Fundamental betrachtet, würden in dieser Woche aus dem EURO STOXX 50 die nachfolgenden Unternehmen ihre Quartalsergebnisse berichten: Enel, Deutsche Post, Bayer, Airbus, adidas, Münchener Rück, Deutsche Telekom und Allianz.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 5,1% zugelegt. Er habe bei 34.061 Punkten geschlossen. Am besten hätten sich Immobilienaktien (+8,6%) entwickelt, gefolgt vom Finanzsektor (+7,4%) und den Zyklikern (+7,2%). Dies gebe einen ersten Hinweis auf einen wichtigen Treiber der Rally: Shorteindeckungen von Marktteilnehmern, die Aktien leerverkauft hätten.



Die Woche habe neben der US-Notenbanksitzung auch im Zeichen der Berichtswoche gestanden. Die Zinsen seien unverändert gelassen worden im Band zwischen 5,25% und 5,5% und US-Notenbankpräsident Powell habe sich weniger streng hinsichtlich der künftigen Geldpolitik geäußert, als befürchtet, sodass die Märkte inzwischen mit keinen weiteren Zinserhöhungen in den nächsten zwölf Monaten rechnen würden.



Der Dow Jones habe sich in der vergangenen Woche weit dynamischer entwickelt als erhofft und sei mühelos über die wichtige 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.825 Punkten) gesprungen. Inzwischen befinde er sich auf Höhe der Intraday-Verlaufshochs von Mitte Oktober, die bei 34.153 Punkten notieren würden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden davon ausgehen, dass die Rally noch Potenzial habe und sich in dieser Woche fortsetzen werde, auch wenn ein Konsolidierungstag wünschenswert wäre. Ein Überwinden der Verlaufhochs von Mitte Oktober, wovon die Analysten ausgehen würden, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Heilung des bärischen Set-Ups, mit niedrigeren Hochs und tieferen Tiefs.



Diese Woche sollte aufgrund weiterer Widerstände in Form des Abwärtstrends (aktuell bei 34.328 Punkten), der sich seit Anfang August etabliert habe und den Verlaufshochs von Mitte Juni und Anfang Juli im Bereich von 34.500 Punkten zäher verlaufen. Überraschenderweise hätten sich die Investoren in der vergangenen Woche defensiver positioniert, wie ein Blick auf das Sentiment zeige, was der Rally weiteres Potenzial einräumen sollte. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sähen den Dow Jones derzeit an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.825 Punkten) gut abgesichert.



Die Renditen am europäischen Rentenmarkt seien die ganze letzte Woche über nach unten gegangen, bei der Bund-Rendite habe es sogar sieben Tage in Folge einen Rücksetzer gegeben. Solch eine lange Rally haben wir letztmals im Oktober 2020 gesehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. In der heutigen Eröffnung sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) etwas leichter, jedoch halte er sich über der Marke von 130%-Punkten. Charttechnisch würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank noch auf die Vollendung einer Doppelbodenbildung warten. Dazu müsste die Marke von 130,20%-Punkten nachhaltig nach oben gebrochen werden. Für diesen Fall wäre Platz für weitere Kursgewinne. Die technischen Indikatoren stünden auf Kauf, ohne dass sich momentan eine überkaufte Situation abzeichne.



Das Ende der Zinsstraffungsmaßnahmen durch die FED vor Augen, es sei an den Aktien- und Rentenmärkten zu einer Erholungsbewegung gekommen. Dadurch würden zugleich die Aussichten auf eine Jahresendrally steigen. Sollte sich die technische Erholung fortsetzen, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank ihre Aktienquote aufstocken. (06.11.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX schloss die vergangene Woche bei 15.189 Punkten und stieg im Vergleich zur Vorwoche um beachtliche 3,42%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Erholungsbewegung sei durch Spekulationen befeuert worden, dass die US-Zentralbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet habe, vor allem, nachdem der jüngste Arbeitsmarktbericht auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hindeute. In der heutigen Eröffnung starte der DAX auf Schlusskursniveau vom Freitag. Die technischen Indikatoren hätten sich im Zuge der Erholungsbewegung verbessert. Die überkaufte Situation sei abgebaut worden, das Momentum habe zulegen können.Wie es beim DAX weitergehe, hänge primär auch von der Entwicklung am Rentenmarkt ab. Gerade in dieser Woche stehe ein großes Emissionsvolumen zur Platzierung an. Sollten die Auktionen gut verlaufen, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass der Zinsgipfel erreicht sei. Dies wäre positiv für die Aussichten an den Aktienmärkten, zumindest für den Zeitraum bis zum Jahresende. Nach dem starken Wochenanstieg können wir uns Gewinnmitnahmen vorstellen, die aber bei 15.143 Punkten schon wieder erste Käufer auf den Plan rufen könnten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Auf der Oberseite fänden sich Widerstände bei 15.270 sowie 15.358 Punkten.Der EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.174 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um beachtliche 3,99% gestiegen. Diese Erholungsbewegung sei durch Spekulationen befeuert worden, dass die US-Zentralbank ihre Zinserhöhungen einstellen könnte, als Reaktion auf deutliche Signale einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Die Aussichten für europäische Aktien könnten weiterhin hauptsächlich davon abhängen, wie sich der Anleihemarkt in den kommenden Monaten verhalte.Charttechnisch habe der EURO STOXX 50 eine signifikante Umkehrbewegung an der 4.000 Punktemarke verzeichnet, an der bereits im März die Trendwende für einen Bullenmarkt eingeleitet worden sei. Der EURO STOXX 50 zeige noch ein gewisses Aufwärtspotenzial, bevor der obere Rand des Abwärtstrendkanals getestet werde. Es sollte auf die nächsten Kursbewegungen geachtet werden, da ein Test des Widerstandsniveaus bei 4.200 Punkten wegweisend für die zukünftige Marktrichtung sein könnte. Seit September sei der EURO STOXX 50 stets an der 4.200 Punktemarke abgeprallt und habe in der Folge tiefere Tiefs verzeichnet, sodass in dieser Handelswoche diese kritische Chartmarke im Mittelpunkt stehe.