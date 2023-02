Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe auch in der vergangenen Woche leicht um 0,1% konsolidiert. Er habe bei 33.827 Punkten geschlossen. Der NASDAQ Composite (+0,6%) und der Russell 2000 (+1,4%) seien hingegen fester gewesen und das zeige die aktuelle Problematik an den US-Börsen. Die Stärke dieser Sektoren unterstreiche, dass die Spekulation wieder zugenommen habe und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Märkte technisch überhitzt seien. Neueste Inflationsdaten würden zeigen, dass diese im Dienstleistungsbereich im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% zugenommen habe. Im Dezember habe der Anstieg noch bei 7% gelegen.



Zusätzlich habe man gute Einzelhandelsumsätze, höhere Produzentenpreise für Januar und gute Zahlen vom Arbeitsmarkt erhalten. Dies alles unterstütze eher eine striktere Geldpolitik, und so hätten sich Mitglieder der US-Notenbank Mester, Bullard und Bowman eher positiv für eine strengere Geldpolitik geäußert. Der Dow Jones sei aktuell nach wie vor in einer kurzfristigen Dreiecksformation gefangen und habe zu Wochenbeginn mit einem Intraday-Hoch von 34.505 Punkten die Oberseite (im Bereich von 34.150 Punkten), als auch gegen Ende der Woche die Unterseite (Tief bei 33.470 Punkten) dieser Formation getestet. Nach der Konsolidierungsphase, die man während des letzten Monats im Dow Jones gesehen habe, könne man sich in dieser Woche noch einen erneuten Ausbruchsversuch des Dow Jones nach oben aus diesem Dreieck vorstellen.



Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass der Dow Jones ohne weitere Konsolidierungsarbeit dieses Level nicht nachhaltig nach oben werde durchbrechen können. Das maximale Aufwärtspotenzial würden sie bei den Verlaufshochs der Rally bei 34.662 Punkten sehen. Vielmehr würden sie fest mit einem Ausbruch nach unten rechnen und Potenzial für einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.353 Punkten) sehen. Eine mögliche positive Kursreaktion nach oben in dieser Woche sollte aus Sicht der Analysten zur weiteren Risikoreduzierung genutzt werden. Sollte es sich bei der jüngsten Rally seit Oktober wirklich nur um eine Bärenmarktrally gehandelt haben, dann müsse sich der Bär in der zweiten Februarhälfte erneut zeigen.



Die Rendite bei zweijährigen Schatzanweisungen seien zuletzt bis auf 2,95% angestiegen, ein Wert, welcher zuletzt im Jahr 2008 gesehen worden sei. Dieser Anstieg sei als Reaktion auf Kommentare von EZB-Direktorin Schnabel zu sehen, die gemeint habe, dass die Märkte die Inflation und die daraus folgende Reaktion der EZB unterschätzen würden.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe zum Wochenschluss sehr volatil gehandelt. Nach einem Tageshoch von 135,33%-Punkten und einem Tief von 133,67%-Punkten sei der Bund-Future mit 134,89%-Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Das Wochentief entspreche damit ziemlich genau der in der Vorwoche genannten Zielmarke von 133,62%-Punkten. Solange die Inflation nicht signifikant falle, werde der Bund-Future und somit die Renditen weiter unter Druck stehen.



Nachdem Europa wohl um eine Rezession herumkomme, würden Anleger Licht am Ende des Tunnels sehen und vor allem europäische Aktien kaufen. Da die bekannten Risiken weiter Bestand hätten, würden die Analysten zu einer neutralen Gewichtung neigen. (20.02.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Auf und Ab an den Börsen geht weiter, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Je nach Nachrichtenlage zur Konjunktur und Inflation würden die Kurse fallen oder steigen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) handle seit dem Aufwärtsgap vom 2. Februar in einer seitwärts gerichteten Handelsspanne zwischen 15.108 und 15.659 Punkten. Scheinbar sei der Kaufdruck der Anleger sehr hoch, nicht anders sei der Handelsverlauf am kleinen Verfallstermin letzten Freitag zu verstehen. Der DAX sei bis 15.300 Punkten gefallen, einsetzende Käufe hätten ihn bis zum Handelsschluss auf 15.482 Punkten ansteigen lassen.In der heutigen Eröffnung steige der DAX über die Marke von 15.500 Punkten und nehme Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 15.659 Punkten. Gelinge der Ausbruch aus der oben skizzierten Seitwärtsrange, bestehe weiteres Potential bis 15.800 Punkten. Auf der Unterseite sollte der DAX die Marke von 15.300 verteidigen können. Kurse darunter würden für einen Test des Gaps bei 15.222 Punkten sorgen.Kurzfristig würden die Investoren wahrscheinlich vorsichtiger agieren und eine Verschnaufpause einlegen, da sich der EURO STOXX 50 im überkauften Bereich befinde und das Momentum merklich nachlasse. Nichtsdestotrotz seien wichtige charttechnische Marken in den letzten Monaten überwunden worden (z. B. 4.200 Punkte), sodass die Analysten weiterhin vorsichtig optimistisch bleiben würden. Die Berichtssaison gehe in dieser Woche munter weiter. Es würden u. a. Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750), Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194), Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100), Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) usw. berichten.