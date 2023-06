Bis auf den Immobiliensektor hätten alle Sektoren im Plus gelegen. Wie in der Vorwoche seien die Rohstoffwerte stark angestiegen, gefolgt von Titeln aus dem Medienbereich. Trotz der EZB-Zinsentscheidung seien auch Finanzwerte unter den Gewinnern gewesen. Auf der anderen Seite seien Versicherungstitel nur unterdurchschnittlich gesucht gewesen. Charttechnisch betrachtet, bewege sich der EURO STOXX 50 weiterhin seit Ende April in einer engen Handelsspanne zwischen dem unteren und mittleren Bollinger-Band, die zwischen 4.225 und 4.394 Punkten lägen. Der Index befinde sich aktuell in einer neutralen Ausgangssituation. Auf der Oberseite stelle das bisherige Jahreshoch vom 19.05. bei 4.413 Punkten einen Widerstand dar. Auf der Unterseite sollte das untere Bollinger-Band bei 4.225 Punkten erneuten Tests standhalten. Falls nicht, sind Bewegungen bis zum 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.138 Punkten - wie im März - durchaus wieder möglich.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,2% zugelegt und bei 34.299 Punkten geschlossen. Er habe damit von den beiden Schwergewichten Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) profitieren können, die beide ein neues Allzeithoch erzielt hätten. Die größte Dow-Komponente UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) sei hingegen auf das März-Tief gerutscht. Technologie sei der beste Sektor (+4,4%) gewesen, gefolgt von Basisrohstoffen (+3,3%) und zyklischem Konsum (+3,2%), während der Energie-Sektor konsolidiert habe (-0,7%).



Letzte Woche habe die US-Notenbank die erwartete Zinspause eingelegt, die Einzelprognosen der Mitglieder zeige jedoch eine durchschnittliche Erhöhung der FED-Funds-Rate von 5,1% auf 5,6%. Die Marktteilnehmer würden darin jedoch lediglich "Gerede" sehen, zumal sich US-Notenbankpräsident Powell in der Pressekonferenz wenig strikt gezeigt habe. Die Aktienmärkte würden klar in Richtung Einpreisen eines Soft-Landings gehen, was wiederum unwahrscheinlich sei, schaue man auf die Historie der bisherigen Zinsanhebungszyklen. Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche seinen Abwärtstrend, der sich seit Januar 2022 etabliert habe, nach oben überwinden können, was als positives Zeichen zu interpretieren sei. Mit einem Intraday-Hoch von 34.574 Punkten in der Vorwoche habe er versucht, die bisherigen Verlaufshochs des vergangenen Jahres von Anfang Dezember 2022 bei 34.598 Punkten zu überwinden, sei jedoch zunächst gescheitert.



Auch in dieser Woche erwarten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank, dass dem Dow Jones ein Überwinden dieses Levels nicht gelingen wird, da die kurzfristig überhitzte Indikatorenlage eine Konsolidierung in dieser Woche wahrscheinlich macht, die zunächst bis zur 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.597 Punkten) gehen könnte. Sie würden sich wichtige Hinweise über die Stärke der US-Märkte in dieser Woche erwarten. Eine milde Konsolidierung mit geringen Kursverlusten oder gar Seitwärtsbewegung würde für eine Wiederaufnahme des positiven Trends sprechen. Der zunehmende Optimismus seitens der Marktteilnehmer sende jedoch Warnsignale, dass die Märkte durchaus Luft nach unten hätten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere in der heutigen Eröffnung bei 133,02%-Punkten. Nach vier Tagen Verkaufsdruck habe bei 10-jährigen Bunds am Freitag das Kaufinteresse überwogen, obwohl die Hoffnung auf das Erreichen eines Zinsgipfels im Sommer durch Kommentare aus dem EZB-Rat einen Dämpfer erhalten habe. Interessant sei, dass der Risikoaufschlag italienischer BTP auf den niedrigsten Stand seit April 2022 gefallen seien. Das charttechnische Bild habe sich mit dem Bruch der ehemaligen Unterstützungszone bestehend aus der 38- sowie 90-Tage-Linie bei 134,70/134,76%-Punkten verschlechtert. Die nächste Unterstützung liege bei 132,20/132,18%-Punkten, den Tiefs vom letzten Donnerstag bzw. Freitag.



Ob wir eine Rezession in den USA sehen würden oder nicht, hänge stark davon ab, ob die Straffung der Geldpolitik zu einer Kreditklemme führe oder nicht. Sollte dies der Fall sein, so dürfte dies auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank erwarten weiterhin Rücksetzer an den Aktienmärkten und positionieren sich dementsprechend. (19.06.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 16.358 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zwischenzeitlich habe der DAX mit 16.427 Punkten ein neues Allzeithoch erzielt. Mit dem deutlichen Anstieg in den letzten Tagen habe der DAX seine mehrwöchige Seitwärtstendenz aufgelöst. In der heutigen Eröffnung erwarten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank niedrigere Kurse. Sowohl leichtere Vorgaben von der Wall Street am Freitag wie auch schwache Kurse in Asien heute Morgen würden dafür sprechen. Vor allem China bereite zusehends Sorgen. Die schwächelnde Wirtschaft würde weitere Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur benötigen, die aber bislang ausbleiben würden. Dies und der Verkaufsdruck im Chipsektor würden die asiatischen Aktienmärkte belasten.Nachdem in der letzten Woche die FED und die EZB ihre Zinsentscheidungen verkündet hätten, sei es an den Börsen steil aufwärts gegangen. Ein Grund könnte die weiter abebbende Inflation sein, ein anderer die Hoffnung, dass eine Rezession vermieden werden könne. Wie auch immer, der DAX habe das Abwärts-Gap vom 24.05. bei 16.153/16.008 Punkten geschlossen. Damit sei der Weg frei Richtung neues Allzeithoch gewesen. Die technischen Indikatoren hätten gedreht, befänden sich jedoch teilweise im überkauften Bereich. Unterstützung finde der DAX bei 16.153/16.008 Punkten. Auf der Oberseite müsste ein Anstieg über den Schlusskurs vom Freitag bei 16.358 Punkten erfolgen, bevor der DAX das Allzeithoch bei 16.427 Punkten ins Visier nehme.