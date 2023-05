Am Mittwoch und Donnerstag würden die FED und die EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. Die Marktteilnehmer würden diese Entscheidungen mit großer Spannung erwarten, weshalb in dieser Woche mit einer erhöhten Volatilität gerechnet werde.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Kursgewinn von 0,9% erzielt, dank eines guten Wochenausklangs. Er habe bei 34.098 Punkten geschlossen. Die Nachrichtenlage sei uneinheitlich gewesen, sowohl was die makroökonomischen Daten als auch die veröffentlichten Quartalszahlen betreffe.



Beispielsweise seien die Quartalszahlen von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) verkauft worden, während es für Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) zu deutlichen Kurssprüngen nach oben gekommen sei. Quartalszahlen aus anderen Sektoren, beispielsweise von UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) oder Dow Inc. (ISIN US2605571031/ WKN A2PFRC) seien schwach gewesen und würden signalisieren, dass sich die Wirtschaft abkühle.



Die erste Schätzung für das US-BIP im ersten Quartal liege nur noch bei 1,1%. Der Konsument jedoch sei noch stark und so würden sich alle Augen diese Woche auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank richten, wobei eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte als ausgemacht gelte. Dies könnte für Volatilität an den Aktienmärkten sorgen.



Die Analysten würden dazu raten, sich noch nicht nervös machen zu lassen, denn eine eher überverkaufte Indikatorenlage sollte das Abwärtspotenzial aktuell begrenzen. Das mittelfristige Bild sei jedoch eher wolkenverhangen und so sei die Frage, ob der Dow Jones eine gute Erholung sehen könne. Insofern würden die Analysten eher dazu raten, jetzt noch nicht zu verkaufen, einer gute Börsenentwicklung aber auch nicht hinterherzujagen, oder höchstens mit streng begrenztem Risikoprofil.



Die Analysten würden einen weiteren Anlauf des Dow Jones in den nächsten Wochen zu den Verlaufshochs bei 34.310 Punkten bzw. 34.566 Punkten für möglich halten, größere Kursgewinne seien aus ihrer Sicht aufgrund des unattraktiven mittelfristigen Bilds jedoch nicht zu erwarten. Kurzfristig würden sie den Dow Jones bei 33.445 Punkten gut abgesichert sehen. Die US-Märkte seien nach wie vor zu selektiv, was sie als potenzielles Warnsignal für eine schwierigere Marktphase in der zweiten Maihälfte sehen würden, wenn die Märkte wahrscheinlich beginnen würden, eine heranziehende Rezession einzupreisen.



Das Geschehen am Rentenmarkt stehe ganz im Zeichen der für Donnerstag vorgesehenen Sitzung der EZB. Vieles hänge neben den Zahlen zur Kerninflation in der Eurozone auch von den Daten zur Kreditvergabe der Banken ab. Gerade die letztgenannten Daten würden eine große Rolle bei dem bevorstehenden Zinsentscheid spielen. Sollten die jüngsten Turbulenzen im Bankenmarkt zu einem Rückgang bei der Kreditvergabe geführt haben, würde dies der EZB einen Teil ihrer Arbeit abnehmen. Die Analysten würden je nach Datenlage eine weitere Zinsanhebung zwischen 25 und 50 Basispunkte erwarten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) verliere heute Morgen über einen Punkt. Dies sei als Reaktion auf steigende Renditen in den USA gestern Abend zu sehen. Dort hätten viele Emissionen aus dem Unternehmensanleihensektor für Druck auf die Kurse gesorgt. Die Analysten würden von einer anhaltenden Seitwärtsentwicklung des Bund-Futures zwischen 134,80/133,10%-Punkten ausgehen, zumindest bis zur anstehenden EZB-Sitzung am Donnerstag.



Die Analysten würden an dieser Stelle gerne ihre Einschätzung aus der Vorwoche wiederholen. Nachdem man in den letzten Monaten nur steigende Kurse gesehen habe, wäre es an der Zeit für eine Konsolidierung. Dass man davon nicht mehr allzu weit entfernt sei, zeige ein Blick auf die Markttechnik. Die dünnen Volumina sowie die im überkauften Bereich notierenden Oszillatoren würden dies vermuten lassen. Die Analysten würden weiterhin auf Value und Qualität beim Einsatz von Aktien setzen. (02.05.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Trotz aller Unkenrufe gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Monatsultimo mit 15.922 Punkten ein neues Jahreshoch, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der Markt habe einmal mehr von guten Quartalszahlen der Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks profitiert. Interessant in diesem Zusammenhang sei, dass enttäuschende negative Konjunkturzahlen aus Deutschland von den Anlegern ignoriert würden. Zwar sei mit einer schwarzen Null für das erste Quartal eine technische Rezession gerade noch vermieden worden. Dennoch würden die meisten Ökonomen im weiteren Jahresverlauf eine Rezession in Deutschland erwarten, vor allem dann, wenn Sondereffekte nicht mehr wirken würden. Die veröffentlichten Inflationszahlen für Deutschland hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und würden einmal mehr zeigen, wie hartnäckig sich die Preissteigerung halte.Charttechnisch bleibe der DAX trotz des neuen Jahreshochs anfällig für eine längere Konsolidierung. Auffallend sei das weiter abnehmende Momentum, ebenso wie die abnehmende Bewegungsdynamik gemessen am ADX-Index. Während der RSI weiter Richtung überkaufter Zone laufe, befinde sich der Slow-Stochastik-Indikator bereits im überkauften Bereich. Für die heutige Eröffnung würden die Analysten weiter steigende Kurse erwarten. Widerstände würden sich bei 16.000 sowie 16.079 Punkten finden, während auf der Unterseite Unterstützungen bei 15.766 sowie 15.610 Punkten auszumachen seien.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.359 Punkten geschlossen und im Vergleich zur Vorwoche um 1,11% konsolidiert. Es handle sich damit um den ersten Wochenverlust seit den Tiefständen im März, die durch Turbulenzen im Bankensektor verursacht worden seien. Auf Sektorenebene hätten im abgeschlossenen April der Immobilienbereich (5,15%) sowie der Gesundheitssektor (4,61%) die höchsten Kurszuwächse erzielt.Am schwächsten hätten im April die europäischen Rohstoff- und Technologietitel mit Kursverlusten von 5,66% und 4,58% abgeschnitten. Aus charttechnischer Sicht habe sich der EURO STOXX 50 etwas abgekühlt, nachdem er bei seinem Jahreshoch von 4.411 Punkten auf einen Widerstandsbereich gestoßen sei.Während der derzeitigen Berichtssaison würden sich die Investoren insbesondere darauf konzentrieren, wie die Unternehmen mit den höheren Zinsen und dem Preisdruck umgehen würden. Diese Woche würden u. a. BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517), Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200), BNP (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Novo Nordisk (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100), Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) und VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) berichten.