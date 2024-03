Durch die Konsolidierungswoche habe sich der Dow Jones erneut einen flacheren Aufwärtstrend gesucht, der sich aus den Tiefs vom 18. Januar und 11. März ergebe. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sähen die kontinuierliche Auffächerung, indem sich der Dow Jones Woche für Woche neue flachere Aufwärtstrends suche, kritisch. Diese Woche scheine zwar ein erneuter Bounce möglich, sprich die kurzfristige Unterstützung bei 38.718 Punkten könnte als Ausgangsbasis für einen positiven Wochenauftakt dienen, auch die 38-Tage-Linie (aktuell bei 38.694 Punkten) biete Unterstützung.



Aber aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden aktuell ganz klar die Risiken überwiegen. Die Analysten würden Marktteilnehmern dazu raten eine mögliche positive Wertentwicklung in dieser Woche zu nutzen, um das Portfolio weiter defensiver auszurichten. Die Markttechnik suggeriert uns, dass der Dow Jones ohne vorherige Konsolidierung nicht genug Kraft haben wird, das Intraday-Allzeithoch bei 39.303 Punkten nachhaltig zu überwinden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden noch im März mit einem Test der Konsolidierungszone von Mitte Dezember bis Mitte Januar rechnen, die zwischen 37.754 und 37.476 Punkten verlaufe, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Ein realistisches Kursziel für die nächsten Wochen wäre aus unserer Sicht ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 35.738 Punkten verlaufe.



Der Bund-Future habe in der vergangenen Handelswoche 178 Ticks verloren. Somit rücke das bisherige Jahrestief bei 131,62 Punkten in den Fokus. Bei einem Unterschreiten dieser Marke würden weitere Kursverluste drohen. Auf der Oberseite entstehe ein neues Kaufsignal erst bei einem Überwinden der Marke von 134,15 Punkten.



Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden dazu raten, die aktuelle Rally auf dem aktuellen Niveau nicht mehr zu jagen. Die überhitzte Markttechnik signalisiere eine größere Konsolidierungsphase, die sich noch in der zweiten März-Hälfte ausspielen könnte. (18.03.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche bewegte sich der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) um die Marke von 18.000 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Leichte Gewinnmitnahmen hätten dazu geführt, dass das Level von 18.000 Punkten auf Schlusskursbasis nicht habe gehalten werden können. Im Wochenvergleich sei ein leichtes Plus von 0,7% geblieben. Nach dem markanten Anstieg der letzten Wochen sei eine Verschnaufpause sicherlich nichts Außergewöhnliches. Wichtig dabei sei, dass die Unterstützung bei rund 17.700 bzw. 17.663 Punkten nicht unterschritten werde. Konsolidierungen oberhalb dieser Marken hätten einen trendbestätigenden Charakter. Somit lasse sich mittelfristig ein Kursziel auf der Oberseite von rund 18.400 Punkten ableiten, solange der trendbestätigende Grundcharakter nicht verletzt werde. Dennoch sollte kurzfristig aufgrund der deutlichen Kursgewinne in den letzten Wochen das Money-Management an Bedeutung gewinnen, zumal in der Historie Hochs oftmals im März erreicht worden seien.Der EURO STOXX 50 sei nahezu unverändert aus der Handelswoche mit einem Stand von 4.886 Punkten gegangen. Das erstmalige Überschreiten der 5.000er Marke habe die zuvor kontinuierlichen Kursgewinne zunächst zum Stillstand gebracht. Trotzdem halte sich der EURO STOXX 50 nach wie vor über seinem recht steilen Aufwärtstrend, der sich aus den Verlauftiefs von Mitte Januar und Mitte Februar herleiten lasse. Weitere kontinuierliche Kursgewinne wären nötig für europäische Aktien, um sich über diesem Trend halten zu können. Angesichts zunehmend überhitzter Indikatoren würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank das für unwahrscheinlich halten und auch beim EURO STOXX 50 mit einer Konsolidierungsphase rechnen. Eine erste Unterstützung sähen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im Bereich von 4.872 bis 4.900 Punkten, gefolgt von der 38-Tage-Linie (aktuell bei 4.810 Punkten). Dow Jones habe in der vergangenen Woche minimal um knapp 8 Punkte konsolidiert, sodass er die Woche noch unverändert beendet habe. Er habe bei 38.715 Punkten geschlossen. Die marktbreiten Indices NASDAQ Composite ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) (-0,7%) und Russell 2000 (-2,1%) hätten Schwäche gezeigt. Höhere Zahlen zur Inflation und den Produzentenpreisen hätten eher die kleineren Unternehmen und die Rentenmärkte in Form von steigenden Renditen belastet. US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit seien um 21 Basispunkte auf 4,3% gestiegen. Die Aktienmärkte hätten nicht sonderlich darauf reagiert, obwohl dies die Zinssenkungsfantasie gebremst habe. Der Immobiliensektor habe am meisten darunter gelitten, er habe auf Wochensicht 3,1% verloren, während der Energie-Sektor mit einem Plus von 3,7% der Gewinner gewesen sei.