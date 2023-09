Die EZB mit ihrer Zinserhöhung um 25 Basispunkte habe den EURO STOXX 50 erneut über die 200-Tage-Linie gehievt. Die positive Reaktion des EURO STOXX 50 dürfte auch in der Markttechnik begründet gewesen sein, die sich aktuell im moderat überverkauften Bereich befinde. Am Freitag sei zur Eröffnung der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen (aktuell bei 4.299 Punkte und fallend), habe sich aber schwer getan, über die nur unwesentlich höhere 90- Tage-Linie (aktuell bei 4.318 Punkten) zu kommen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche ein kleines Plus von 0,1% erzielt. Er habe bei 34.618 Punkten geschlossen. Eine volatiler Optionen-Verfallstag sei die Handelswoche am Freitag ins Minus gekippt. Die Schwäche sei in der letzten Woche auf den Technologie-Sektor fokussiert gewesen, der 2,2% verloren habe. Daraus werde klar, dass die großen Techs für die Schwäche verantwortlich gewesen seien - Apple, Oracle, Adobe, Netflix und auch die Halbleiter-Unternehmen. Die anderen Sektoren hätten sich ordentlich gehalten - acht hätten die Woche im Plus abschließen können.



Relevant seien auch die Inflationszahlen gewesen, die sich zwar weiter abgeschwächt hätten, aber die Kerninflation in Höhe von 4,3% im Jahresvergleich liege immer noch deutlich über der Zielmarke. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank stehe diese Woche an. Die Märkte würden zwar keine Zinserhöhung erwarten, die Historie lehre aber, dass sie nochmal etwas restriktiver werden sollte. Insofern wäre eine überraschende Zinserhöhung wohl begründet. Charttechnisch habe der Dow Jones in der vergangenen Woche erneut versucht, die 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.881 Punkten) zu überwinden. Rallyversuche aufgrund moderat überverkaufter Indikatoren habe der volatile Options-Verfallstag am Freitag wieder zunichtegemacht.



Sollte man diese Woche erneute Rallyversuche des Dow Jones sehen, dann würden die Analysten das Potenzial dieser Gegenbewegung für begrenzt halten, sie sollte sich auf dem Weg bis zum bisherigen Jahreshoch (35.714 Punkten) erschöpfen. Das präferierte Szenario wäre eine weitere Konsolidierungswoche für den Dow Jones, die ihn in den Bereich von 34.000 Punkten bringen könnten. Hier lägen einige solide Unterstützungen, die sich zuletzt als wirksam erwiesen hätten. Dies würde auch einen Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends, der sich seit Ende März etabliert habe, bedeuten.



Die Analysten würden die Konsolidierung erst bei einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.799 Punkten) als ausgestanden ansehen. Ein dynamischer Test der 200-Tage-Linie würde für ein gutes Setup für eine Jahresendrally sorgen. Diese hätte dann das Potenzial die bisherigen Jahreshochs zu übertreffen.



Die Situation an den Rentenmärkten bleibe ähnlich wie in den Vorwochen. Aktuell pendle das Rentenbarometer im Bereich um 130 Punkte. In der vergangenen Handelswoche habe der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) zunächst zugelegt, am Freitag hätten jedoch Verluste verzeichnet werden müssen. Mittelfristig betrachtet befinde sich das Rentenbarometer nach wie vor im Abwärtstrendkanal. Eine wichtige Hürde auf dem Weg nach oben bleibe weiterhin die Zone um die 38-Tage-Linie bei 132,10%-Punkten, bei der in den vergangenen vier Monaten stets großer Verkaufsdruck entstanden sei, sodass ein deutlicher Impuls nötig sei, um diesen hartnäckigen Widerstand zu überwinden.



Die aktuelle Lage an den Märkten sei aus Sicht der Analysten nicht klar. Sie würden nach wie vor eine Bereitschaft der unterinvestierten Marktteilnehmer zum Zukauf bei Schwäche beobachten. Andererseits gelinge der Befreiungsschlag nach oben auch nicht. Höhere Levels würden zum Verkauf genutzt. Sollten die Börsen in dieser Woche zur Schwäche neigen, dann würden die Analysten eine gute Opportunität zum Positionsaufbau sehen. Sollten die Märkte in dieser Woche stark sein, dann würden das Potenzial rasch erschöpft sehen. (18.09.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete die Handelswoche mit einem Kursgewinn von 0,97%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er habe bei 15.894 Punkten geschlossen. Zu Beginn der Handelswoche habe man eher ein distributives Verhalten gesehen, die gute Montagseröffnung sei abverkauft worden, und der DAX habe erneut die Unterstützung bei 15.600 Punkten getestet, die sich seit Monaten als sehr wirksam erweise. Es sei jedoch auch erneut zu spüren gewesen, dass Schwäche zum wiederholten Mal zum Positionsaufbau genutzt worden sei, wie man an den langen Dochten unschwer erkennen könne.Die EZB mit ihrer doch etwas überraschenden Zinserhöhung um 25 Basispunkte habe am Donnerstag zu einer positiven Reaktion geführt. EZB-Präsidentin Lagarde habe angedeutet, ein Aufrechterhalten des aktuellen Zinsniveaus über einen längeren Zeitraum könne zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf den Zielwert führen. Die positive Reaktion des DAX dürfte auch in der Markttechnik begründet gewesen sein, die sich aktuell im moderat überverkauften Bereich befinde.Am Freitag sei zur Eröffnung der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen (aktuell bei 15.862 Punkten). Er habe sich aber schwer getan, über die nur unwesentlich höhere 90-Tage-Linie (aktuell bei 15.958 Punkten) zu kommen. Sollte der DAX weitere Rallyeversuche unternehmen, dann würden die Analysten keine richtig dynamische Rally, sondern eher eine Art Gegenbewegung erwarten, die maximal auf Wochen angelegt sein sollte und in den Bereich von 16.043/16.060 Punkten führen könnte. Zuvor müsste die 50-Tage-Linie bei 15.921 Punkten überwunden werden.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die Handelswoche mit einem Kursgewinn von 1,37% beendet. Er habe bei einem Punktestand von 4.295 Punkten geschlossen. Zu Beginn der Handelswoche habe man eher ein distributives Verhalten gesehen, die gute Montagseröffnung sei abverkauft worden, und der EURO STOXX 50 habe erneut die für den mittelfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie getestet (aktuell bei 4.237 Punkten). Auch hier sei zu spüren gewesen, dass die Schwäche zum Positionsaufbau genutzt worden sei.