Fundamental betrachtet, würden in dieser Woche einige Indexschwergewichte ihre Quartalsergebnisse wie z.B. Deutsche Post, Deutsche Telekom, Henkel, adidas, Allianz und Commerzbank veröffentlichen. Des Weiteren würden am Dienstag die US-Midterm-Wahlen stattfinden und am Mittwoch würden die mit Hochspannung erwarteten Inflationszahlen für die USA bekannt gegeben.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,4% konsolidiert. Er habe bei 32.403 Punkten geschlossen. Damit habe der Dow Jones vom Tief Anfang Oktober bis zum bisherigen Verlaufshoch letzter Woche stattliche 15,7% an Wert zulegen können. Die Dynamik war zuletzt hoch und so schaffte er unser Kursziel bei 32.654 Punkten (Verlaufshoch von Mitte September) zu überwinden und damit sogar die aus mittelfristiger Sicht wichtige 200-Tage-Linie, die aktuell bei 32.490 Punkten verläuft, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Nach dem dynamischen Anstieg der letzten Wochen sei es jedoch nicht verwunderlich gewesen, dass er ohne vorherige Konsolidierung keine Kraft haben werde, sich nachhaltig über der 200-Tage-Linie zu halten und auch den nächsten Widerstand im Bereich von 32.510 Punkten (Verlaufshoch von Anfang Juni dieses Jahres) so nicht angreifen können werde.



Kurzfristig habe der Dow Jones in der vergangenen Woche begonnen, die überhitzte Indikatorenlage abzubauen. Die Konsolidierung könnte jedoch bis in den Bereich von 31.884 bis 30.985 Punkte führen. Im weiteren Verlauf sähen die Analysten noch Potenzial für diese Rally, die im weiteren Jahresverlauf durchaus den nächsten Widerstand im Bereich von 33.280 bis 33.321 Punkten überwinden könnte und somit auch bis zu den Verlaufshochs von Mitte August bei 34.286 Punkten vordringen könnte.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) verharre in einem intakten Abwärtstrend. Nachdem Kontrakttief vom 21. Oktober habe sich der Future zuletzt wieder über die Marke von 140%-Punkte erholen können, bevor in der letzten Woche erneut Abgabedruck aufkam und den Future erneut in Bereiche um 136%-Punkte geführt habe. Um erneut Richtung der 140%-Punkte-Marke laufen zu können, müsse der Widerstand bei 138,41%-Punkte überwunden werden. Erst oberhalb von 140,92/140,87%-Punkten würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen.



Eine Aktienrally in China, die bisher mehr auf Spekulationen als auf handfesten Fakten beruht, eine US-Zentralbank, die bisher entgegen allen Hoffnungen nicht signalisiert, das Ende des Zinsanstiegs in Sicht zu haben und eine nicht sonderlich überzeugende Berichtssaison, klingt wenig optimistisch und dennoch jagen wir erneut einer weiteren Bärenmarktrally hinterher, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Es scheine, dass jede noch so vage positive Nachricht ausreiche, um Aktienmärkte dieser Tage nach oben zu treiben. Gerade institutionelle Anleger, die bislang dem Aktienmarktanstieg eher ungläubig zugesehen hätten, könnten bei weiter steigenden Kursen gezwungen sein, in Aktien zu investieren. Damit würde die Bärenmarktrally weiter befeuert. Solange sich an den Fundamentaldaten nichts ändere, sollte eine neutrale Position in Aktien gehalten werden. (07.11.2022/ac/a/m)





Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die Woche nach zwei schwachen Handelstagen mit einem Plus von 2,51% auf 13.460 Punkte abgeschlossen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auf Wochensicht bedeute das ein Plus von 1,63%. Damit befinde sich der DAX seit 17 Tagen in einem intakten Aufwärtstrend. In der heutigen Eröffnung starte der DAX nahezu unverändert. Er profitiere zum einen von den positiven Vorgaben aus New York sowie dem freundlichen Start in die neue Woche an den asiatischen Märkten. Die Frage stelle sich, um was es in dieser Woche gehe? Nicht mehr oder weniger um den Kampf um die 200-Tage-Linie. Lange schien diese Marke unerreichbar, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Sollte es aber gelingen, die genannte Marke (aktuell bei 13.625 Punkten) zu überwinden, so wäre der Weg frei Richtung 14.000 Punkten. Allerdings scheine der Anstieg dem Charakter nach eine Bärenmarktrally zu sein, so dass den Analysten der Glaube an weiter steigende Kurse fehle. Auf der Unterseite scheine der DAX gut abgesichert im Bereich um die 13.000 Punkte. Ende dieser Woche werden wir hoffentlich klarer sehen, wohin der Weg beim DAX geht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.688 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 2,07% zugelegt. Dadurch habe er die fünfte Handelswoche in Folge steigen und die beste Entwicklung seit November 2021 hinlegen können. Die Hoffnung auf eine baldige Beendigung der Null-Covid-Politik in China habe den europäischen Rohstoff- und Energiesektor gestützt, die jeweils mit 6,08% und 4,22% zugelegt hätten. Auf der Verliererseite hätten sich mit Abschlägen von -1,58% und -0,33% der Medien- und Technologiesektor gefunden. Trotz einer turbulenten Woche habe der EURO STOXX 50 wichtige charttechnische Grenzen halten und den negativen Abwärtstrend zumindest temporär deutlich brechen können.