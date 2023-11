Auf der Unterseite biete das 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.226 Punkten eine stabile Unterstützungszone, die in der aktuellen Marktsituation von besonderer Bedeutung sei. Die am Donnerstag erwarteten Verbraucherpreiszahlen für die Eurozone seien von fundamentaler Bedeutung. Prognosen würden auf einen Rückgang der Gesamtinflation von 2,9% auf 2,7% und der Kernrate von 4,2% auf 3,9% hindeuten. Bei steigendem Preisdruck könnten die Renditen ansteigen und den Aktienmarkt unter Druck setzen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe die Thanksgiving-Woche bei 35.390 Punkten beendet, was einem robusten Gewinn von 1,27% entspreche. Der S&P 500 und der NASDAQ 100 hätten in der vergangenen Woche ebenfalls Zuwächse von 1% bzw. 0,92% verzeichnet, wodurch sie die vierte Woche in Folge einen Anstieg hätten verzeichnen können. Dies unterstreiche die anhaltende Dynamik des Marktes und signalisiere ein positives Anlegervertrauen in das gegenwärtige Umfeld.



Die jüngsten Marktbewegungen seien hauptsächlich auf die Entwicklung der Staatsanleihenrenditen zurückzuführen, die diese Woche mehrmonatige Tiefststände erreicht hätten. Dies sei in der Erwartung geschehen, dass die Inflation nachlassen könnte und die Federal Reserve möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen werde.



Der Dow Jones bewege sich auf das Zyklushoch in der Region von rund 35.600 Punkten zu. Diese Rally werde momentan weniger von soliden fundamentalen Faktoren, sondern eher von markttechnischen Dynamiken getrieben. Das sei auch am Relative Strength Index (RSI) erkennbar, der die Marke von 70 übersteige, was auf eine überkaufte Marktsituation hindeute. Vor diesem Hintergrund könnte man in der Nähe der 35.600 Punktemarke vermehrte Gewinnmitnahmen erleben, was auf eine mögliche Marktkorrektur hindeute. In diesem Falle finde sich eine solide Unterstützungszone bei etwa 34.900 Punkten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe seine Hochs im Bereich um 131,63/ 131,70%-Punkten bis zum Wochenschluss nicht halten können. Vermehrte Abgaben hätten dafür gesorgt, dass der Bund-Future bei 130,32%-Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen sei. Die zehnjährige Bundesanleihe sei nach einem Tief von 2,55% zum Wochenbeginn wieder auf 2,64% zum Handelsschluss am Freitag angestiegen. Analog sei der Handel bei europäischen Staatsanleihen verlaufen.



Charttechnisch halte sich der Bund-Future weiter über der wichtigen Marke von 130,20%-Punkten. Aktuell scheine der Bund-Future Probleme dabei zu haben, seine immer wieder erreichten Zwischenhochs zu verteidigen. Wichtig für die nächsten Tage sei, dass sich der Future oberhalb von 130,42%-Punkten festsetzen könne. Erst dann bestünde die Chance auf einen Test des Septemberhochs bei 132,78%-Punkten.



Folge nach der Novemberrally nun die finale Jahresendrally? Oder habe man eine vorgezogene Jahresendrally gesehen? Fakt sei, dass der Anstieg auf nachlassenden Inflationsdaten und somit nachlassendem Druck auf die Zentralbanken zu weiteren Zinsanhebungen beruhe. Aber ohne positive Nachrichten werde die Aufwärtsdynamik schnell nachlassen. Die Analysten würden daher in dieser Woche eine Konsolidierung erwarten. (27.11.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit August gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der abgelaufenen Handelswoche der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allerdings hätten sie Bedenken, dass der DAX nun ohne Korrekturen das Allzeithoch bei 16.529 Punkten in Angriff nehmen könne. Um weiter nach oben tendieren zu können, würden vor allem gute Nachrichten und Käufer fehlen, die dem DAX weiteres Potenzial als das genannte Allzeithoch zutrauen würden. Hinzu komme das charttechnische Bild.Mittlerweile würden die negativen Divergenzen zwischen dem Index und den Indikatoren zunehmen. Diese würden sich im deutlich überkauften Bereich bewegen und auf ein erhöhtes Korrekturpotenzial hindeuten. Eine Korrektur wäre nach einem Anstieg von rund 8% im November auch dringend notwendig. Ein erstes Korrekturziel wäre die 200-Tage-Linie bei 15.666 Punkten, gefolgt von der 90-Tage-Linie bei 15.589 Punkten. Auf der Oberseite gelte es 16.098 Punkte zu überwinden. Für diesen Fall rücke das erste Zwischenziel von 16.300 Punkten ins Blickfeld.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.372 geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 0,73% gestiegen. Nach dem fünften Wochenanstieg in Folge befinde sich der EURO STOXX 50 wieder in Schlagdistanz zu seinem Jahreshoch vom 31.07.2023. Die positive Stimmung am Markt sei maßgeblich von der Hoffnung auf eine abnehmende Inflation geprägt worden. Dies könnte dazu führen, dass die Zentralbanken in ihrer Geldpolitik möglicherweise eine zurückhaltendere Haltung einnehmen würden.Charttechnisch zeige sich der EURO STOXX 50 weiterhin robust, auch wenn das Momentum wieder abnehme. Wie bereits in der vergangenen Woche hervorgehoben, erweise sich die Überwindung der Marke von 4.400 Punkten im EURO STOXX 50 weiterhin als anspruchsvoll. Der Grund hierfür liege in der fortwährenden Positionierung des Index in einem leicht überkauften Bereich. Diese Situation mache eine Konsolidierungsphase erforderlich, bevor eine gezielte Offensive auf das Jahreshoch vom Juli bei 4.491 Punkten in Angriff genommen werden könne.