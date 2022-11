Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Wertzuwachs von 1,8% erzielt. Er habe bei 34.347 Punkten geschlossen. Die Handelswoche um Thanksgiving sei somit auch in diesem Jahr positiv gewesen, wobei alle elf Sektoren des S&P 500 im Plus hätten schließen können, angeführt von Basisrohstoffen (+3%) und Versorgern (+2,9%).



Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten US-Notenbanksitzung habe die Tendenz gefestigt, dass mit einer Verlangsamung der Zinserhöhungen zu rechnen sei, was zu einer Renditesenkung der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf 3,69% geführt habe. Dies habe dazu geführt, dass dem Dow Jones nach einer Konsolidierungsphase der Sprung über die eher psychologisch relevante Marke von 34.000 Punkten gelungen sei und mit einem Intraday-Hoch von 34.384 Punkten das Verlaufshoch von Mitte August bei 34.286 Punkten habe angreifen können.



Die Analysten würden in dieser Woche noch Luft für weitere Kursgewinne sehen, die bis zum Bereich von 34.800 Punkten führen könnten. Auf der Unterseite liege die nächste Unterstützung bei 33.269 Punkten. Insgesamt würden sie den Dow im weiteren Verlauf nach dem starken Anstieg seit Ende September als eher erschöpft ansehen und eher mit höherer Volatilität Anfang Dezember rechnen.



Der Rentenmarkt sei auf Richtungssuche. Nach verhaltenem Wochenstart seien die Renditen zum Wochenende deutlich nach unten gegangen. Ausschlaggebend dafür seien vor allem die gestiegenen EZB-Zinserwartungen gewesen. Es scheine nicht ausgeschlossen, dass auf der Dezember-Sitzung eine Zinsanhebung von 75 Bp verabschiedet werde, da am letzten Donnerstag das Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel dafür plädiert habe, das Straffungstempo hochzuhalten, um die Inflation in den Griff zu bekommen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe die Woche bei 140,49%-Punkten auf demselben Niveau geschlossen, wie am letzten Montag. In der heutigen Eröffnung tendiere der Bund deutlich höher. Allerdings notiere er weit entfernt vom Hoch aus der letzten Woche bei 142,60%-Punkten. Dieser Anstieg scheine jedoch nicht gerechtfertigt, angesichts der anhaltenden Risiken. Zugleich bilde diese Marke zusammen mit dem Oktoberhoch bei 142,87%-Punkten einen starken Widerstand. Auf der Unterseite sollte die Marke von 140%-Prozentpunkten halten, ansonsten würden schnell weitere Abgaben bis zur 55-Tage-Linie bei 139,01%-Punkten drohen.



Auffällig in diesem zuletzt positiven Umfeld sei, dass die Abflüsse aus europäischen Aktienfonds seit nunmehr rekordhohen 41 Wochen anhalten würden. Hinzu komme, dass die viel beachtete monatliche Umfrage der Bank of America unter Fondsmanager deren hohen Pessimismus aufzeige. Wichtig dürfte werden, wie sich die Entwicklung in China in den nächsten Wochen darstelle, da die Null-Covid-Strategie im Einklang mit den stark steigenden Fallzahlen zu Protesten der Bevölkerung führen und sich zu einem nicht kalkulierbaren Risiko entwickeln könnte. Die Analysten würden daher in den kommenden Tagen von einer Konsolidierung an den Börsen ausgehen. (28.11.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Wochen waren eher datenarm, dafür stehen in den kommenden Wochen wieder eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda, welche die Volatilität an den Aktienmärkten erneut anziehen lassen dürften, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.So gehe der V-DAX seit zwei Monaten wieder zurück und habe zuletzt die Marke von unter 20 erreicht. Im Fokus stünden diese Woche vor allem Preisdaten. Bereits morgen kämen entsprechende Daten aus Deutschland und am Mittwoch würden die Inflationsdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Die Analysten würden einen leichten Rückgang erwarten, bevor im Dezember die Preise erneut anziehen dürften. Nach den jüngsten Kursgewinnen sollte die Erholung an den Börsen nun an Fahrt verlieren.Die Analysten würden eine längere Konsolidierung für nicht unwahrscheinlich halten. Bereits heute würden sie von einem schwächeren Start beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ausgehen. Vor allem die negativen Vorgaben von den asiatischen Märkten sollten für rückläufige Kurse sprechen, zumal auch die Futures für den amerikanischen Markt aktuell im negativen Bereich notieren würden. Erste Unterstützungen würden sich bei 14.149/14.157 Punkten finden. Ein Bruch dieser Marke biete Platz bis zur 200-Tage-Linie bei 13.548 Punkten. Auf der Oberseite würden die Analysten dem DAX aktuell einen Anstieg bis 14.800 Punkten zubilligen.Auf der Oberseite würden die Analysten derzeit wenige Spielraum sehen, da das Momentum merklich abnehme und der EURO STOXX 50 im überkauften Marktbereich am oberen Rand seines Schwankungsbandes angekommen sei. Die Ausweitung der Proteste in China gegen die restriktive Corona-Politik belaste zum heutigen Börsenstart die Stimmung. Daher sollte die Unterseite weiterhin im Blick behalten werden. Das 50% Fibonacci-Retracement bei 3.832 Punkten sollte einen markanten Wendpunkt darstellen, der als erste Unterstützungszone Orientierung liefern könnte. Fundamental betrachtet, stehe eine ereignisreiche Woche mit einigen volkswirtschaftlichen Veröffentlichungen in Europa und in den USA bevor, die einen Einfluss auf den Aktienmarkt haben könnten.