Die steigenden Bedenken bezüglich des chinesischen Wachstums sowie die jüngste Stärke des Dollars würden die Schwellenländer wieder in den Fokus rücken. Zudem würden steigende Energiekosten wieder den Inflationsdruck erhöhen, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen steige. Diese Sorgen würden sich im Kurs des EURO STOXX 50 widerspiegeln, der charttechnisch ein fragiles Bild liefere, nachdem er sich nur noch knapp über der 200-Tage-Linie halte. Der EURO STOXX 50 habe es im Juli geschafft, den Widerstand bei 4.400 Punkten zu überwinden und im Intradayhandel sogar auf 4.491 Punkte anzusteigen.



Seit Monatsanfang gebe er die Zugewinne jedoch sukzessive ab und halte sich nur noch knapp über der letzten Unterstützungsline, die bei 4.200 Punkten liege und mit der 200-Tage-Linie korrespondiere. Sollte diese Marke nicht halten, gebe es bis zum 61,8% Fibonacci-Retracements bei 4.017 Punkten keine technisch relevante Unterstützungszone mehr. Mit Blick auf diese Handelswoche werde das diesjährige Treffen in Jackson Hole von hoher Relevanz sein. Da man sich in einem Umfeld abnehmender Inflation befinde, erscheine eine so restriktive Botschaft wie im letzten Jahr weniger wahrscheinlich.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 2,2% verloren. Er habe bei 34.501 Punkten geschlossen. Die breit angelegte Schwäche dürfte in erster Linie in steigenden Renditen an den Anleihenmärkten begründet sein. Die zehnjährige US-Staatsanleihe sei auf 4,25% gestiegen, auch weil die Notenbank von Atlanta ihre Wachstumsprognose für das dritte Quartal auf real 5,8% erhöht habe. Die Veröffentlichung der FOMC-Minutes, also dem Protokoll der US-Notenbanksitzung von Ende Juli, habe nochmal daran erinnert, dass die meisten regionalen Notenbankpräsidenten immer noch Überraschungspotenzial für höhere Inflationsraten sehen würden. In China hingegen bleibe die Konjunktur schwach, dort würden die Zinsen gesenkt.



Die Schwäche seit Anfang August habe den Dow Jones auf ein robustes Unterstützungslevel im Bereich von 34.500/34.100 Punkten zurückgebracht. In der vergangenen Woche habe sich die Abwärtsdynamik deutlich beschleunigt, was beim Dow Jones zu einem kurzfristig überverkauften Marktumfeld geführt habe. Insofern scheinen Erholungsversuche in dieser Woche wahrscheinlich. Nur wenig über dem aktuellen Niveau befinde sich die 50-Tage-Linie (aktuell bei 34.676 Punkten), gefolgt von der 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.875 Punkten). Die 38-Tage-Linie könnte gleichzeitig das Hoch einer möglichen Gegenbewegung darstellen. Die Analysten würden die Konsolidierung als noch nicht abgeschlossen ansehen und davon ausgehen, dass der Dow Jones die Tiefs noch nicht gesehen habe, und mindestens mit einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.746 Punkten) in den nächsten Wochen rechnen.



Zum Handelsschluss am Freitag habe sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder erholt, sodass sie auf dem Niveau der Vorwoche aus dem Markt gegangen sei. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) erhole sich langsam und liege aktuell rund 100 Bp. über dem Tief von 130,14%-Punkten vom 15.08. Diese Woche stünden erneut wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Die sogenannten Flash-PMIs für den Euroraum dürften schlecht ausfallen, vor allem für Deutschland. Weitere Hinweise über Deutschlands Konjunkturprobleme würden für Freitag mit der Veröffentlichung des BIP erwartet. Auch die ifo-Daten dürften den konjunkturellen Abwärtstrend bestätigen. Technisch könnte es zu einer Gegenbewegung bis zu der bei 132,46%-Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie kommen. Kurse unter 130,14 dürften den Abwärtsdruck verstärken.



Von dem am Donnerstag beginnenden FED-Symposium in Jackson Hole würden die Analysten weitere Hinweise auf die weitere Geldpolitik erwarten. Die Aktienmärkte würden sich im Sommerloch befinden und wohl noch ein paar Wochen auf einem niedrigen Niveau verharren. Langfristige Investoren könnten im Bereich der genannten Marken erste Positionen aufbauen, aber die Möglichkeit von weiteren Abwärtsbewegungen mit einkalkulieren. (21.08.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bislang wird der Börsenmonat August seinem Ruf als einer der schwächeren Monate des Jahres voll gerecht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zu gute Makrodaten aus den USA würden für steigende Renditen am langen Zinsende sorgen und zugleich die Angst vor zusätzlichen Zinsschritten durch die FED schüren. Hinzu komme, dass China die Probleme des wichtigen Immobiliensektors nicht in den Griff bekomme. Zudem schwäche sich die dortige Konjunktur weiter ab und schüre Ängste vor einem dämpfenden Effekt auf die Weltkonjunktur und natürlich auch die Aktienmärkte.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe von seiner Spitze bei 16.529 Punkten etwas mehr als 6% verloren. Zugleich sei die wichtige Unterstützung bei 15.660 Punkten nach unten verletzt worden. Damit rücke das Julitief bei 15.456 Punkten ins Blickfeld. Die Analysten könnten sich dennoch eine Zwischenerholung vorstellen. Der Bereich um 15.450/15.370 Punkten scheine eine gute Unterstützung für den DAX darzustellen und sollte Käufer auf den Plan rufen, wie dies bereits 5-mal in diesem Jahr der Fall gewesen sei. Sollten sich jedoch die Bedenken hinsichtlich weiterer Zinsschritte durch die Fed verstetigen, so könnten die Analysten auch tiefere Kurse beim DAX sehen.