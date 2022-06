Alle europäischen Sektoren hätten vergangene Woche nachgegeben. Am deutlichsten hätten sich die Kursverluste im Energie- (-10,20%) und Rohstoffsektor (-8,76%) gezeigt, woraus sich die Sorge einer drohenden Rezession erkennen lasse.



Aus charttechnischer Perspektive habe der EURO STOXX 50 einen herben Rückschlag erlitten, da er innerhalb von zwei Wochen vom 38,2% Fibonacci-Retracement bei 3.779 Punkten nahezu auf das 0% Fibonacci-Retracement bei 3.387 Punkten gefallen sei. Die technische Ausgangslage sei für einen Retest der Unterstützungslinie bei 3.387 Punkten gemacht. Eine technische Gegenreaktion in dieser Woche sei jedoch aufgrund des stark überverkauften Zustands des EURO STOXX 50 nicht auszuschließen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei am Freitag mit einem Punktestand von 29.888 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 4,79% abgegeben. Somit sei der Dow Jones kurz davor, wie es bereits beim S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und dem NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) seit längerem der Fall sei, sich in einem technischen Bärenmarkt zu befinden. Von einem Bärenmarkt spreche man, wenn der Kursverlust zum vorherigen Hoch mehr als die zum Teil arbiträr gewählte Grenze von 20% überschreite.



Auf Sektorenebene hätten - wie in Europa - der Energie- (-16,97%) und der Rohstoffsektor (-9,48%) am deutlichsten nachgegeben. Der Gesundheitssektor mit 4,20% habe die Woche mit dem geringsten Verlust überstanden. Charttechnisch betrachtet, sei die wichtige 30.000 Marke gerissen worden, wodurch der Dow Jones auf das Niveau von Januar 2021 zurückfalle und nur noch knapp über dem Vor-Corona-Niveau liege. Die nächste Unterstützungszone bilde die 200-Wochen-Linie bei 29.175 Punkten. Eine Stabilisierung über der psychologisch wichtigen Schwelle von 30.000 Punkten sei entscheidend und werde vermutlich eine umkämpfte Preiszone darstellen. Das Erholungspotenzial sei aus technischer Sicht derzeit begrenzt, da Kurserholungen auch mögliche Verkaufsgelegenheiten darstellen würden. Für den weiteren Wochenverlauf könnte die Anhörung von FED-Chef Jerome Powell am Donnerstag in Washington relevant sein.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 144,42%-Punkten. Nachdem es bis Freitag zu einer starken Spreadausweitung zwischen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen gekommen sei, habe die Ankündigung der EZB, die Finanzierungskosten für schwächere Länder nicht zu weit oder zu schnell steigen zu lassen, für eine enorme Nachfrage nach italienischen Anleihen gesorgt. Der Spread sei auf ein Einmonatstief gefallen. Trotz dieser Zusicherung bleibe der Bund-Future in einer katastrophalen Verfassung, wenn man sich vor Augen führe, dass er seit dem historischen Hoch vom 5. August 2021 bei 177,61%-Punkten bis heute mehr als 33%-Punkte verloren habe. Wir gehen tendenziell von weiteren Verlusten aus, die uns bis zu den Tiefs aus 2012 und 2013 bei gut 136%-Punkte führen könnten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Solange die skizzierten Belastungsfaktoren zum Tragen kämen, dürften sich die Aktien-, Renten- aber auch die Rohstoffmärkte schwertun, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Eine ausgewogene Mischung zwischen Value- und Growthaktien scheine sinnvoll. Die Aktienquote sollte sich im neutralen Bereich bewegen. (20.06.2022/ac/a/m)







