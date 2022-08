Wir starten daher die Woche mit der Frage, wie weit der EURO STOXX 50 noch fallen wird, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Sollte die Unterstützungszone bei der 3.606 Punktmarke, die durch die 200 Wochenlinie und dem 23,6% Fibonacci-Retracement gebildet werde, nach dem heutigen Handelstag deutlich gerissen werden, bestehe die Gefahr, dass der EURO STOXX 50 in das Muster der vergangenen sechs Monate falle und das Jahrestief bei 3.343 Punkten testen könnte. Zu Beginn der Handelswoche werde der Kursrückgang aus der Vorwoche weitergeführt.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 4,2% konsolidiert. Er habe bei 32.283 Punkten geschlossen. Die Woche habe ganz im Zeichen der Notenbank-Sitzung in Jackson Hole gestanden, an deren Ende US-Notenbankpräsident Powell die Märkte auf ein restriktiveres Zinsumfeld eingeschwört habe, was zwangsläufig auch zu Belastungen bei Haushalten und Unternehmen führen werde. Ein lascher Umgang mit der hohen Inflationsrate würde jedoch nur zu noch größeren Problemen in der Zukunft führen. So seien zinssensitive Wachstumswerte die Verlierer der Woche gewesen. Der Technologiesektor habe 5,6% verloren, auch der zyklische Konsum sei mit -4,8% schwach gewesen.



Die Anleihenmärkte hätten auf diese Aussagen hingegen kaum mit steigenden Renditen reagiert, was die Interpretation nahelege, dass dort eine strenge Geldpolitik bereits weitgehend eingepreist sei. Die Aktienmärkte und damit auch der Dow Jones hätten jedoch auf die überhitzte Indikatorenlage der Vorwoche mit deutlicher Schwäche reagiert, was aus Sicht der Analysten in den nächsten Wochen als Warnsignal zu interpretieren sei. Der Dow Jones werde heute wahrscheinlich im Bereich seiner 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.099 Punkten) eröffnen, und werde damit auch unter die 90-Tage-Linie (aktuell bei 32.189 Punkten) rutschen. Ein Bruch dieser Marken würde sicher zu erhöhter Volatilität führen und somit Potenzial für eine kurzfristige Gegenbewegung und eine Rückeroberung dieser Marken eröffnen.



Kurzfristig hätten die überhitzten Indikatoren weitgehend abgebaut werden können, sodass die Analysten nach einem wahrscheinlichen schwachen Wochenauftakt gegen Mitte der Woche eine Stabilisierung erwarten würden und im weiteren Verlauf auch einen erneuten Rallyversuch des Dow Jones. Das maximale Downside-Potenzial würden sie in dieser Woche bei 31.708 Punkten sehen. Eine mögliche Gegenbewegung, die im Laufe dieser Woche starten könnte, sollte aus Sicht der Analysten eher zur weiteren defensiven Positionierung genutzt werden. Sie würden einen schwierigen Verlauf im September erwarten.



Auf der Jahrestagung der Notenbanken in Jackson Hole sei nochmals verdeutlicht worden, dass die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität besitze, selbst auf die Gefahr hin, dass dadurch eine Rezession ausgelöst werde. Daraufhin sei es zu einem deutlichen Renditeanstieg am kurzen Laufzeitende gekommen. Zweijährige US-Treasuries würden am frühen Montagshandel zeitweise bei 3,48% notieren, dies sei der höchste Stand seit November 2007. Auch bei den Bunds habe am Freitag das kurze Ende unter Druck gestanden. Eine Zinsanhebung von 75 Pp. durch die EZB gewinne an Wahrscheinlichkeit. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 148,19%-Punkten. In der aktuellen Bewegung könnte die Marke von 145%-Punkten getestet werden.



Die Analysten hätten zwar angesichts der Tagung der Notenbanken in Jackson Hole mit einer erhöhten Volatilität sowohl an den Aktien- wie auch an den Rentenmärkten gerechnet, jedoch nicht in der eingetretenen Dimension. Sie würden defensiv positioniert bleiben und würden übertriebene Rückschläge für Zukäufe nutzen. (29.08.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verloren die deutschen Standardwerte 4,23% oder 573 Punkte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Bis 16 Uhr sei die Welt am Freitag noch in Ordnung gewesen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe über die Marke von 13.365 Punkten zu steigen versucht, jedoch ohne Erfolg. Vielmehr habe die Rede von FED-Präsident Powell anlässlich der Jahrestagung der Notenbanken in Jackson Hole für einen Kursrutsch an den Aktienmärkten gesorgt. Der DAX habe bis zum Xetra-Schluss weiter verloren und sei bei 12.971 Punkten ins Wochenende gegangen. Die Verluste hätten sich allerdings bis 22 Uhr am Freitagabend bis auf 12.877 Punkte ausgeweitet.In der heutigen Eröffnung gebe der DAX weiter nach und teste Kurse unter der Marke von 12.800 Punkten. Die Dynamik der Abwärtsbewegung überrasche, biete allerdings Raum für weitere Abgaben bis zur nächsten Unterstützung bei rund 12.500 Punkten. Darunter sei Platz bis zum Jahrestief bei 12.390 Punkten. Auf der Oberseite würden sich Widerstände zwischen 12.877 und 13.100 Punkten finden.