Die größten Abgaben hätten Aktien aus dem Chemiebereich verzeichnet, da diese von der Verknappung beim Rohöl besonders betroffen seien. Charttechnisch betrachtet, bewege sich der EURO STOXX 50 weiterhin seit Ende April in einer engen Handelsspanne zwischen dem unteren und mittleren Bollinger-Band, die zwischen 4.225 und 4.394 Punkten lägen. Der Index befinde sich aktuell in einer neutralen Ausgangssituation.



Auf der Oberseite würden die 38-Tage-Linie sowie das mittlere Bollinger-Band bei ca. 4.330 Punkten einen Widerstand darstellen. Auf der Unterseite sollte das untere Bollinger-Band bei 4.225 Punkten erneuten Tests standhalten. Falls nicht, seien Bewegungen bis zum 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.138 Punkten - wie im März - durchaus wieder möglich.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,3% zugelegt und bei 33.877 Punkten geschlossen. Die Musik habe bei den Small-Caps gespielt. Der Russell 2000 habe ein Plus von 1,9% erzielt, nachdem er die letzten Wochen jegliche Dynamik verweigert habe. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe sogar offiziell den Bärenmarkt verlassen, nachdem er inzwischen mehr als 20% über den Oktober-Tiefs notiere. Die Märkte würden zusehends das Vermeiden einer Rezession einpreisen, was wiederum ein unwahrscheinliches Szenario darstelle, blicke man auf die Historie der Zinsanhebungszyklen.



Die Analysten würden diese Woche ein volatileres Umfeld als in den Vorwochen erwarten, da diese Woche von neuen Inflationszahlen, Notenbanksitzungen der FED und der EZB und vom Optionsverfall am Freitag geprägt werden sollte. In den USA werde mit einer Zinspause gerechnet, während eine weitere Zinserhöhung im Juli aktuell wahrscheinlich sei. Sollen man tatsächlich den Bärenmarkt hinter uns gelassen haben, dann wäre ein weiteres wichtiges Indiz hierfür, dass der Dow Jones seinen längerfristigen Abwärtskanal überwinden kann, der sich aus den Verlaufshochs Ende Dezember 2021 bzw. Dezember 2022 herleiten lässt, so die Analysten. Am Freitag habe er ziemlich genau an dieser Marke geschlossen.



Aus technischer Sicht würden die Analysten noch etwas Luft für weitere Kursgewinne sehen, das durch gute Makrodaten beflügelt werden könnte. Weitere Widerstände, die nur unmittelbar höher im Bereich zwischen 34.109 und 34.350 Punkten lägen, sollten jedoch das Aufwärtspotenzial begrenzen. Sie würden die US-Märkte aktuell als eher überhitzt ansehen und deshalb davon ausgehen, dass der Dow Jones den oben genannten Abwärtstrendkanal nicht nachhaltig werde überwinden können, sondern wieder darunter rutschen werde.



Die gute Kursentwicklung der großen Techwerte habe die Marktteilnehmer elektrisiert und sorglos werden lassen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung erhöhe. Aus Sicht der Analysten sei es deshalb ratsam weitere eventuelle Stärke zu einer Reduzierung der Aktienquote zu nutzen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere in der heutigen Eröffnung bei 134,00%-Punkten. Zum Wochenausklang habe das Kaufinteresse überwogen. Besonders gesucht gewesen seien im zehnjährigen Segment italienische Staatsanleihen. Angesichts der hohen Nachfrage sei der Renditeaufschlag gegenüber zehnjährigen Bunds auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken. Das charttechnische Bild habe sich mit dem Bruch der ehemaligen Unterstützungszone bestehend aus der 38- sowie 90-Tage-Linie bei 134,80/135,00%-Punkten verschlechtert. Die nächste Unterstützung liege bei 132,97%-Punkten, dem Tief vom letzten Donnerstag.



Eine Rezession in den USA sei immer noch das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Monate. Dadurch dürften die Unternehmensgewinne unter Druck geraten und die Aktienkurse nachgeben. Bis Klarheit bestehe, könnten risikobewusste Anleger investiert bleiben. (12.06.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 15.950 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Damit sei der DAX die Woche nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche aus dem Handel gegangen. Obwohl das Thema Schuldenobergrenze in den USA vom Tisch sei, würden nunmehr sowohl die Angst vor einer Rezession wie auch vor weiteren Zinsanhebungen - auch von der FED - wieder zunehmen. Dementsprechend belaste dies die Aktienmärkte. In dieser Woche stehe eine Reihe von Zinsentscheidungen an. Neben FED und EZB werde auch in China und Japan über den geldpolitischen Kurs befunden.In der heutigen Eröffnung würden die Analysten trotzdem einen steigenden DAX erwarten. Erste Indikationen würden darauf hindeuten, dass man über der Marke von 16.000 Punkten eröffne. Allerdings bedürfe es eines starken Triggers, um den DAX Richtung Allzeithoch zu bringen. Charttechnisch gelte es das Abwärts-Gap vom 24.05. bei 16.153/16.008 Punkten zu schließen.Gegen einen schnellen weiteren Anstieg würden zusätzlich die technischen Indikatoren sprechen. Der ADX-Index falle weiter. Auch das Momentum nehme zuletzt deutlich ab. Auch der MACD-Indikator liege unter seiner Signallinie und habe eine abnehmende Tendenz. Solange der DAX sein Tief vom 31.05. bei 15.629 Punkten nicht unterschreite, bleibe der Aufwärtstrend jedoch intakt.Auf Sektorenebene hätten sowohl Rohstoffe wie auch Energiewerte zulegen können. Letztere hätten von einer Senkung der Fördermenge von Rohöl durch Saudi-Arabien profitiert. Auch Aktien aus dem Finanzsektor hätten gegen den Trend zugelegt.