen, die zwischen 37.754 und 37.476 Punkten verlaufe, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Ein realistisches Kursziel für die nächsten Wochen wäre aus Sicht der Analysten ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 35.874 Punkten verlaufe.



Das Rentenbarometer habe zunächst in der vergangenen Handelswoche verloren, um gegen Ende deutlich zuzulegen. Das Wochenplus habe 129 Ticks betragen. Es könnte sich somit um den Beginn einer Bodenbildungsphase handeln. Erstes Kursziel sei die Marke bei 134,15 Punkten. Nach einem erfolgreichen Überwinden eröffne sich Potenzial bis auf gut 136 Zähler.



Nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen könnten die Märkte in einen Korrekturmodus übergehen. In Anbetracht der überhitzten Stimmungs- und charttechnischen Indikatoren wäre ein Rücksetzer in den kommenden Wochen nicht überraschend. Das Money-Management sollte daher in den nächsten Wochen im Fokus stehen. (25.03.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst um die Marke von 18.000 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Gegen Ende der Woche sei es gelungen, die runde Marke von 18.000 Punkten zu überwinden. Im Wochenvergleich habe ein Zuwachs von 276 Punkten oder 1,5% verzeichnet werden können. Der Aufwärtstrend sei also grundsätzlich nach wie vor intakt. Nach dem deutlichen Indexanstieg seit Herbst 2023 sollte jedoch auch beachtet werden, dass die Zuwächse in verhältnismäßig kurzer Zeit sehr groß gewesen seien. Es könnte somit die Zeit reif werden für eine Korrektur. Erstes Anlaufziel wäre die Unterstützung bei 17.814 Punkten. Konsolidierungen oberhalb dieser Marke hätten einen trendbestätigenden Charakter. Somit lasse sich mittelfristig ein Kursziel auf der Oberseite von rund 18.400 Punkten ableiten, solange der trendbestätigende Grundcharakter nicht verletzt werde.Dennoch sollte aufgrund der deutlichen Kursgewinne in den letzten Wochen und Monaten das Money-Management an Bedeutung gewinnen, zumal in der Historie Hochs oftmals im März erreicht worden seien.