Diese Woche würden u. a. ING (ISIN NL0011821202/ WKN A2ANV3), Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750), RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712), Alstom (ISIN FR0010220475/ WKN A0F7BK), Vestas (ISIN DK0061539921/ WKN A3CMNS) und Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) berichten. Die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen für April könnten bei negativen Überraschungen auch den europäischen Aktienmarkt beeinflussen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche -1,2% verloren, trotz eines robusten Wochenausklangs. Er habe bei 33.674 Punkten geschlossen. Die marktbreiten Indices S&P 500 und Russell 2000 hätten die Woche ebenfalls mit Verlusten von -0,8% bzw. -0,5% beendet. Die größte Schwäche sei im Energie-Sektor (-5,8%) und bei regionalen Banken (-10,1%) zu finden gewesen, während Technologie aufgrund guter Quartalszahlen von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe zulegen können.



Die US-Notenbank habe die Zinsen um 25 Basispunkte auf 5 bis 5,25% erhöht und angedeutet, dass baldige Zinssenkungen nicht angemessen erscheinen würden, was aber die Anleihenmärkte bereits einpreisen würden. Ein robuster Arbeitsmarktbericht für April unterstütze diese These, auch wenn gute Beschäftigungszahlen der Vorwoche revidiert worden seien.



Aus Sicht der Analysten würden sich die US-Börsen aktuell in einem Spannungsverhältnis zwischen einem kurzfristig unterstützenden und einem mittelfristig ausgereizten Bild befinden. Dies sollte eine dynamische Aufwärtsbewegung zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich machen. Die Analysten würden deshalb in den nächsten Wochen für den Dow Jones nur Luft bis zu den Verlaufshochs bei 34.310 Punkten bzw. 34.566 sehen. Größere Kursgewinne seien aus ihrer Sicht aufgrund des unattraktiven mittelfristigen Bilds jedoch nicht zu erwarten.



Auf der Unterseite habe der Dow Jones in der vergangenen Woche die 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.114 Punkten) und auch die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.251 Punkten) getestet. Diese Unterstützungen hätten zunächst gehalten, was aber eher in einer überverkauften Indikatorenlage begründet gewesen sei. Das mittelfristige Bild bleibe eher wolkenverhangen, negative Divergenzen würden ein ernstzunehmendes Warnsignal senden und so würden die Analysten Marktteilnehmern raten, positive Tage zu nutzen, um sich defensiver aufzustellen. Sie würden davon ausgehen, dass die US-Märkte in der zweiten Maihälfte beginnen würden, eine heranziehende Rezession einzupreisen.



Sowohl FED als auch EZB hätten ihren Kurs beibehalten und die Leitzinsen weiter erhöht. Während in den USA wohl bald mit einem Ende der Zinserhöhungen gerechnet werde, dürfte es in der Eurozone noch etwas länger dauern, zumindest wenn man den Kommentaren von EZB-Ratsmitgliedern vertraue. Das erste Problem sei die anhaltend hohe Kerninflation und zweitens die zunehmende Kreditvergabeverknappung, unter der die Investitionstätigkeit leiden dürfte. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten seien stärker ausgefallen und hätten auch die Renditen am europäischen Rentenmarkt ansteigen lassen.



Aktuell notiere der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) bei 135,69%-Punkten und liege genau auf der 38- und 90-Tage-Linie bei 135,73/135,70%-Punkten. Ein Bruch dieser starken Unterstützung würde den Bund-Future erneut in den lange vorherrschenden Seitwärtskanal zwischen 134,80/133,10%-Punkten führen. Auf der Oberseite bleibe das Hoch der letzten Tage bei 137,22%-Punkten das Ziel.



Auch wenn wir uns wiederholen, so bleiben wir dabei, dass gerade an den europäischen Börsen eine Konsolidierung notwendig wäre, bevor es weiter nach oben geht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. (08.05.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte in der letzten Woche zwischenzeitlich mit 16.012 Punkten ein neues Jahreshoch, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er sei am Freitag mit 15.961 Punkten aus dem Handel gegangen. Getrieben worden seien die Kurse von Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinsanhebungen in den USA, da dort die Angst vor einer Rezession stetig zunehme. Vor allem Technologiewerte, die im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hoch gewichtet seien, würden die Indices antreiben. Die europäischen Märkte würden davon profitieren und ihre Gewinne ausbauen. Könne sich der DAX nachhaltig über dem alten Jahreshoch bei 15.922 festsetzen, bestehe die Chance auf einen Anstieg des DAX bis 16.075 bzw. 16.230/16.290 Punkten.Was den Analysten weiter fehle, sei eine größere Konsolidierung. Ohne diese dürfte es schwer werden, die genannten Marken auf der Oberseite zu erreichen. Interessant sei, dass sowohl das Momentum wie auch die Bewegungsdynamik weiter sehr schwach ausfallen würden und die Umsatztätigkeit lediglich durchschnittlich ausfalle. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 15.922 Punkten finden, gefolgt von 15.766 und 15.610 Punkten.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.340 Punkten geschlossen und im Vergleich zur Vorwoche um 0,43% konsolidiert. Es handle sich damit um den zweiten Wochenverlust in Folge. In der vergangenen Woche hätten die Zentralbankentscheidungen im Mittelpunkt gestanden, da Zinserhöhungen darauf hindeuten würden, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorüber sei und weiterhin auf hohem Niveau verbleibe, was sich leicht negativ auf Aktien ausgewirkt habe.Aus charttechnischer Sicht habe sich im Vergleich zur Vorwoche wenig verändert. Der EURO STOXX 50 kühle sich weiter ab, was am negativen Momentum und dem fallenden RMI-Indikator erkennbar sei, Auf der Unterseite sei die erste Unterstützungszone bei der 4.300 Punktemarke sowie die zweite Unterstützungszone bei 4.270 Punkten, die sich aus dem unteren Bollinger-Band sowie der 50-Tage-Linie zusammensetze, getestet worden. Trotz einer starken Gegenbewegung am Freitag sei ein deutlicher Verkaufsdruck im Markt spürbar gewesen, wodurch der EURO STOXX 50 technisch anfällig für Rücksetzer sei.