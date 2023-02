In dieser Woche werde sich zeigen, ob die umkämpfte Unterstützungszone bei 4.200 Punkten dem Verkaufsdruck standhalten könne oder ob ein Test der nachfolgenden Unterstützungszone beim 76,4% Fibonacci-Retracements bei 4.060 Punkten erfolge. Eine Fortführung des positiven Aufwärtstrends würden die Analysten kurzfristig als unwahrscheinlich sehen. Eine Stabilisierung über die 4.200 Punktemarke wäre jedoch als positives Signal zu deuten und würde zu einer gesunden Abkühlung des Marktes führen. Im Rahmen der Berichtssaison würden in dieser Woche u. a. Schneider Electric (ISIN FR0000121972/ WKN 860180), Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) und Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe leicht in der vergangenen Woche um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 33.869 Punkten schlossen. Schwerer unter Druck seien der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-1,1%), der Nasdaq Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) (-2,4%) und der Russell 2000 (-3,4%) gewesen. Lediglich der Energie-Sektor (+5%) habe Kursgewinne erzielen können.



Zu Beginn der Woche hätten sich die US-Märkte aufgrund von Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Powell volatil gezeigt. Es habe sich aber aufgrund der technischen Überhitzung der US-Märkte keine nachhaltige Bewegung nach oben etablieren können. Die Wahrscheinlichkeit im Mai eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu sehen, sei auf 78% gestiegen, nachdem sie letzte Woche nur bei 30% gelegen habe. Das Handelsbilanzdefizit für Dezember in Höhe von 67,4 Mrd. US-Dollar sowie eine Zunahme bei den Konsumentenkrediten seien weitere Hinweise auf eine Abschwächung der Konjunktur.



Auf der Aktienseite sei Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) negativ aus der Reihe mit Kursverlusten gefallen, nachdem es seine Vormachtstellung im Bereich der künstlichen Intelligenz an Microsoft verlieren könnte. Der Dow Jones habe sich recht robust in der vergangenen Woche gehalten, während beispielsweise der Nasdaq Composite von den letzten sechs Handelstagen fünf Mal Kursverluste habe hinnehmen müssen. Insofern scheine eine positive Kursreaktion nach oben in dieser Woche möglich, was aber aus Sicht der Analysten für eine weitere Reduzierung von Risikopositionen genutzt werden sollte, sollte dies passieren. Sollte es sich in der jüngsten Rally seit Oktober wirklich nur um eine Bärenmarktrally gehandelt haben, dann müsse sich aus Sicht der Analysten der Bär in der zweiten Februarhälfte erneut zeigen.



Beim Dow Jones habe sich in den letzten Wochen zusehends eine Dreiecksformation gebildet, deren obere Begrenzung knapp unter 34.200 Punkten liege. Dieses Level könnte man in dieser Woche nochmals testen. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass der Dow Jones im Anschluss an einen möglichen Test, die Unterseite dieses Dreiecks, die aktuell im Bereich von 33.320 Punkten verlaufe, testen werde und diese auch nach unten durchbrechen werde. Sie würden einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.308 Punkten) erwarten. Die nächste Unterstützung sei die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.622 Punkten).



Nachdem die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus der EZB immer mehr schwinde, hätten die Renditen am europäischen Staatsanleihenmarkt am Freitag deutlich zugelegt. Bundesanleihen hätten den größten wöchentlichen Kursverlust seit Dezember verzeichnet. Nachdem die starke Unterstützung um 136,50%-Punkten beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) nicht gehalten habe, könne man sich weitere Abgaben bis 133,62%-Punkten vorstellen.



Die jüngsten Entscheide der Notenbanken in Verbindung mit aktuellen Konjunkturdaten würden nicht auf ein schnelles Ende des aktuellen Zinsanhebungszyklus hindeuten. Die Analysten würden daher neutral gewichtet bleiben. (13.02.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das bestimmende Thema an den Kapitalmärkten bleibt die Inflation und daraus resultierend die weitere Notenbankpolitik, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich dieser Gemengelage nicht entziehen können und sei mit 15.308 Punkten auf Wochensicht knapp 170 Punkte niedriger am Freitag aus dem Handel gegangen. Vor der morgigen Veröffentlichung der neuen US-Inflationszahlen würden die Anleger vorsichtig agieren.Ebenfalls zur Vorsicht würden die technischen Indikatoren mahnen, welche teilweise frische Verkaufssignale geben würden. Zudem nehme das Momentum ab. Kurzfristig dürfte der Druck auf die Kurse beim DAX anhalten. Eine erste Unterstützung würden die Analysten bei 15.270 Punkten sehen, gefolgt von 15.185 sowie 15.000 Punkten. Auf der Oberseite würden sie dem DAX aktuell maximal 15.490 Punkte zubilligen, zumal der Anstieg des Volaindexes Richtung 20 und darüber zusätzlich belaste.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.197 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -1,41% abgegeben. Auf Sektorenebene habe eine deutliche Rotation stattgefunden. Die Vorjahresgewinner und defensiven Sektoren hätten nach einem schwachen Jahresstart wieder deutlich zugelegt. Die europäischen Energieunternehmen hätten dahingehend einen Wochenzuwachs von 7,90% und der Gesundheitssektor von 1,81% erzielt. Die zyklischen Sektoren wiederum hätten stark nachgegeben. Der Reisesektor habe 5,57% und der Handelssektor 4,82% verloren.