Die Inflationsrate in der Eurozone sei im August im Jahresvergleich unverändert bei 5,3% geblieben. Jedoch sei die Kerninflation moderat von 5,5% im Juli auf 5,3% im August gesunken. Obwohl sich die Inflation verbessert habe, liege sie immer noch deutlich über dem Ziel der EZB. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden daher davon ausgehen, dass die EZB vor Jahresende die Zinsen noch einmal erhöhen werde. Charttechnisch betrachtet, habe erfreulicherweise die Unterstützungszone bei der 200-Tage-Linie die zweite Woche in Folge halten können.



Auf der Oberseite habe der EURO STOXX 50 auch nach drei Anläufen nicht den Widerstand der 50-Tage-Linie bei 4.328 Punkten überwinden können. Der EURO STOXX 50 werde sich diese Woche voraussichtlich auf diesem Niveau stabilisieren, da sich die nächsten Unterstützungs- und Widerstandszonen nach oben und unten fast gleich weit entfernt befänden. Der RMI-Indikator lasse sich positiv interpretieren, da das Momentum wieder positiv sei, sodass die Analysten der Fürst Fugger Privatbank für diese Handelswoche von einer Seitwärtstendenz mit leicht positiver Ausprägung ausgehen würden. Fundamental betrachtet, richte sich der Fokus diese Woche u.a. auf die Veröffentlichung der deutschen Industrieproduktion am Donnerstag. Es werde ein weiterer Rückgang der Industrieproduktion im Juli erwartet, der eine Bremse für die gesamtwirtschaftliche Aktivität im dritten Quartal darstellen könnte.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,4% zugelegt. Er habe bei 34.838 Punkten geschlossen. Insbesondere die erste Wochenhälfte sei stark und breit angelegt gewesen und so hätten die marktbreiten Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (+2,5%), NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) (+3,3%) und Russell 2000 (+3,6%) noch höhere Wertzuwächse erzielen können. Die gute Erholung habe jedoch bei niedrigem Volumen stattgefunden. Die Dow Komponente 3M habe von einem positiven Nachrichtenfluss profitiert. Unterstützt worden seien diese Kursgewinne durch in Summe sinkende Renditen an den Anleihenmärkten, die durch "moderate" Konjunkturdaten ausgelöst worden seien.



Die Marktteilnehmer würden zusehends auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft und auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus setzen. Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche die 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.985 Punkten) erreicht, aber noch nicht darüber schließen können. Kurzfristig sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank noch etwas Potenzial für weitere Kursgewinne im Dow Jones, sodass sie in dieser Woche mit einem erneuten Versuch rechnen würden, diese Marke zu überwinden. Der nächste Widerstand liege bei 35.043 Punkten, den der Dow Jones in der Vorwoche bereits getestet habe, zunächst aber daran gescheitert sei. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sähen Potenzial diese Woche bis zur Marke von 35.235 Punkten. In diesem Bereich würden sie das Verlaufshoch der Gegenbewegung vermuten und einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.790 Punkten) in den nächsten Wochen für wahrscheinlich halten.



An den Rentenmärkten herrsche weiterhin Volatilität. Je nach Datenlage zu Konjunktur und Inflation komme Bewegung in den Rentenmarkt. Am Freitag habe der Bund-Future erneut nachgegeben, nachdem in den USA die Renditen nach oben gedreht hätten. In der heutigen Eröffnung notiere der Bund-Future unterhalb der bei 132,40%-Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie. Sollten sich die Konjunkturerwartungen in den kommenden Wochen weiter eintrüben, dürfte man mit steigenden Notierungen beim Bund-Future rechnen. Wichtige Hürden auf dem Weg nach oben seien die 38-Tage-Linie bei 132,40 sowie die 90-Tage-Linie bei 133,21%-Punkten. Auf der Unterseite gelte es einen Fall unter 130,14%-Punkten zu vermeiden, da sich für diesen Fall der Abwärtsdruck erhöhen dürfte.



Die Aktien- und Rentenmärkte würden anhaltend auf Nachrichten von der Konjunktur- sowie Inflationsseite reagieren. In den nächsten Wochen sollten wir uns zusätzlich auf Gewinnwarnungen vonseiten der Unternehmen einstellen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Aus diesem Grund würden die Analysten an den Märkten einen Handel innerhalb der genannten Spannen erwarten. Für einen Anstieg der Kurse über die genannte obere Handelsspanne bedürfe es zusätzlicher Impulse, die man aktuell jedoch nicht erkennen könne. (04.09.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) schloss am Freitag bei 15.840 Punkten und lag damit rund 200 Punkte höher als die Woche davor, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nach wie vor bleibe die Volatilität leicht erhöht, zwischen den Wochen-Hoch- und Tiefpunkten habe diese knapp 400 Punkte betragen. In der heutigen Eröffnung starten wir mit leichten Kursgewinnen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Positive Impulse kämen aus Asien, wo von der chinesischen Regierung massive Unterstützung für den notleidenden Immobiliensektor erwartet werde. Aktuell notiere der DAX in einer Spanne zwischen der 200-Tage-Linie bei 15.449 Punkten und dem Hoch vom 31.08. bei 16.042 Punkten. Ohne frische Impulse würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank derzeit keinen Ausbruch aus dieser Spanne erwarten. Widerstände fänden sich bei 15.800 Punkten, gefolgt von dem Bereich bei 15.950/15.999 Punkten. Unterstützung erfahre der DAX bei 15.660 Punkten sowie 15.449 Punkten und 15.395 Punkten.Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.282 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 1,08% gestiegen. Er habe seine beste Woche seit Mitte Juli verzeichnet, gestützt durch Gewinne aus der ersten Wochenhälfte. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten würden darauf hindeuten, dass eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank weniger wahrscheinlich erscheine.