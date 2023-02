Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 3,0% verloren. Er habe bei 32.817 Punkten geschlossen. Die Marktteilnehmer seien auch nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Notenbanksitzung weiterhin besorgt über die Aussichten gewesen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben werde und auch nicht so schnell senken werde, was sich in einem Anstieg der Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen ausdrücke. Diese seien um 12 Basispunkte gestiegen und hätten die Handelswoche bei 3,95% beendet.



Von den Sektoren habe sich nur Energie (+0,2%) knapp behaupten können, auf der Unternehmensseite habe das Chip-Unternehmen NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) positiv überrascht, während die Dow Jones Komponenten Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) und Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) mit ihrer Jahresprognose eher Rezessionsängste geschürt hätten. Durch die schwache Entwicklung der Vorwoche hätten im Dow Jones die kurzfristig überhitzten Indikatoren weitgehend abgebaut werden. Am Freitag habe man mit dem Intraday-Tief bei 32.633 Punkten einen Test des Verlaufshochs von Mitte September (Intraday-Hoch bei 32.654 Punkten) gesehen.



Da die anderen wichtigen Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) bereits an der 200-Tage-Linie gewesen seien, sei es nicht unerwartet gewesen, dass einige Marktteilnehmer diese Marke zum Einstieg genutzt hätten. Positiven Montagmorgen-Tendenzen würden die Analysten aktuell noch nicht vertrauen, sondern würden gerade in der ersten Wochenhälfte noch ein beträchtliches Risiko für weitere Schwäche sehen, sodass sie nach wie vor mit einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.379 Punkten) rechnen würden. Dort würden sie dann aber auch eine positive Reaktion nach oben erwarten.



Die Analysten würden aber nur Potenzial bis zum Erreichen der 50-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 33.562 Punkten verlaufe. Von einem kurzfristigen Unterschreiten der 200-Tage-Linie sollten sich die Marktteilnehmer aus ihrer Sicht aktuell nicht nervös machen lassen, da sie eine Gegenbewegung nach oben im weiteren Wochenverlauf für wahrscheinlich halten würden. Erst wenn diese von ihnen jetzt antizipierte Gegenbewegung schwach ausfallen sollte, dann wäre aus ihrer Sicht ein guter Zeitpunkt, um sich weiter defensiver zu positionieren.



Die Renditen bei zweijährigen Schatzanweisungen seien auf ein Niveau von über 3% angestiegen, ein Wert, welcher zuletzt im Jahr 2008 gesehen worden sei. Dieser Anstieg sei als Reaktion auf die Veröffentlichung des PCR-Deflators in den USA zu sehen. Zeitweise hätten die Investoren die stetig weiter steigenden Zinsen, falkenhafte Zentralbanktöne und die enttäuschenden Inflationsdaten gekonnt ausgeblendet und sich auf relativ hohem Niveau gehalten. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) sei auf Wochentief bei 134,05%-Punkten aus dem Handel gegangen. Solange die Inflation nicht signifikant falle, werde der Bund-Future und somit die Renditen weiter unter Druck stehen.



Der Inflationsdruck bleibe hoch. Dennoch verwundere die Kaufbereitschaft. Jeder noch so kleine Rücksetzer werde binnen Stunden sofort wieder nach oben gekauft. Ein Muster, das nicht verwundere, wenn man bedenke, dass der Markt derzeit fast ausschließlich von systematischen Investoren wie Trendfolgern oder Optionsspielern getrieben werde. Klassische Investoren stünden scheinbar an der Außenlinie und würden auf Rücksetzer warten, die derzeit (noch nicht) erkennbar seien. Die Analysten würden aufgrund des anhaltend hohen Inflationsdrucks eher defensiv aufgestellt bleiben und eine neutrale Aktienquote halten. (27.02.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung des PCR-Deflators am Freitag in den USA hat dazu geführt, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem deutlichen Minus ins Wochenende ging, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe rund 270 Punkte abgegeben und bei 15.210 Punkten geschlossen. Wie schon in der Vorwoche handle der DAX dabei in einer breiten Spanne zwischen 15.162 und 15.553 Punkten. In der heutigen Eröffnung sorge eine technische Gegenbewegung für deutlich erholte Kurse. Aus Sicht der Analysten dürften sich die Kurse im Tagesverlauf wieder nach unten bewegen. Wichtig sei, dass die Marke von 15.210 Punkten nicht nach unten gebrochen werde, da ansonsten mit einem Test des Wochentiefs bei 15.162 Punkten zu rechnen sei. Auf der Oberseite gelte es die horizontale Begrenzung im Bereich um 15.555 Punkte zu überwinden, damit der DAX weiter Richtung 15.659 Punkte notieren könne.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag mit einem Punktestand von 4.178 Punkten geschlossen und auf Wochensicht um 2,28% nachgegeben, was dem größten Wochenverlust seit Jahresbeginn entspreche. Auf Sektorenebene hätten sich nur der Medien- sowie der Basiskonsumgütersektor dem negativen Umfeld entziehen und die Woche mit einem Wertzuwachs von 1,46% bzw. 0,66% abschließen können. Der größte Wochenverlierer sei der europäische Rohstoffsektor mit einem Wertverlust von 5,37% gewesen, gefolgt vom zinssensiblen Immobiliensektor, der um 3,89% nachgegeben habe. Die Kursverluste im EURO STOXX 50 würden verdeutlichen, dass die Unsicherheit zurückgekehrt sei, nachdem die Inflations- und Konsumentendaten in den USA über den Erwartungen gelegen hätten.