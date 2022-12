Zudem befinde sich der EURO STOXX 50 gemessen am RSI-Indikator seit mehreren Wochen im überkauften Territorium, sodass der Aktienmarktrallye bald die Puste ausgehen könnte. Das bedeute nicht, dass es nun zu einem Absturz komme, aber es müssten deutlich positive Impulse kommen, um die Aufwärtsdynamik beizubehalten. Insbesondere, da bei der 4.000 Punkte-Marke eine massive Widerstandszone bestehe. Sollte diese nachhaltig durchbrochen werden, wäre das ein sehr bullisches Signal. Dieses Szenario bleibe jedoch aufgrund der zuvor beschriebenen Momentum-Verlangsamung unwahrscheinlich. Allerdings erweise sich das vor vier Wochen eroberte 50% Fibonacci-Retracement bei 3.832 Punkten als solide Unterstützungszone für temporäre Rückschläge. Sollte das Niveau darüber gehalten werden, könne das als Stärkesignal gedeutet werden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Wertzuwachs von 0,24% erzielt. Er habe bei 34.429 Punkten geschlossen. Im Vergleich zur Vorwoche habe sich der Dow Jones weiterhin stabil halten können, obwohl er am Donnerstag nach Veröffentlichung des überraschend stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts für den November zwischenzeitlich bis auf die 33.600 Punkte gefallen sei. Dass die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen trotz der starken Arbeitsmarktzahlen weiter auf ca. 3,52% gefallen seien, habe dafür gesorgt, dass der Dow Jones seine Konsolidierungsphase über die psychologisch relevante Marke von 34.000 Punkten habe weiterführen können.



Die Luft werde immer dünner, aber es könnte weitere Kursgewinne bis zum Bereich von 34.800 Punkten geben. Auf der Unterseite liege die nächste Unterstützung weiterhin bei 33.269 Punkten. Insgesamt würden die Analysten den Dow Jones im weiteren Verlauf nach dem starken Anstieg seit Ende September als eher erschöpft ansehen und tendenziell mit höherer Volatilität Anfang Dezember rechnen. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich trotz guter Vorzeichen aus China ein Wochenstart mit Kursabschlägen an. Fundamental betrachtet, würden diese Woche die S&P Einkaufsmanagerindices für den November veröffentlicht sowie am Freitag das Verbrauchervertrauen der University of Michigan sowie deren Inflationserwartungen, die in den vergangenen Monaten auch verstärkt von der FED beobachtet würden.



Am vergangenen Freitag seien die Kurse am europäischen Rentenmarkt gesunken, nachdem die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten stärker ausgefallen seien als erwartet. Dies habe gegen das Szenario gesprochen, dass die FED ihren Zinsanpassungskurs verlangsamen würde. Dennoch seien auf Wochensicht die Renditen für zehnjährige Bunds gesunken. Damit setze sich der seit vier Wochen anhaltende Abwärtstrend bei den Renditen fort. Dies habe es zuletzt im Juli 2011 gegeben. Bevor der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) am Freitag unter Druck geraten sei, habe er in der letzten Woche mit 143,18%-Punkten ein neues Hoch gebildet. Ein Anstieg über diese Marke würde Potenzial bis 145%-Punkten eröffnen. Vieles hänge von den bevorstehenden Sitzungen der Notenbanken ab. Es bleibe also spannend.



Um den Aufwärtstrend seit Oktober fortsetzen zu können, bedürfe es neuer Impulse. Diese könnten von den bevorstehenden Notenbanksitzungen ausgehen. Bis dahin würden die Analysten eine seitwärts gerichtete Entwicklung erwarten. (05.12.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Von Konsolidierung kann an den Aktienmärkten noch nicht gesprochen werden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dennoch habe sich das Aufwärtsmomentum zuletzt verlangsamt. Die Anleger würden auf die letzten Sitzungen von FED und EZB für dieses Jahr in der kommenden Woche warten. Während der Geldmarkt eher von einer Erhöhung um 50 Bp ausgehe, gebe es nicht Wenige, welche von einer weiteren Erhöhung um 75 Bp ausgehen würden.Trotz positiver Vorgaben der asiatischen Börsen starte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit leichteren Kursen. Bevor der DAX weiter Richtung 14.800 Punkte marschieren könne, müsse das Hoch vom 24./25.11. bei 14.571 Punkten nachhaltig überwunden werden. Aktuell tue sich der DAX damit schwer, zumal auch der MACD und Stochastik unterhalb ihrer Signallinie verlaufen und auf ein nachlassendes Momentum hindeuten würden. Sollte die Konsolidierung anhalten, könnte der DAX rasch den Bereich um 14.150/14.125 Punkte testen. Das Ziel auf der Oberseite würden 14.800 Punkte bleiben.