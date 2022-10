Charttechnisch betrachtet, bleibe der EURO STOXX 50 angeschlagen, da er das Monatshoch bei 3.484 Punkten nicht habe halten können. Das verdeutliche, dass die Investorenstimmung mehrheitlich pessimistisch bleibe, sodass das Jahrestief bei 3.249 Punkten als Unterstützungszone wieder in den Vordergrund rücke. Der schwache Wochenstart untermauere das. Fundamental betrachtet, werde diese Woche durch den Beginn der Berichtssaison in den USA, den FED-Protokollen sowie den US-Verbraucherpreisen für September beeinflusst. Die Volatilität dürfte daher auch an den europäischen Börsen hoch bleiben.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,0% zugelegt. Er habe bei 29.297 Punkten geschlossen und somit die erwartete Reaktion nach oben gezeigt, nachdem er in der vorletzten Woche offiziell in einen Bärenmarkt (Kursverluste vom Hoch von über 20%) gerutscht sei. Die Wochengewinne würden jedoch allein auf zwei positiven Tagen zum Wochenauftakt resultieren. Damit habe der Dow Jones leicht das Juni-Tief bei 29.946 Punkten überwinden können, habe sich jedoch nur wenige Tage über der 30.000er Marke halten können und sei zunächst am nächsten Widerstand bei 30.420 bis 30.502 Punkten gescheitert.



Der Wochenschluss habe sich unerwartet schwach gezeigt. Man sehe angesichts des nach wie vor sehr attraktiven technischen Set-Ups gute Chancen auf eine investierbare Oktober-Rally an den US-Börsen, die einige Wochen dauern sollte. Die Kursverluste gegen Ende der Woche sollten in erster Linie der Verunsicherung der Marktteilnehmer gedient haben. Der Dow Jones habe einige Widerstände vor sich, neben der Marke von 30.638 Punkten würde sicher auch die Marke bei 31.000 Punkte einiges an Energie kosten, um überwunden zu werden, aber inzwischen würden die Analysten davon ausgehen, dass die jetzt von ihnen erwartete Rally auch die 90-Tage-Linie (aktuell bei 31.488 Punkten aber fallend) werde überwinden können, und Potenzial bis zum Verlaufshoch von Mitte September bei 32.654 Punkten sehen. Sollte der Dow Jones Anfang der Woche ein neues Verlaufstief markieren, würde sie das aktuell nicht verunsichern.



Wie gewonnen, so zerronnen könnten man zur Rentenmarktentwicklung sagen. Noch letzten Montag habe man beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) ein Hoch bei 142,87%-Punkten gesehen und in der heutigen Eröffnung notiere der Future erneut unter der Marke von 138%-Punkten. Bei Bundesanleihen, aber auch italienischen Staatsanleihen halte der Verkaufsdruck an, die Renditen würden steigen. Mittlerweile könne man seit elf Wochen in Folge einen Renditeanstieg verzeichnen. Dies habe es seit 1989 in dieser Form noch nicht gegeben. Die Analysten hätten zwar die Hoffnung auf eine Stabilisierung noch nicht ganz aufgegeben, aber realistisch erscheine ihnen ein erneuter Test des Kontrakttiefs aus dem September bei 135,52%-Punkten. Der Markt preise derzeit weitere Zinsschritte durch die EZB bis in den Bereich um 3% ein.



Die Gefahr bestehe, dass die Notenbanken die Bekämpfung der Inflation zu sehr in den Vordergrund stellen würden, sodass die Konjunktur Schaden zu nehmen drohe. In dieser Woche beginne die Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Die Analysten würden tendenziell schwächere Zahlen erwarten. Dieses ganze Bündel sollte bei der Anlageentscheidung beachtet werden. Eine defensivere Ausrichtung würden sie als sinnvoll erachten. (10.10.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem verhaltenen Start in die letzte Woche kam schnell Kauflaune unter den Anlegern auf, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Hoffnung, dass die bevorstehenden Zahlenveröffentlichungen zu den Preisdaten einen abnehmenden Trend aufweisen könnten und somit auch die Zinsanhebungsdynamik der Notenbanken sich abschwäche, hätten die Kurse schnell über den Bereich von 12.400 Punkten getrieben, wodurch ein kurzfristiges Kaufsignal ausgelöst worden sei. In der Spitze habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis 12.673 Punkten zulegen können, ein schon länger nicht mehr gesehenes Niveau. Allerdings hätten die Hoffnungen auf den Beginn eines goldenen Oktobers spätestens mit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag zerplatzt. Die Wall Street habe rasant nachgegeben, ebenso der DAX.Es hätten zudem Daten zur Industrieproduktion belastet. Auf Wochensicht habe der DAX noch ein Plus von 1,31% retten können. Spätestens nach der heutigen Eröffnung dürfte davon nichts mehr übrigbleiben. Die Schockwellen vom Freitag würden sich heute Morgen bereits in Asien zeigen, dort seien vor allem die Technologiewerte belastet und hier primär chinesische Chip-Werte. Zudem würden die Corona-Infektionen in China erneut steigen, was nicht gerade die Stimmung der Anleger hebe. Nachdem es nicht gelungen sei, sich oberhalb der Marke von 12.400 Punkten festzusetzen, komme der Unterstützung bei 12.358 Punkten eine wichtige Rolle zu. Heute werde das Gap bei rund 12.200 Punkten geschlossen und in der Folge würden weitere Abgaben bis zum Impulstief bei 11.862 Punkten drohen (Tief vom 28.09.).