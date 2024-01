In Europa würden dabei u. a. in den Fokus rücken: Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA), Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B), Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF), Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF), BNP (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP), Ferrari (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).



In den USA stünden u. a. Berichte von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) im Mittelpunkt des Interesses. Zudem finde der Zinsentscheid der FED am Mittwoch statt.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 0,6% erzielt. Er habe bei 38.109 Punkten, erstmals über der 38.000 Punkte-Marke und damit auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Der Dow Jones Titel Microsoft habe erstmals eine Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar erreichen können. Auf Sektorenbasis habe Energie (+5,2%) und Kommunikations-Dienstleistungen (+4,5%) besonders profitieren können, während zyklische Aktien im Schnitt 1,4% verloren hätten, nachdem Tesla nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in der Handelswoche um 13,6% eingebrochen sei.



Die Quartalszahlen seien gemischt gewesen, positive Überraschungen habe es bei Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) und American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) gegeben, während Halbleiter-Aktien eher abverkauft worden seien (Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), KLA Tencor (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA, NASDAQ-Symbol: KLAC)). Dies sei von neusten Zahlen über das Wachstum kompensiert worden, wonach die US-Wirtschaft im vierten Quartal um 3,3% gewachsen sei, statt wie erwartet lediglich um 2%.



Aus technischer Sicht betrete der Dow Jones mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs Neuland. Werde dieses nach einem Zeitraum von mehr als 12 Monaten erreicht, sei es statistisch gesehen ein gutes Zeichen und lasse mittelfristig weitere Kursgewinne erwarten. Auch in dieser Woche sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank noch Rückenwind für weitere Kursgewinne, die allerdings eher mager ausfallen könnten, denn man sehe den guten Kursanstieg seit Ende Oktober noch nicht als final bereinigt an. In dieser Woche könnte sich der Dow Jones an dem kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich seit Ende Dezember etabliert habe, entlang hangeln. Er verlaufe derzeit unter diesem Trendkanal, dessen obere Begrenzung bei 38.278 Punkten verlaufe. Positive Quartalszahlen diese Woche sollten für Investoren eine gute Gelegenheit für Gewinnmitnahmen darstellen. Trotz der besseren Partizipation des breiten Marktes in der Vorwoche sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank eine Abschwächung des Momentums. Die nächste Unterstützung würden sie bei der 38-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 37.402 Punkten verlaufe, gefolgt vom bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Diese Unterstützung sollte im Februar wieder relevant werden und längere Zeit relevant bleiben, im weiteren Verlauf eventuell als Widerstand, sollte der Dow Jones diese Marke unterschreiten.



Die Volatilität an den Rentenmärkten bleibe anhaltend hoch. Nachdem der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) in den letzten Tagen mehr oder weniger seitwärts tendiert habe, nehme er in der heutigen Eröffnung erneut den Weg Richtung Norden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sehen den erneuten Anstieg als Reaktion auf den halbherzigen Versuch der EZB sich gegen die Zinssenkungsspekulationen am Markt zu positionieren. Der Bund-Future könnte in einer ersten Bewegung bis zum Hoch vom vergangenen Freitag bei 135,02%-Punkten ansteigen. Darüber wäre ein Anstieg bis zur 38-Tage-Linie bei 135,72%-Punkten möglich. Schwache Wachstumszahlen in der Eurozone und vor allem in Deutschland sowie die tendenziell fallende Inflation würden aktuell gegen einen weiteren Renditeanstieg und somit für steigende Kurse beim Bund-Future sprechen.



Die Aktienmärkte hätten zuletzt aus ihrer Seitwärtsbewegung ausbrechen und deutlich nach oben tendieren können. Dafür verantwortlich sei die laufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen gewesen, welche bislang in Summe positiv überrasche. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank denken, dass die weiteren Erwartungen in den Kursen bereits eingepreist sind und gehen daher kurzfristig von einer möglichen Konsolidierung aus. (29.01.2024/ac/a/m)





