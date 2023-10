Auf der Unterseite habe die Unterstützungslinie bei dem 61,8% Fibonacci-Retracement bei 4.062 Punkten halten können. Das Kaufinteresse am unteren Rand habe den EURO STOXX 50 in der Mitte des aktuellen Schwankungsbands (4.062 und 4.229 Punkten) stabilisieren können. Kurzfristig würden die Analysten auf Basis der Charttechnik eine Seitwärtsbewegung innerhalb des etablierten Schwankungsbands prognostizieren. Mittelfristig erscheine es unter Berücksichtigung saisonaler Faktoren wahrscheinlich, dass die Gewinnaussichten im letzten Quartal des Jahres eine positivere Tendenz aufweisen würden. Die Berichtssaison für das dritte Quartal nehme in dieser Woche Fahrt auf. Aus dem EURO STOXX 50 Universum würden in dieser Woche ASML, Deutsche Börse, SAP, Nordea und Nokia berichten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 0,8% erzielt. Er habe bei 33.670 Punkten geschlossen. Qualitätstitel seien erneut gefragt gewesen, während spekulativere kleinere Unternehmen schwach gewesen seien (Russell 2000: -1,5%). Die unsichere Lage im Nahen Osten habe zu sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen geführt, die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen seien um 15 Basispunkte auf 4,63% im Wochenverlauf zurückgegangen, obwohl eine Auktion neuer Staatsanleihen sehr schwach ausgefallen sei und zu steigenden Renditen am Donnerstag geführt habe. Technisch ausgerichtete Marktteilnehmer hätten Positionen begonnen, in Aktien aufzubauen, angesichts überverkaufter Indikatoren. Dies sei durch gute Quartalsergebnisse von Banken (J.P. Morgen, Citigroup, Wells Fargo) aber auch von United Health, dem höchstgewichteten Dow-Titel, unterstützt worden.



In der vergangenen Woche habe der Dow Jones viermal die Unterseite der 200-Tage-Linie getestet (aktuell bei 33.856 Punkten), ohne jedoch darüber schließen zu können. Aus Sicht der Analysten sollte der Sprung in der zweiten Oktoberhälfte gelingen, denn aus technischer Sicht seien die Märkte nach wie vor attraktiv und würden eine investierbare Rally signalisieren, die vor der Tür stehe. Die letzte Woche habe sich schon volatil gezeigt, die neue Woche könnte noch volatiler werden, was die Analysten begrüßen würden, denn dies könnte für den lange erwarteten Ausverkauf sorgen.



Ein mögliches Szenario für diese Woche wäre ein Retest der Tiefststände von Anfang Oktober bei 32.825 Punkten bzw. 32.539 Punkten (Tief von Ende Mai 2023). In diesem Bereich liege eine wichtige Unterstützung, die sich bereits während des gesamten Jahresverlaufs als wirksam gezeigt habe. Bei einer Zuspitzung des Konflikts könnte der Dow auch schnell bei 31.450 Punkten landen, dies wäre aber das absolute Worst-Case-Szenario. Die Analysten würden spätestens beim Erreichen dieser Niveaus eine gute Chance für den Zukauf von Positionen sehen, da die Konsolidierungsphase im Dow Jones nach wie vor sehr fortgeschritten sei, auch wenn die unsichere Lage im Nahen Osten nochmal für eine Konsolidierungswoche sorgen könnte und eben auch für den Volatilitätsspike, der letzten Endes noch für ein gutes Kaufsignal fehle.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe zum Wochenschluss von Kaufinteresse profitiert. Angesichts der Nahost-Krise habe erneut Flucht in Staatsanleihen eingesetzt, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei um rund 15 BP gesunken und somit so stark wie zuletzt im Juni. Negative Ausnahme hätten italienische Staatsanleihen dargestellt. Der Bund-Future habe sich in den letzten Tagen von den Tiefständen vom 04.10. bei 126,62%-Punkten deutlich nach oben lösen können. Allerdings bestehe der Abwärtstrend unverändert fort. Erst ein Anstieg über die 38-Tage-Linie bei rund 130%-Punkten würde das Chartbild etwas aufhellen.



Aufgrund geopolitischer Risiken und ansteigender Ölpreise, die den Inflationsdruck aufrechterhalten würden, würden die Akteure an den Aktien- und Rentenmärkten derzeit sehr zurückhaltend handeln. Die aktuellen Stabilisierungsversuche scheinen noch nicht zu greifen, weshalb die Analysten eine defensivere Positionierung empfehlen würden. (16.10.2023/ac/a/m)







In der heutigen Eröffnung würden die Kurse als Reaktion auf die schwächeren Vorgaben der Wall Street sowie den asiatischen Märkten erneut nachgeben. Ein Test des Tiefs vom 4.10. bei 14.948 Punkten sei nicht unwahrscheinlich. Auf der Oberseite müsse der starke Widerstand bestehend aus den 38-/200-Tage-Linien bei 15.560/15.640 Punkten überwunden werden, um das Chartbild etwas freundlicher gestalten zu können. Auftrieb für die Kurse könnten von der gerade begonnenen US-Quartalsberichtssaison kommen.Auf Sektorenebene habe vergangene Woche aufgrund der geopolitischen Spannungen der europäische Ölsektor mit einem Zuwachs von 6,13% kräftig profitieren können. Die europäischen Versorger hätten nach einer langen Durststrecke in der letzten Woche um 3,40% zulegen können. Auf der Verliererseite hätten sich der Einzelhandelssektor (-4,35%) und der Reisesektor (-2,24%) gefunden.