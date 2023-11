Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,9% zugelegt. Er habe bei 34.947 Punkten geschlossen. Alle elf Sektoren hätten Kursgewinne erzielen können, angeführt von Immobilien (+4,5%), Finanzen (+3,3%), und Versorgern (+3%), also eher ungeliebte Sektoren. Schwach sei die Dow Jones-Komponente Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer ausgesprochenen Warnung gewesen, dass die Konsumenten zurückhaltender geworden seien. Auch der Kurs von Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) sei nach schwachen Zahlen unter Druck gewesen.



Im Gegensatz zur Vorwoche hätten sich die Small Caps dynamisch entwickelt, der Russell 2000 habe um 5,4% zugelegt. Entscheidend für die gute Stimmung sei eine niedrigere Inflationsrate gewesen, die suggeriere, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungsprozess beendet habe. Trotz weiterer "hawkishen" Kommentaren seitens einiger regionaler Notenbankpräsidenten hätten die Zinsmärkte eine erste Zinssenkung im Mai 2024 eingepreist. Die relative Stärke in den US-Indices scheine überraschend. Sie sei sicher in einem sehr negativen Marktsentiment begründet und einer daraus resultierenden suboptimalen Positionierung.



Trotz kurzfristig überhitzter Indikatoren würden die Indices keine nennenswerte Schwäche, sondern die Angst der Marktteilnehmer zeigen, die Rally zu verpassen und liefere die nötige Unterstützung für steigende Kurse. So habe zu Wochenbeginn ein starker Tag gereicht, um den Dow Jones über den wichtigen Widerstand bei 34.500 Punkten zu lupfen, der durch Verlaufshochs von Mitte Juni und Anfang Juli definiert sei. Aufgrund des überhitzten technischen Bilds sei dann eine Seitwärtsbewegung gefolgt, aber es sei kein Verkaufsdruck entstanden. Inzwischen sei der Dow Jones am nächsten Verlaufshoch von Ende August und Mitte September angelangt, das bei 35.035 Punkten verlaufe und den nächsten Widerstand darstelle.



Eine Widersprüchlichkeit seitens der Indikatorenlage könnte auch hier zu einer Seitwärtskonsolidierung führen, ehe der Dow Jones seine Jahresendrally in Richtung der Jahreshochs bei 35.714 Punkten fortsetzen sollte. Nach dem dynamischen Anstieg könne es jederzeit zu einzelnen Konsolidierungstagen kommen, die Analysten würden den Dow Jones bei den Verlaufshochs von Mitte Juni und Anfang Juli im Bereich von 34.500 Punkten gut unterstützt sehen.



Sinkende Inflationsraten dies und jenseits des Atlantiks hätten dafür gesorgt, dass die Renditen deutlich zurückgegangen seien. Auf der anderen Seite habe der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) die schon öfters thematisierte Marke von 130,20%-Punkten nach oben durchbrechen können. Sicherlich mit dazu beigetragen habe, dass Moody’s sein Rating für Italien überarbeitet habe und den Ausblick von "Negativ" auf "Stabil" geändert habe.



Der in der heutigen Eröffnung zu verzeichnende Renditeanstieg bei den längeren Bundesanleihen habe für leichte Abgaben beim Bund-Future gesorgt. Wichtig bleibe, dass die bei 130,54%-Punkten verlaufende 90-Tage-Linie nicht gebrochen werde. Auf der Oberseite könnte der Bund-Future bis zum Septemberhoch bei 132,78%-Punkten ansteigen, jedoch müsste dazu die Hürde bei 131,49%-Punkten überwunden werden.



In der letzten Ausgabe hätten die Analysten noch darüber spekuliert, ob eine Jahresendrally noch wahrscheinlich sei. Alle dafür erforderlichen Punkte seien eingetroffen. Fraglich bleibe nur, ob der Anstieg aufgrund der überkauften Chartsituation ohne notwendige Konsolidierung weiter gehe oder nicht. (20.11.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eine fulminante Börsenwoche liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei um fast 700 Punkte gegenüber der Vorwoche angestiegen und habe bei 15.919 Punkten geschlossen. Nach Veröffentlichung von Inflationsdaten sowohl aus den USA wie auch der Eurozone habe sich unter den Anlegern die Hoffnung durchgesetzt, dass der Zinserhöhungszyklus beendet sei. Dadurch sei eine Kaufwelle ausgelöst worden, die ohne Konsolidierung den wichtigen Widerstandsbereich zwischen 15.365 und 15.660 Punkten nach oben aufgelöst habe. Charttechnisch sei der DAX dadurch deutlich überkauft, zeige jedoch noch keine Anzeichen für ein Pullback.In der heutigen Eröffnung notiere der DAX leicht unter dem Schlussniveau vom Freitag. Aber erst oberhalb von 16.098 Punkten würde das große Ziel DAX 16.300 Punkte ins Blickfeld rücken. Jedoch könnten sich die Analysten eine solche Bewegung ohne Konsolidierung nicht vorstellen, zumal es starke negative Divergenzen zwischen dem Index und dem RSI gebe. Ziel eines Pullbacks wäre die Marke von 15.660 Punkten.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.340 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche deutlich um 3,40% gestiegen. Die jüngsten Kursgewinne würden auf der Hoffnung beruhen, dass eine sinkende Inflation keine weiteren Zinserhöhungen nach sich ziehe und sogar mit einer lockeren Geldpolitik ab dem nächsten Jahr zu rechnen sei. In der vergangenen Woche habe der Rohstoffsektor mit einem robusten Zuwachs von 6,10% die stärkste Performance aller Sektoren gezeigt. Dicht dahinter sei der Immobiliensektor gefolgt, der mit einem Anstieg von 5,97% deutlich von dem Rückgang der Renditen profitiert habe.In Bezug auf die Aufwärtsdynamik zeichne sich für den EURO STOXX 50 eine signifikante Widerstandszone bei der Marke von 4.400 Punkten ab. Eine direkte und unmittelbare Überwindung dieser Schwelle erscheine jedoch als Herausforderung, da der Index bereits in einen leicht überkauften Bereich vorgedrungen sei. Dies könnte eine gewisse Konsolidierung erforderlich machen, bevor ein nachhaltiger Durchbruch über diese kritische Marke realisiert werden könne.