Das charttechnische Bild des EURO STOXX 50 zeige seit den letzten Wochen eine weitgehend unveränderte Entwicklung. Trotz eines abnehmenden Momentums und einer stark überkauften Marktsituation schwinge sich der EURO STOXX 50 von einem neuen Zwei-Dekaden-Hoch zum Nächsten. Das Allzeithoch bei 5.332 Punkten aus dem Jahr 2000 rücke immer näher. Auf der Unterseite bilde der Bereich zwischen 4.900 und 4.850 Punkten im Falle eines Rückgangs eine erste Unterstützungszone. Makroökonomisch betrachtet, erwarte uns mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für den Februar am Dienstag eine spannende Handelswoche. Auf der Unternehmensseite bleibe die sich zu Ende neigende Berichtssaison weiter relevant.



In dieser Handelswoche würden unter anderem: Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911), E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99), adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW), Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111), LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040), Verbund (ISIN AT0000746409/ WKN 877738), Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000), RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) und Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) berichten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,9% konsolidiert. Er sei damit unter 39.000 Punkte gerutscht und habe bei 38.723 Punkten geschlossen. Die Analysten hätten Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten gesehen, der Nasdaq Composite habe auf Wochensicht -1,2% verloren, während Small Caps sogar leicht hätten zulegen können (Russell 2000: +0,3%). Zyklische Aktien seien der Wochenverlierer mit durchschnittlich 2,6% Kursverlusten gewesen. US-Notenbankpräsident Powell habe sich zur Geldpolitik geäußert, dass er keine Eile für Zinssenkungen sehe, aber dass es wahrscheinlich angemessen sein werde, dies im weiteren Jahresverlauf zu tun, wenn sich die Konjunktur wie erwartet entwickeln werde. Die Rentenmärkte hätten mit Kursgewinnen reagiert.



Durch die Konsolidierungswoche sei der Dow Jones unter den flacheren Aufwärtstrend gerutscht, der sich aus dem Tief Ende Oktober 2023 und der Konsolidierungsphase von Mitte Februar ableiten lasse. Die Kursverluste hätten sich seither in Grenzen gehalten, sodass das Chartbild noch nicht dramatisch aussehe, aber der Dow Jones habe in der vergangenen Woche noch leichten technischen Rückenwind gehabt, da die Markttechnik noch nicht ganz nach oben ausgereizt gewesen sei. Dieser bisherige Rückenwind sollte sich jedoch in naher Zukunft in Gegenwind umkehren, sodass eine Konsolidierungsphase immer wahrscheinlicher werde. Die Analysten würden aus dieser Konsolidierungsphase gute Hinweise darauf erwarten, wo die US-Märkte stünden. Sie hätten eine gute Chance auf eine größere Konsolidierung, die Frage werde sein, sehe man erneut technische Stärke in Form von Nachkäufern, die eventuell zu einer flacheren Konsolidierung führen würden.



Das maximale Aufwärtspotenzial würden die Analysten nach der Konsolidierungswoche nur noch beim bisherigen Intraday-Allzeithoch bei 39.303 Punkten sehen. Sie würden diese Woche mit einem Bruch des kurzfristigen, noch flacheren Aufwärtstrends rechnen, der sich aus den Tiefs von Mitte Januar 2024 und Anfang März 2024 herleiten lasse und bei 38.620 Punkten verlaufe. Die 38-Tage-Linie, aktuell bei 38.547 Punkten, verlaufe nur wenig tiefer. Die Konsolidierungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar verlaufe mit 37.754 bis 37.476 Punkten ebenfalls nur wesentlich darunter, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Ein realistisches Kursziel für die nächsten Wochen wäre aus unserer Sicht ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 35.606 Punkten verlaufe.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) sei in der vergangenen Handelswoche um 98 Ticks angestiegen. Bislang könne der Ausbruch aber noch nicht als nachhaltig bezeichnet werden. So habe beispielsweise der Stochastik-Indikator seine überkaufte Zone erreicht. Falle der Bund-Future unter die kurzfristige Trendlinie, so würden die Unterstützungen bei 133 und 131,62 Punkten in den Fokus rücken. Gelinge ein weiterer Anstieg, so könnte dieser bis zur Marke von 136 Punkten verlaufen.



Während in Europa die Rekordjagd in der vergangenen Woche weitergegangen sei, habe sich der US-Aktienmarkt nach Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln schwächer gezeigt. Zum Wochenstart hätten sich die asiatischen Märkte uneinheitlich gezeigt und die europäischen Börsen seien mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Da die Konzentration auf den Aktienmärkten stark zugenommen habe, würden die Analysten eine ausgewogene Diversifizierung über Sektoren und Regionen empfehlen. (11.03.2024/ac/a/m)





