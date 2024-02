Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht um 0,1% konsolidiert. Er habe bei 38.628 Punkten geschlossen. S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (-0,4%) und NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) (-1,3%) hätten ebenfalls konsolidiert - hier habe sich die Schwäche in den Sektoren Technologie (-2,5%) und Telekommunikations-Dienstleistungen (-1,6%) bemerkbar gemacht. Schwach seien die Dow Jones Werte Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (Gewinnmitnahmen) und Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) (enttäuschende Quartalszahlen und Reduzierung des Ausblicks) gewesen.



Nach einem ordentlichen Start hätten höher als erwartete Inflationsdaten das erstmalige Erreichen der 39.000 Marke verhindert. Die Konjunkturdaten seien insgesamt gemischt gewesen, mit schwächeren Zahlen vom Einzelhandel, Immobilienmarkt und höheren Produzentenpreisen, andererseits seien Konsumentenvertrauen und der Arbeitsmarkt robust gewesen.



Technisch gesehen sei der Dow Jones in der vergangenen Woche unter seinen Aufwärtstrend gerutscht, der sich aus dem Tief Ende Oktober und der Konsolidierungsphase zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar ableiten lasse. Eine schnelle Rückeroberung sei gescheitert und scheine auch in naher Zukunft unwahrscheinlich, denn dies würde ein rasches und nachhaltiges Überschreiten der 39.000 Punkte Marke bedeuten. Dies wiederum scheine angesichts zunehmend überkaufter Indikatoren bei gleichzeitig negativen Divergenzen nicht wahrscheinlich. So sei der Dow Jones zunächst auf einen flacheren Aufwärtstrend im Bereich von 38.360 Punkten gezwungen worden.



Die Analysten würden das Aufwärtspotenzial in dieser Woche für begrenzt halten, viel mehr Luft nach oben als das Verlaufshoch vom Montag vergangener Woche bei 38.953 Punkte würden sie nicht sehen. Die nächste Unterstützung würden sie bei der 38-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 38.045 Punkten verlaufe. Die Konsolidierungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar verlaufe mit 37.754/37.476 Punkten nur wesentlich darunter, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Die Analysten würden dazu raten, die Rally auf dem aktuellen Niveau nicht zu jagen und eine sich entwickelnde größere Konsolidierung in der Entstehungsphase sehen.



Der europäische Rentenmarkt habe am Freitag die Vortageseinbußen ausgeweitet. Verkaufsdruck habe die Erwartung gebracht, dass der Schwenk der Federal Reserve zu Zinssenkungen länger auf sich warten lassen könnte. Obwohl sich die Stimmen von Befürwortern einer Leitzinssenkung in der EZB zuletzt häufen würden, werde die Gefahr eines erneuten Aufflackerns der Inflation von den Hardlinern innerhalb der EZB dazu genutzt, an dem Status Quo festzuhalten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe zuletzt stärker nachgegeben und notiere heute Morgen unter 133%-Punkten. Die Analysten würden in den kommenden Tagen einen Test der 200-Tage-Linie bei 132,61%-Punkten erwarten. Ein Unterschreiten würde weitere Abgaben nach sich ziehen.



Die Aktienmärkte würden sich zwar weiter volatil zeigen, allerdings mit in der Tendenz weiter steigender Kurse. Sie hätten aber in Summe der Aussicht auf ein länger anhaltendes, höheres Zinsniveau getrotzt. Triebfeder für die Kursgewinne würden die Quartalsberichte bleiben, vor allem der großen Technologie-Werte. Da sich die Berichtssaison dem Ende zuneige, dürfte sich der Blick den Fundamentaldaten zuwenden. Eine Konsolidierung wäre wünschenswert. (19.02.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenschluss erzielte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut ein weiteres Allzeithoch (17.198 Punkte), bevor bis zum Handelsschluss leichte Gewinnmitnahmen den DAX bei 17.117 Punkten schließen ließ, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Das neue Hoch irritiere auf den ersten Blick etwas, da die zuvor aus den USA berichteten Inflationsdaten nicht den Erwartungen entsprochen hätten. Die Märkte hätten dies zur Kenntnis genommen und die Kauflaune scheine weiter ungebrochen. Nachdem sich der DAX nachhaltig oberhalb von 17.000 Punkten festsetzen könne, dürfte noch Luft bis an die Marke von 17.500 Punkten bestehen.Da sich die Berichtssaison allmählich ihrem Ende zuneige, würden die Analysten davon keine weiteren Impulse erwarten. Aufschluss über den Zustand der Konjunktur würden sie von den PMI-Zahlen aus dem Euroraum erwarten. Auf der Unterseite könnte das Gap vom Donnerstag bei 16.945/17.022 Punkten geschlossen werden, ohne dass sich das Chartbild zum Negativen verändern würde. Erst ein Unterschreiten der Marke von 16.822 Punkten würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben und im Nachgang weitere 200 Punkte abgeben.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe die Handelswoche am Freitag mit 4.765 Punkten beendet und damit im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg um 1,01% verzeichnet. Im Januar 2001 habe der EURO STOXX 50 das letzte Mal dieses Niveau erreicht und sei nicht mehr weit weg vom Allzeithoch bei 5.332 Punkten aus dem Jahr 2000. Auf Sektorenebene habe der Automobilsektor seine Kurserholung mit einem Wochenzuwachs von 3,02% weiterführen können. Auch der zyklische Einzelhandelssektor und der Bankensektor hätten jeweils um 2,77% und 2,57% zugelegt. Auf der Verliererseite hätten vergangene Woche der Technologiesektor mit -0,60% und der Energiesektor mit -0,22% gestanden.Die Berichtssaison neige sich demnächst dem Ende zu. In dieser Handelswoche würden Unternehmen wie ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791), Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133), Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194), Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B), Mercedes (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11), Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) und Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) berichten. Zudem würden die PMIs der EU veröffentlicht, die Einblicke in die aktuelle Wirtschaftsdynamik ermöglichen würden.