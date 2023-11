Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,7% zugelegt. Er habe bei 34.281 Punkten geschlossen. Die Stärke sei einmal mehr in den Megacaps konzentriert gewesen, wie ein Blick auf die Wertentwicklung einiger Indices zeige. Der S&P 500 (+1,3%) und NASDAQ Composite (+2,4%) hätten sich gut entwickelt, während der gleichgewichtete S&P 500 sogar leicht abgegeben habe (-0,6%) und der Small Cap Index Russell 2000 3,2% verloren habe.



Die besten Sektoren seien Technologie (+4,8%) und Telekommunikations- Dienstleistungen (+2,2%) gewesen. Die Woche habe im Zeichen einiger Kommentare von regionalen US-Notenbankpräsidenten gestanden. US-Notenbankpräsident Powell habe seine Aussagen von Anfang November bekräftigt, dass er, falls nötig, bereit sei, die Zinsen weiter anzuheben. Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche die starken Kursgewinne der Vorwoche konsolidiert, ehe ein robuster Wochenausklang ihn in den Bereich der Wochenhochs geführt habe und über das Intraday-Verlaufshochs von Mitte Oktober bei 34.153 Punkten. Damit habe der Dow Jones jetzt den Abwärtstrend erreicht (aktuell bei 34.283 Punkten), der sich seit Anfang August mit dem Verlaufshoch von Mitte September herleiten lasse.



Sollte er sich in der aktuellen Woche darüber halten können, würde man das als überraschendes Moment der Stärke interpretieren, da die US-Märkte nach den zwei guten Wochen überhitzt wirken würden und auch das Sentiment seitens der Marktteilnehmer viel optimistischer geworden sei. Insofern würden die Analysten das kurzfristige Aufwärtspotenzial für begrenzt halten, zumal die Verlaufshochs von Mitte Juni und Anfang Juli im Bereich von 34.500 Punkten nur unwesentlich höher verlaufen würden.



Andererseits würden die Analysten den Dow Jones an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.830 Punkten) gut abgesichert sehen, sollte man einen Retest dieser Marke sehen, dann würden sie ab einem bestimmten Zeitpunkt nochmal zum Zukauf raten. Das optimistische Sentiment und die unter der Oberfläche nicht so robusten Marktstatistiken am Freitag würden erste Warnsignale senden, jedoch könnten gute Nachrichten diese Woche (Inflationszahlen, Arbeitsmarkt, Treffen Xi-Biden) dies auch überspielen.



Am europäischen Rentenmarkt sei es am Freitag erneut zu erhöhtem Verkaufsdruck gekommen, nachdem EZB-Präsidentin Lagarde am Vortag in einer Rede gesagt habe, dass im Falle des Falles die Noten-Banker bereit seien, die Zinsen weiter anzuheben.



Im Blickfeld stehe weiter Italien. Hier würden die Rating-Agenturen ihre Einstufung für das Land einer erneuten Prüfung unterziehen. Fitch habe das Rating am Freitag-Abend unverändert gelassen, Moody’s folge diese Woche. Eine Herabstufung eines G7-Landes auf Ramschniveau wäre symbolträchtig, mit längerfristigen Auswirkungen. In der heutigen Eröffnung notiere der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) erneut unter der Marke von 130%-Punkten. Erst bei einem Anstieg über die Marke von 130,20%-Punkten würde sich das Chartbild aufhellen.



Ob es an den Aktienmärkten zu einer Jahresendrally komme, sei noch offen. Vieles hänge von der Veröffentlichung der Inflationsdaten und der Reaktion der Notenbanken darauf ab. Außerdem müssten wichtige Chartmarken überwunden werden. (13.11.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss die vergangene Woche bei 15.234 Punkten und stieg im Vergleich zur Vorwoche um 0,30%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Damit habe sich die Erholungsbewegung der Vorwoche fortgesetzt, wenngleich mit deutlich weniger Dynamik. Letztendlich folge der DAX dem Geschehen an der Wall Street, wo es in der letzten Woche ein bullisches Kaufsignal gegeben habe. Dennoch dürfte der Wochenstart eher verhalten sein, da alle Augen auf die morgigen Inflationsdaten in den USA gerichtet seien.Charttechnisch bleibe es somit bei dem gültigen Abwärtstrend. Eine wichtige Rolle komme dem Widerstandsbereich zwischen 15.365 und 15.660 Punkten zu. Erst über 15.660 Punkten wäre der weitere Weg Richtung 16.000 Punkten frei. Auf der Unterseite gelte, solange der DAX die 200-Tage-Linie bei 15.365 Punkten nicht überwinde, könne es jederzeit zu einer Korrektur kommen, die bis 15.100 Punkten führen könne.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die Woche mit einem Schlussstand von 4.197 Punkten beendet, was einem Anstieg von 0,50% im Vergleich zur Vorwoche entspreche. In Bezug auf die Sektorenentwicklung der vergangenen Woche habe der europäische Technologiesektor mit einem Zuwachs von 2,23% die stärkste Performance gezeigt, gefolgt vom Industriesektor, der ein Plus von 1,58% erlebt habe. Hingegen hätten europäische Baustoffunternehmen einen Rückgang von 3,35% und Immobilienunternehmen einen Rückgang von 2,50% verzeichnet. Zum Wochenausklang habe der europäische Luxussektor nach einer Gewinnwarnung von Diageo einen spürbaren Rückgang erfahren.In dieser Woche würden aus dem Stoxx Europe 600 die nachfolgenden Unternehmen ihre Quartalsergebnisse berichten: K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88), RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712), Alstom (ISIN FR0010220475/ WKN A0F7BK), Nibe (ISIN SE0015988019/ WKN A3CRAH), Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y), Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911), Infineon Technologies (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) und Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610).