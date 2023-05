Die Berichtssaison neige sich langsam dem Ende hin. Diese Woche würden u. a. Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y), Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911), Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500), Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610), Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) berichten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 1,1% verloren und bei 33.301 Punkten geschlossen. Die schwächsten Sektoren seien Energie -2,2%, Basisrohstoffe -2,0%, Finanzen -1,4% und Industrie mit -1,2% gewesen. Während die großen Technologietitel den Markt gestützt hätten, seien Regionalbanken erneut sehr schwach gewesen. So habe der Regionalbanken-Index KRE 5,2% verloren. Wachstumssorgen hätten die US-Börsen mit einem Anziehen der Kreditstandards belastet, was wiederum das Konsumentenvertrauen belasten sollte.



Das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan habe enttäuscht, gleichzeitig würden Konsumenten höhere Inflationsraten erwarten. Bleibe noch die Unsicherheit über die Erhöhung der Schuldenobergrenze, wo bisher noch keine Fortschritte erzielt worden seien. Die Konsolidierung der US-Märkte habe in den vergangenen Wochen insbesondere unter der Oberfläche stattgefunden - während sich die großkapitalisierten Werte stabil gezeigt und die Indices gestützt hätten, hätten kleinere Titel konsolidiert.



Ein Blick auf das Kursbild des Dow Jones zeige aber, dass dieser von den letzten zehn Handelstagen satte neunmal tiefer geschlossen habe, als er eröffnet habe. Diese Schwäche bringe die Märkte in einer überverkaufte Indikatorenlage und so würden die Analysten die Konsolidierung als recht fortgeschritten ansehen. Marktteilnehmer sollten sich also durch eine unsichere Nachrichtenlage in dieser Woche, etwa durch ein Hochkochen der Schuldenobergrenzen-Debatte nicht nervös machen lassen, sondern diese Unsicherheit eher zum Zukauf nutzen würden.



Auf der Unterseite würden die Analysten als Worst-Case-Szenario einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.779 Punkten) bzw. des Verlaufstiefs von Mitte Dezember 2021 bei 32.474 Punkten sehen. Sollte es zu einer richtigen Zuspitzung der Schuldenobergrenzen-Debatte kommen, könnte der Dow Jones auch noch das Tief von Mitte März bei 31.425 Punkten testen.



Die Analysten würden diese Woche eine unsichere Marktphase begrüßen, denn diese könnte für einen ausgewaschenen Markt und damit für ein gutes Set-Up sorgen, dass den Dow Jones zu einer investierbaren Rally führen würde, die bis in den Hochsommer Potenzial hätte. Die Analysten würden in diesem Zuge perspektivisch auch das Erreichen neuer Jahreshochs für möglich halten. Das Einpreisen einer Rezession in den USA würden sie erst in den Sommermonaten sehen.



Der europäische Staatsanleihenmarkt habe am Freitag als Reaktion auf Äußerungen von Bundesbankchef Nagel stärker nachgegeben. Dieser habe die Ansicht vertreten, dass auch nach dem Sommer eine weitere Straffung der Geldpolitik nötig sein könnte.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe darauf sein Hoch vom Donnerstag bei 137,29%-Punkten korrigiert und am Freitag bei 136,20%-Punkten geschlossen. Aktuell notiere der Bund-Future bei 135,81%-Punkten und sei zur Vorwoche quasi unverändert. Immer noch bilde das Bündel aus 38-Tage- und 90-Tage-Linie bei 135,67/78%-Punkten eine starke Unterstützung, welche weiter Bestand haben sollte, damit der Aufwärtstrend intakt bleiben sollte.



Während die amerikanischen Börsen derzeit nur geringes Aufwärtspotenzial besitzen würden, würden sich die Anleger weiter auf die europäischen Märkte konzentrieren. Allerdings würden die Analysten den vorherrschenden Optimismus für übertrieben halten und in den Sommermonaten eine größere Konsolidierung erwarten. Dementsprechend würden sie sich auch positionieren. Value-Aktien und der Faktor Qualität sollten im Vordergrund stehen. (15.05.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 15.914 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auffallend gewesen sei, dass kurzzeitige Kurseinbrüche wie man sie am Mittwoch und Donnerstag gesehen habe, sofort zu Käufen genutzt würden. Scheinbar hätten viele Anleger darauf gesetzt, dass die Zinsanhebungen der EZB bald ein Ende finden und sogar erste Zinssenkungen auf der Agenda stehen könnten, sollte sich doch noch eine Rezession einstellen. Allerdings seien die meisten Volkswirte der Ansicht, dass frühestens im zweiten Quartal 2024 mit Zinssenkungen zu rechnen sei.Der DAX handle seit rund 20 Handelstagen innerhalb einer Spanne zwischen 15.700 und 16.012 Punkten. Solange ein Ausbruch auf der Oberseite nicht erfolge, dürfte sich an dem Zustand nichts Wesentliches ändern. Sollte der DAX heute über die 16.012 Punkte ansteigen, könnte er bis rund 16.050 Punkten ansteigen. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen zwischen 15.870 und 15.750 Punkten finden.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.317 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 0,53% gefallen. Es handle sich um den dritten - leichten - Wochenverlust in Folge. Europäische Reise- und Gesundheitsaktien hätten sich in der Vorwoche mit einem Zuwachs von jeweils ca. 1,4% am besten entwickelt, während Rohstoff- und Immobilienaktien mit Verlusten von 2,67% und 4,47% am deutlichsten nachgegeben hätten.Der EURO STOXX 50 habe den Mai vorsichtig begonnen, nachdem sich Sorgen vor einer Rezession und vor höheren Zinssätzen verfestigt hätten. Letzte Woche habe die Bank of England ihren Leitzins erhöht und weitere mögliche Erhöhungen signalisiert, sollte der Inflationsdruck anhalten.Fundamental betrachtet, habe die Berichtssaison für das erste Quartal 2023 gezeigt, dass die meisten europäischen Unternehmen in der Lage gewesen seien, den Inflationsdruck gut zu managen und solide Gewinne erwirtschaftet hätten. Die Euphorie bei den Anlegern habe sich als Reaktion darauf jedoch in Grenzen gehalten, da der europäische Aktienmarkt seit Jahresanfang bereits sehr gut gelaufen sei.