An der Handelsspanne zu den Vorwochen habe sich kaum etwas verändert, sodass auf der Oberseite die 200-Wochen-Linie bei 3.582 Punkten in Kombination mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.606 Punkten eine stark gehandelte Widerstandszone darstelle. Auf der Unterseite bilde der Bereich um das neue Jahrestief bei 3.359 Punkten eine Unterstützungszone, die jedoch zunächst einem erneuten Retest standhalten müsse, bevor man von einer ernstzunehmenden Unterstützungszone ausgehen könne. Der Ausgang dieser Börsenwoche werde durch die EZB-Sitzung am Donnerstag, die Inbetriebnahme der NordStream 1-Pipeline sowie die Regierungskrise in Italien ausschlaggebend geprägt. Zudem würden auch noch die ersten europäischen Unternehmen ihre Quartalszahlen in dieser Woche veröffentlichen, sodass eine hoch ereignisreiche Handelswoche vor uns liege.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 31.288 Punkten geschlossen. Ein starker Wochenausklang habe die Verluste begrenzt. Am Mittwoch seien die neusten Inflationszahlen veröffentlicht worden. Demnach sei die Inflation im Vergleich zum Vorjahr um 9,1% gestiegen, ein Niveau, das zuletzt 1981 erreicht worden sei. Die Energie-Komponente sei sogar um 41,6% im Vergleich zu Juni letzten Jahres gestiegen. Auch die Berichtssaison sei gestartet. Die beiden Großbanken J.P. Morgan und Morgan Stanley hätten die Erwartungen verfehlt; nach kurzfristiger schwächerer Kursreaktion würden diese Zahlen aber gekauft zu werden scheinen. Diese Woche werde stärker im Fokus der Berichtssaison stehen, aber die Analysten würden davon ausgehen, dass die US-Indices trotz möglicher Volatilität und damit auch der Dow Jones eine positive Woche vor sich haben sollten.



Aus Sicht der Analysten stehe dank einer attraktiven Markttechnik das Fenster für eine Sommerrally jetzt offen. Die 38-Tage-Linie, die aktuell bei 31.475 Punkten verlaufe und somit nur einige Punkte über dem Schlusskurs der Vorwoche und die sich während des letzten Monats immer als wirksamer Widerstand herausgestellt habe, sollte diese Woche keine Hürde mehr für den Dow Jones darstellen, sondern leicht überwunden werden können. Der nächste Widerstand wäre im Bereich 32.230 bzw. 32.340 Punkten zu erwarten. Die Analysten würden aber als Kursziel der von ihnen erwarteten Sommer-Erholung die 200-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 34.104 Punkten verlaufe, aber fallend sei. Ein erneutes Abgleiten des Dow Jones zu seiner Unterstützung im Bereich von 30.000 Punkten würden sie aktuell für unwahrscheinlich halten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 152,29%-Punkten. Die Notierung liege jetzt stabil über der 50-Tage-Linie bei 149%-Punkten. Der Bund-Future habe am Freitag leicht zugelegt, nachdem sich die Regierungskrise in Italien auszuweiten scheine. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen hätten sich demensprechend ausgeweitet. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, würden die Analysten eine Unterstützungszone im Bereich der ersten Maihälfte bei ca. 150%-Punkten sehen. Die weitere Entwicklung des Bund-Futures hänge in dieser Woche stark von der EZB-Sitzung am Donnerstag und der NordStream 1 Inbetriebnahme nach den planmäßigen Wartungsarbeiten ab.



Zudem liege der Fokus auf das Anlaufen der Berichtssaison, sodass eine hoch ereignisreiche Handelswoche vor uns liege. Die Aktienquote sollte sich in Anbetracht der vielen Ereignisse im neutralen Bereich bewegen. (18.07.2022/ac/a/m)





