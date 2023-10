In dieser Woche würden aus dem EURO STOXX 50 die nachfolgenden Unternehmen ihre Quartalsergebnisse berichten: UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6), Banco Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872), BNP (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727), Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B), Eni (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) sowie die deutschen Autobauer Mercedes (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403).



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,6% konsolidiert. Er habe bei 33.127 Punkten geschlossen. Die Unsicherheit im Nahen Osten habe die US-Märkte stärker belastet und auch zu steigenden Zinsen geführt, was zusätzlich Druck auf die Märkte ausgeübt habe. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen seien erstmals über 5% gesprungen, ehe sie die Woche bei 4,92% beendet hätten, und hätten so eine weitere Straffung der Finanzkonditionen signalisier, ohne dass die US-Notenbank habe eingreifen müssen. Nur die Sektoren "nichtzyklischer Konsum" und Energie hätten Kursgewinne erzielen können.



Mit Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062), American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) und Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) hätten drei Dow Komponenten ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Bei Amex habe dies zu Kursverlusten geführt, bei Procter sei zunächst eine positive Reaktion erfolgt. Die beste Reaktion der bekannten Unternehmen auf die Quartalszahlen habe Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) gezeigt.



Die Konsolidierung in der vergangenen Woche habe den Dow Jones nahe an den Unterstützungsbereich gebracht, der sich aus den Tiefstständen von Anfang Oktober bei 32.825 Punkten bzw. 32.539 Punkten (Tief von Ende Mai 2023) herleiten lasse. Dieser Bereich habe sich bereits während des gesamten Jahresverlaufs als wirksam erwiesen und angesichts überverkaufter Indikatoren könnte diese Unterstützung auch diesmal halten und eine Gegenbewegung nach oben einleiten.



Andererseits könnte ein Bruch dieser wichtigen Unterstützung für den noch fehlenden Ausverkauf sorgen, etwa durch eine Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten. Dann könnte der Dow auch schnell bei 31.450 Punkten landen, dies wäre aber das absolute Worst-Case-Szenario. Die immer noch nicht sonderlich hohe Volatilität signalisiere, dass man dieses Szenario mit ins Kalkül ziehen müsse, auch wenn viele Indikatoren auf eine Bodenbildung hindeuten würden. Die Analysten würden spätestens beim Erreichen dieser Niveaus eine gute Chance für den Zukauf von Positionen sehen, da die Konsolidierungsphase im Dow Jones nach wie vor sehr fortgeschritten sei, auch wenn der Ausverkauf noch fehle.



Die nächsten Widerstände seien neben dem Bereich bei 34.023/34.030 Punkten auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.846 Punkten). Aus Sicht der Analysten sollte der Sprung über diese Marke im November gelingen, denn aus technischer Sicht seien die Märkte nach wir vor attraktiv und würden eine investierbare Rally signalisieren, die vor der Tür stehe.



Im Blickfeld liege die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag. Die Analysten würden keine Beschlüsse erwarten, sodass die Zinssorgen zumindest nicht weiter zunehmen sollten. Dennoch sei es zu früh für eine Entwarnung und auf nachhaltige Kursgewinne am Rentenmarkt zu setzen. Denn das technische Bild des Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) bleibe stark getrübt. Trotz der leichten Entspannung zum Wochenschluss gehe es in der heutigen Eröffnung erneut nach unten, sodass ein Test des Kontrakttiefs bei 126,62%-Punkten nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Anstieg über die 21-Tage-Linie bei 128,36%-Punkten würde das Chartbild leicht aufhellen.



Aktuell sei es besser, sich das Geschehen an den Märkten von der Seitenlinie aus anzusehen. Dennoch könnte es zu einer Jahresendrally kommen, da die Messlatte der Anleger für positive Überraschungen niedrig sein dürfte. Impulse könnten von der gerade laufenden Berichtssaison zum dritten Quartal 2023 ausgehen. (23.10.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Zum Handelsschluss am Freitag gab der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut stark nach, nachdem es bis zur Wochenmitte eher danach aussah, als könnte sich der Index oberhalb der zumindest psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten stabilisieren, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX sei bei 14.798 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Dies bedeute auf Wochensicht ein Minus von 2,67% und seit Monatsanfang verliere der DAX sogar 3,82%. Die Vorgaben für den Wochenstart seien gemischt. Während es an den asiatischen Börsen zu Verlusten komme, welche aber vor allem mit China zu tun hätten, würden die Futures für die wichtigsten US-Indices leicht steigen, während diese in Europa eher unverändert seien. Damit könnten sich die europäischen Indices zumindest in der heutigen Eröffnung stabilisieren. Dies sei angesichts der angeschlagenen Charttechnik auch nötig.Der DAX bewege sich seit dem Hoch am 31.07. bei 16.528 Punkten in einem Abwärtstrendkanal. Mit dem Schlusskurs vom Freitag habe er genau auf der unteren Kanalbegrenzung bei 14.779 Punkten gestoppt. Diese Marke zusammen mit dem 61,8% Fibonacci-Retracement bei 14.815 Punkten bilde eine starke Unterstützungszone, welche nicht unterschritten werden dürfe. Ansonsten könne der DAX bis zum 50% Fibonacci-Retracement bei 14.396 Punkten abrutschen. Auf der Oberseite gelte es zuerst das Gap bei 15.045/14.872 vom letzten Freitag zu schließen. Sollte es dem DAX gelingen, sich oberhalb der 15.000 Punktemarke zu stabilisieren, so bestehe Hoffnung darauf, dass zumindest vorerst der Abwärtstrend gestoppt worden sei.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.024 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 2,71% gefallen. Europäische Aktienmärkte hätten letzte Woche einen Ausverkauf erlebt, bedingt durch die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem damit verbundenen Anstieg der Öl- und Gaspreise. Auf Sektorenebene habe es nur Verlierer gegeben. Der Basiskonsumgütersektor (-0,19%) sowie der Ölsektor (-1,07%) hätten die geringsten Verluste gezeigt. Dem höchsten Verkaufsdruck habe der europäische Rohstoffsektor (-6,12%) sowie der Immobiliensektor (-5,68%) standhalten müssen.Charttechnische Indikatoren, wie Momentum und Stochastik, würden aktuell ein mustergültiges Verkaufssignal liefern, sodass der Verkaufsdruck weiterhin hoch bleiben könne. Fundamental betrachtet, sei in dieser Woche der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag von hoher Relevanz. Es sehe danach aus, dass das aktuelle Leitzinsniveau beibehalten werde, da sich bereits ökonomische Bremsspuren durch die restriktive Geldpolitik in Europa würden erkennen lassen.