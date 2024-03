Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht konsolidiert und 0,1% abgegeben. Er habe bei 39.087 Punkten geschlossen. Er habe unter der schwachen Entwicklung seines größten Index-Gewichts United Healthcare (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) gelitten, nachdem eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet worden sei. Die marktbreiten Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (+0,9%), Nasdaq Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) (+1,7%) und Russell 2000 (+3,0%) seien hingegen robust gewesen. Halbleiter-Aktien seien in der vergangenen Woche stark nachgefragt gewesen. Der Sektor habe um 6,8% zugelegt.



Durch die Konsolidierungswoche drohe der Dow Jones erneut unter den flacheren Aufwärtstrend zu rutschen, der sich aus dem Tief Ende Oktober 2023 und der Konsolidierungsphase von Mitte Februar ableiten lasse. Dies müsste als ernstzunehmende Warnung interpretiert werden. Kurzfristig habe der Dow Jones aus unserer Sicht nochmals die Chance diesen Trendkanal zu halten. Die Analysten würden das maximale Aufwärtspotenzial bestenfalls im Bereich von 39.600 Punkten sehen. Angesichts zunehmend überkaufter Indikatoren sei das wahrscheinlichste Szenario ein Bruch dieses mittelfristigen Aufwärtstrends. Zunächst sollte der kurzfristige, noch flachere Aufwärtstrend, der sich aus den Tiefs von Mitte Januar 2024 und Mitte Februar 2024 herleiten lasse, anhalten.



Aber letztendlich würden die Analysten erwarten, dass der Dow Jones auch diese Unterstützung bei 38.765 Punkten nach unten durchbreche. Die Gründe für die Vorsicht seien dieselben wie in der vergangenen Woche. Unter der Oberfläche würden die US-Indices eher ein distributives Verhalten zeigen, negative Divergenzen seien die Folge davon und würden eine anstehende Konsolidierungsphase signalisieren.



Weitere Unterstützungen würden die Analysten bei der 38-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 38.389 Punkten verlaufe. Die Konsolidierungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar verlaufe mit 37.754 bis 37.476 Punkten nur wesentlich darunter, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Die Analysten würden dazu raten, die Rally auf dem aktuellen Niveau nicht zu jagen, und eine sich entwickelnde größere Konsolidierung in der Entstehungsphase sehen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe die vergangene Handelswoche bei 132,35%-Punkten beendet und verlangsame seinen Abwärtstrend seit Jahresanfang. Der Bund-Future habe vergangene Woche ein neues Jahrestief erreicht, bevor er sich erholt habe und zum Wochenende in die Unterstützungszone um die 132%-Punkte zurückgekehrt sei. Diese Entwicklung deute auf eine kurzfristige Aufwärtsbewegung hin. Ein Durchbruch unter die 132%-Punktemarke sei charttechnisch gefährlich und würde Erinnerungen an den September 2023 aufkommen lassen, als der Bund-Future bis auf 127%-Punkte gefallen sei.



Die in der Vorwoche veröffentlichten Inflationsdaten in Europa seien um 2,6% gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen und hätten 0,2% unter den Zahlen aus dem Januar gelegen. Trotz des Rückgangs in der Inflationsdynamik habe der Bund-Future kaum davon profitieren können, da der Rückgang unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe. In dieser Woche richte sich der Blick auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag, bei dem die Leitzinsen unverändert bleiben dürften.



Bei näherer Betrachtung der globalen Aktienmärkte, die von einem Allzeithoch zum anderen jagen würden, sei deutlich zu erkennen, dass die Hausse die Hausse nähre. Diese Eigendynamik lasse sich fundamental nur bedingt erklären, könnte jedoch momentumgetrieben weiter gehen, bevor eine sicherlich notwendige Konsolidierung in Gang komme. (04.03.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte vergangene Woche erneut ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Mit 17.816 Punkten sei zwischenzeitlich ein neues Hoch gelungen, bevor leichte Abgaben eingesetzt hätten und der DAX mit 17.735 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen sei. Seit Jahresanfang liege der DAX mit 5,87% im Plus. Unter den DAX-Konstituenten gehe die Performance jedoch weit auseinander. Während Werte wie Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) (+49%), Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) (+31%) und SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) (+24%) den DAX seit Jahresanfang kräftig angestiegen seien, hätten RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (-25%), Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) (-15%) und Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) (-8%) die Entwicklung belastet.Charttechnisch betrachtet habe der Durchbruch über die 17.000 Punktemarke vor zwei Wochen erhebliches Kaufinteresse freigesetzt. Nachdem sich der DAX in charttechnischen Neuland tummele, existiere kein charttechnischer Widerstand. Sollte sich der DAX trotz der überkauften Situation am oberen Bollinger-Band weiter entlang hangeln, ergebe sich jedoch Potenzial bis zu 18.500 Punkten. Rücksetzer bis zu der 17.500 Punktemarke sollten dem DAX eine Verschnaufpause geben. Rücksetzer unter die 17.000 Punktemarke wiederum würden ein charttechnisches Verkaufssignal auslösen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die Handelswoche am Freitag mit einem Stand von 4.894 Punkten geschlossen, was einem moderaten Anstieg von 0,45% gegenüber der Vorwoche entspreche. Für den Monat Februar habe der EURO STOXX 50 ein beeindruckendes Plus von 4,93% verbucht. Auf Sektorebene sei der Februar von einer hohen Dispersion gekennzeichnet gewesen. Hervorzuheben sei der europäische Automobilsektor, der mit einem beachtlichen Zuwachs von 12,83% als klarer Spitzenreiter hervorgegangen sei, angeführt von signifikanten Kursgewinnen bei Volvo (ISIN SE0000115446/ WKN 855689), Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) und Mercedes (ISIN DE0007100000/ WKN 710000).In dieser Handelswoche würden unter anderem: Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01), Henkel (ISIN DE0006048408/ WKN 604840), Thales (ISIN FR0000121329/ WKN 850842), Bayer, Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200), HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF), Merck KGaA (ISIN DE0006599905/ WKN 659990), Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900), Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) und Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) berichten. Makroökonomisch betrachtet richte sich der Fokus in dieser Woche auf die EZB-Sitzung am 7. März 2024.