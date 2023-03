Charttechnisch habe als bullisches Signal das Jahreshoch nicht gehalten werden können. Nach dem starken Rückgang zum Wochenausklang sei die erste Unterstützung bei 4.200 Punkten relevant. In den letzten Wochen habe das Kaufinteresse in diesem Bereich überwogen. Eine Ausweitung des Verkaufsdrucks könnte jedoch einen Test der zweiten Unterstützungszone bei dem 76,4% Fibonacci-Retracements bei 4.070 Punkten auslösen. Eine dynamische Erholung zurück zum Jahreshoch sei wiederum möglich, falls die Nervosität nachlasse und die US-Inflationszahlen am Dienstag schwächer als erwartet ausfallen würden.



Zum Wochenstart deute sich jedoch eine Weiterführung des Verkaufsdrucks an. Am Donnerstag tage die EZB und werde höchstwahrscheinlich mit Blick auf die EU-Inflationsraten, die im Februar bei 8,5% gelegen hätten, die Leitzinsen um 0,5% anheben. Im Rahmen der langsam auslaufenden Berichtssaison in Europa würden in dieser Woche u. a. VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 4,4% an Wert verloren. Er habe bei 31.910 Punkten geschlossen. Besonders schlecht sei es für kleinere Unternehmen gefallen, der Russell 2000 habe 8,1% verloren. Die Gründe hierfür hätten in strengeren Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell gelegen, wonach die zuletzt besser als erwartet ausgefallenen Makrodaten zu einem höheren Zinsumfeld führen würden. Dies habe die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März nach oben schnellen lassen, ehe eine Schieflage der SVB Bank dies erneut umgekehrt habe. Die 16. größte Bank der USA sei innerhalb weniger Tage untergegangen und habe für großen Druck im Finanzsektor gesorgt, der 8,5% auf Wochenbasis nachgegeben habe.



Durch den schwachen Verlauf sei der Dow Jones unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht, die aktuell bei 32.389 Punkten verlaufe. Aus Sicht der Analysten spreche der Weg des geringsten Widerstands in dieser Woche noch für sinkende Kurse, insofern würden sie Stabilisierungsversuchen an der 200-Tage-Linie, die durch die unterstützenden Maßnahmen der US-Notenbank für den Bankensektor ausgelöst werden könnten, nur eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg geben. Aufgrund der Marktcharakteristik und der noch nicht überverkauften Indikatorenlage sollte die nächste Unterstützung bei 31.544 Punkten (Verlaufshoch von Ende Juni 2022) nur eine Durchgangsstation sein. Ein Test der Marke bei 30.296 Punkten hingegen würde für einen ausgewaschenen Markt sorgen und würde wieder die Chancen in den Vordergrund rücken.



Als der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) am Donnerstag mit 131,07%-Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe niemand die Ereignisse der nächsten Tage vorhersehen können. Der Kollaps der SVB-Bank habe dafür gesorgt, dass Anleger dies- und jenseits des Atlantiks die Flucht in Qualität angetreten hätten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sei seit Donnerstag um knapp 27 Basispunkte gefallen und mit der Rendite der Schatzanweisungen sei es so stark bergauf gegangen wie seit Juli letzten Jahres nicht mehr.



Der Bund-Future steige heute bis 134,92%-Punkte und liege somit in der Nähe der 38-Tage-Linie, die bei 135,25%-Punkten verlaufe. Parallel zu dem Kollaps hätten sich die Zinserwartungen stark verändert. Goldman Sachs gehe sogar davon aus, dass die FED auf ihrer Sitzung im März die Zinsen unverändert lasse. Insgesamt herrsche Konsens, dass die FED die Zinsen noch bis 500 bis 525 Bp erhöhen könnte und somit deutlich weniger als noch zu Beginn der letzten Woche.



Trotz der Bereitschaft der nationalen Notenbanken zu Marktstützungsmaßnamen, würden die europäischen Börsen unter Druck bleiben. Die Analysten würden die kommenden Tage abwarten, um ein genaueres Bild der Lage zu erhalten. (13.03.2023/ac/a/m)





Trotz der Bereitschaft der nationalen Notenbanken zu Marktstützungsmaßnamen, würden die europäischen Börsen unter Druck bleiben. Die Analysten würden die kommenden Tage abwarten, um ein genaueres Bild der Lage zu erhalten. (13.03.2023/ac/a/m)