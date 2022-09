Als die Aktien ab Mittwoch kontinuierlich gefallen seien, sei der EURO STOXX 50 erneut unter einige wichtige technische und psychologische Niveaus im Bereich der 3.600 Punktemarke gebrochen. Dazu würden die 200-Wochenlinie, die 50- und 100-Tagelinie sowie das 23,6% Fibonacci-Retracement zählen. Dadurch steige wieder die Gefahr deutlich an, dass der EURO STOXX 50 in das Muster der vergangenen sechs Monate falle und das Jahrestief bei 3.343 Punkten testen könnte.



Fundamental betrachtet, werde in dieser Woche die Federal Reserve voraussichtlich die letzte in einer Reihe von großen Zinserhöhungen ankündigen. Der Markt gehe derzeit von einem Zinsanstieg von 75 Basispunkten aus. Die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg in Höhe von 100 Basispunkten liege derzeit bei ca. 25%, sodass ein reales negatives Überraschungspotenzial in der Zinsentscheidung am Mittwoch schlummere, die auch den europäischen Aktienmarkt beeinflussen könnte.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 4,1% konsolidiert. Er habe bei 30.822 Punkten geschlossen. Die Veröffentlichung der Inflationszahlen für den August habe den kurzfristigen Erholungstrend umgedreht, weil sich die Inflation inzwischen auch in der Kernrate unerwünscht bemerkbar mache. Diese habe mit einem Anstieg von 6,3% im Vergleich zu August 2021 deutlich über den Erwartungen von 6,0% gelegen. Auch scheine sie sich zuletzt noch beschleunigt zu haben, im Vergleich zum Vormonat sei sie um 0,6% gestiegen. Für die Marktteilnehmer bedeute dies, dass die US-Notenbank einen aggressiveren Zinserhöhungspfad verfolgen werde.



Die Reaktion an den Finanzmärkten sei klar und deutlich gewesen. Man habe den 7. höchsten Punkteverlust des Dow Jones in seiner Geschichte gesehen. Damit sei der Dow Jones unter die gute Unterstützung im Bereich von 31.000 Punkten gerutscht, die analog zur 3.900er Marke des S&P 500 zu sehen sei und könnte in den nächsten Wochen das Jahrestief von Mitte Juni bei 29.946 Punkten testen. Die Analysten seien für diese Woche negativ gestimmt und würden Investoren abraten, jetzt mutig einzusteigen. Die Konsolidierung sei aus Sicht der Analysten zwar schon im fortgeschrittenen Stadium, aber die letzte Konsolidierungsphase sei ja bekanntlich am heftigsten. Sie werde aber den Weg zu einer investierbaren Rally im Oktober ermöglichen. Zuvor würden die Analysten sogar einen Test des Verlaufshoch von Mitte Oktober 2020 bei 28.909 Punkten für möglich halten.



Der Rentenmarkt zeige sich stark belastet. Vor allem Bundesanleihen mit kurzen Laufzeiten seien unter Druck geraten. Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe sei die letzten sieben Wochen in Folge gestiegen, dies habe es seit 2007 nicht mehr gegeben. Der seit Anfang August bestehende Abwärtstrend beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) sei intakt, Hinweise auf eine Bodenbildung gebe es nicht. Ein Test des bisherigen Kontrakttiefs bei 140,67 sei weiterhin möglich.



Solange die Inflationsraten nicht signifikant auf die Zinsanhebungen der Notenbanken reagieren und sich abschwächen würden, würden die Aktienmärkte unter Druck stehen. Hinzu komme die Energiekrise, welche zusätzlich belaste und die Preise nach oben treibe. Eine defensive Ausrichtung würden die Analysten aktuell für notwendig erachten, auch eine erhöhte Liquidität mache Sinn. (19.09.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise sowie Sorgen vor anhaltend steigenden Zinsen halten die Aktienmärkte im Griff, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.So sei es nicht verwunderlich, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Handelsschluss am Freitag deutlich nachgegeben habe. Auf Wochensicht habe der deutsche Leitindex rund 350 Punkte oder 2,65% nachgegeben. Auch in der heutigen Eröffnung stünden die Börsenampeln auf Rot. Bis zur Bekanntgabe der Beschlüsse der FED-Sitzung am kommenden Mittwoch dürfte sich daran nur wenig ändern. Erwartet werde eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten. Auch vonseiten der EZB seien weitere Zinsschritte nach oben zu erwarten.Der DAX befinde sich in einem intakten Abwärtstrend. Kurse unter 12.700 Punkten würden wahrscheinlich zu einem Test des kurzfristigen Aufwärtstrends seit dem DAX-Tief vom 05. Juli bei 12.390 Punkten führen. Dieser verlaufe bei 12.662 Punkten. Danach rücke die Marke von 12.604 Punkten ins Blickfeld. Diese Marke zusammen mit 12.572 Punkten würden eine stärkere Unterstützung bilden. Kurse darunter würden schnell zu einem Test des bisherigen Jahrestief bei 12.390 Punkten führen. Was wäre notwendig, um den DAX wieder in die strategische Erfolgsspur zu führen? Dazu müsste der DAX die Hürde 13.800/13.888 Punkten überwinden. Danach sehe es aktuell jedoch nicht aus. Sollte das Jahrestief unterboten werden, würden weiter Abgaben bis zum Tief aus dem Oktober 2020 bei 11.450 Punkten drohen.