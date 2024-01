Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,6% konsolidiert. Er habe bei 37.466 Punkten geschlossen. Er habe sich damit vergleichsweise gut gehalten, denn die breiten Marktindices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (-1,5%) und NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) (-3,2%) hätten deutlicher abgegeben. Nach zuletzt neun kontinuierlichen Wochen mit Kursgewinnen seien die Gewinnmitnahmen bei den großen Wachstumstiteln nicht besonders überraschend gekommen. Die Verlierer des Vorjahres seien zunächst die Gewinner gewesen, so hätten die Versorger um 1,8% zugelegt, Energiewerte um 1,1%, auch der Gesundheitssektor sei mit Kursgewinnen von 2,1% robust gewesen.



Einen Anteil an der Konsolidierungswoche habe sicher auch die Veröffentlichung der FED-Protokolle gehabt, die eine striktere Geldpolitik als erhofft kommunizieren würden. Infolgedessen seien die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen über die 4% Marke gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März habe sich von knapp 90% in der Vorwoche auf unter 70% reduziert.



Die Konjunkturdaten der Vorwoche würden sich so zusammenfassen lassen, dass der Arbeitsmarkt noch robust sei, aber das Verarbeitende Gewerbe sich nach wie vor in einer Kontraktionsphase befinde, der Dienstleistungsbereich zwar noch wachse, aber mit abnehmender Dynamik. Aus technischer Sicht dürfte klar sein, dass der Dow Jones die überhitzten Indikatoren nach einer so guten Rally vom Oktober-Tief in einer jetzt erfolgten Korrekturwoche noch nicht abgebaut habe. Das kurzfristige Sentiment sei am Freitag ins stärker bärische Lager gesprungen, was die US-Märkte im ganz kurzfristigen Bereich stützen könnte (Kontraindikator), aber eine eventuell positive Auftaktstimmung sollte sich nicht durchsetzen können. Marktteilnehmer sollten mögliche kurzfristige Stärke zur weiteren Reduzierung der Aktienquote nutzen.



In Summe würden die Analysten also erneut eine Konsolidierungswoche erwarten. Die nächste Unterstützung würden sie in der 38-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 36.472 Punkten verlaufe, gefolgt vom bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Diese Unterstützung sollte zumindest für mehrere Wochen relevant sein, im weiteren Verlauf eventuell als Widerstand, sollte der Dow Jones diese Marke unterschreiten.



Kurz vor Jahresende sei die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe unter die Marke von 2% gefallen. Zu groß sei die Hoffnung auf früher als erwartete Zinssenkungen durch die EZB gewesen. Mittlerweile sei wieder etwas mehr Realität an den Märkten eingekehrt. Die Renditen würden aktuell bei 2,15% notieren und der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe über 200 Basispunkte seit seinem Hoch im Dezember abgegeben und notiere aktuell bei 135,53%-Punkten. Auch wenn die Konjunkturdaten aus Deutschland weiter auf ein Anhalten der Rezession hindeuten würden, würden die Analysten in den nächsten Monaten keine Zinssenkungen durch die EZB sehen. Die Volatilität am Rentenmarkt dürfte auch in den nächsten Wochen und Monaten bleiben.



Der Jahresstart verlaufe holprig. Die Analysten würden durchaus Enttäuschungspotenzial im Hinblick auf die Entwicklung in den kommenden Wochen sehen. Aktuell würden sie bei Aktien neutral bis leicht übergewichtet bleiben und würden bei stärkerer Schwäche zukaufen. (08.01.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem erstaunlich positiven Jahr 2023 verläuft der Jahresauftakt an den Aktienmärkten zunächst holpriger als von manchem Marktteilnehmer erwartet, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Interessanterweise hätten die ersten Handelstage eine Branchenrotation von Technologiewerten hin zu eher defensiven Branchen gebracht. Die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten hänge weiter von der Inflation und der künftigen Notenbankpolitik ab. Aktuell scheine es so, als würden die Börsianer zu viele Zinssenkungen durch die FED und EZB einpreisen. Das Enttäuschungspotenzial sei dementsprechend hoch. Daneben spiele auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen eine wichtige Rolle. Erste Aufschlüsse würden die Analysten von der in dieser Woche beginnenden Quartalssaison erwarten. Sie würden denken, dass die Konsolidierung somit anhalten dürfte, das Rückschlagspotenzial jedoch begrenzt bleibe.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die erste Handelswoche des neuen Jahres bei 4.463 Punkten beendet und sei mit einem Verlust von 1,28% gestartet. Angesichts steigender Zinsen verringere sich die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung, wodurch europäische Aktien und Anleihen unter Druck geraten seien. In der ersten Handelswoche habe sich auf Sektorenebene eine Rotation gezeigt, wobei die Vorjahressieger nun als Verlierer ins neue Jahr gestartet seien und umgekehrt. Hervorzuheben sei der europäische Gesundheitssektor, der mit einem Anstieg von rund 2,7% das Jahr eröffnet habe, dicht gefolgt vom Telekommunikationssektor, der ca. 2,5% zugelegt habe. Im Gegensatz dazu hätten der europäische Einzelhandels- und der Technologiesektor unter Druck gestanden, mit Rückgängen von etwa 4,5% bzw. 4,1%.Fundamental betrachtet, richte sich in dieser Woche der Fokus auf den Beginn der Berichtssaison in den USA. Die US-Banken J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), Citi (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) und Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) würden traditionsgemäß den Start einläuten. Zudem erfolge die Bekanntgabe des Auftragseingangs der deutschen Industrie sowie die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA, China und Japan.