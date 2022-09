Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 3% konsolidiert. Er habe bei 31.318 Punkten geschlossen. Die schwächsten Sektoren seien Technologie und Rohstoffe gewesen, die jeweils 5% ihres Wertes abgegeben hätten. Die Märkte hätten noch an den Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell gedarbt, der eine striktere Geldpolitik mit klarem Fokus auf Inflationsbekämpfung angekündigt habe. Auch in der letzten Woche habe sich die stimmberechtigte Notenbankpräsidentin von Cleveland, Loretta Mester, zu Wort gemeldet - sie denke, der risikolose Zins sollte Anfang nächsten Jahres auf einem Level von 4% liegen. Diese Aussage verdeutliche, dass die US-Notenbank den FED-Put entzogen habe und sich auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren werde.



Gute Zahlen vom Arbeitsmarkt hätten da nur kurzzeitig für etwas Entspannung sorgen können. Dennoch würden die Analysten in dieser Woche eine gute Chance auf eine Gegenbewegung nach oben sehen. Nach der schwachen Entwicklung seit Mitte August seien die US-Märkte definitiv kurzfristig nach unten überdehnt und sollten reif für eine Gegenbewegung sein. Der Dow Jones sei auf der Unterseite im Bereich etwas über 31.000 Punkten recht gut abgesichert. Eine Erholung sollte zunächst in den Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.164 Punkten) führen, auch die 38-Tage-Linie (aktuell bei 32.519 Punkten) scheine in Reichweite.



Unter der Oberfläche hätten die US-Indices auf die Analysten in der vergangenen Woche einen viel robusteren Eindruck gemacht, als der reine Blick auf die Indices offenbare. Da seien viel die Futures-Märkte im Einsatz gewesen, die die Indices nach unten gezogen hätten, gleichzeitig würden die Analysten Akkumulationssignale zu erkennen glauben. Eine mögliche Gegenbewegung sollte aus ihrer Sicht eher zur weiteren defensiven Positionierung genutzt werden.



Mit Spannung werde das Ergebnis der EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag erwartet. Letztendlich gehe es um die Frage, ob die EZB den großen Zinsschritt von 75 Bp. vornehme oder angesichts einer sich abzeichnenden Rezession nur eine wohldosierte Zinsanhebung vornehme. Wie auch immer bleibe der Rentenmarkt belastet. Die in der heutigen Eröffnung gesehenen Kursgewinne bis über 149,25%-Punkten seien schon kurz nach Handelsstart vollständig abgegeben worden und dies trotz der schwachen Aktienmärkte. Kein gutes Zeichen für den Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264). Tendenziell würden die Analysten im September-Kontrakt (Handel bis 09.09.) einen Test der Marken 147,94 bzw. 146,78%-Punkten erwarten.



Jetzt sei es klar: Europa sei der Gashahn von russischer Seite abgedreht worden. Trotz im Vergleich zu den Vorjahren gut gefüllter Gasspeicher könnte es zu Rationierungen bei Gas und Strom im kommenden Winter kommen. Die Analysten würden daher vorsorglich ihre Aktienquote reduzieren und eine größere Bargeldquote halten. (05.09.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach einer volatilen Woche legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Handelsschluss am Freitag spürbar zu und schloss bei 13.050 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Wer nun geglaubt habe, der DAX hätte einen Boden gefunden und die Kurse könnten tendenziell aufwärts gehen, habe sich getäuscht gesehen. Kurz nach Börsenschluss sei von Gazprom die Meldung gekommen, dass aufgrund eines technischen Problems sich die Wiederaufnahme der für den 02. September avisierten Gaslieferung auf unbestimmte Zeit verzögere. Später sei klar geworden, dass damit ein faktischer Lieferstopp von Seiten Russlands manifestiert worden sei. Damit dürfte Europa und natürlich auch Deutschland in eine Rezession kommen. Dementsprechend würden die Börsen heute Morgen deutlich schwächer starten.Die Aussichten würden negativ bleiben. Der DAX könnte das Tief bei 12.604 Punkten testen. Kurse darunter würden schnell zu einem Test des bisherigen Jahrestief bei 12.390 Punkten führen. Was wäre notwendig, um den DAX wieder in die strategische Erfolgsspur zu führen? Dazu müsste der DAX die Hürde 13.800/13.888 Punkten überwinden. Danach sehe es aktuell jedoch nicht aus. Sollte das Jahrestief unterboten werden, würden weiter Abgaben bis zum Tief aus dem Oktober 2020 bei 11.450 Punkten drohen.