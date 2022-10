Charttechnisch betrachtet, habe der EURO STOXX 50 den aktuellen Unsicherheiten getrotzt und die dritte Woche in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Diese erfreuliche Stabilität unterbreche den Abwärtstrend und werde durch positive Signale des Relativ Momentum Indikator untermauert. Nichtsdestotrotz habe die Widerstandslinie bei dem 23,6% Fibonacci-Retracement sowie dem 50-Tage-Durschnitt im Bereich der 3.500 Punkte-Marke nicht zurückerobert werden können. Sollte diese Widerstandslinie durchbrochen werden, seien Bewegung in Richtung der 3.800 Punktemarke sehr wahrscheinlich, wie die letzten Monate gezeigt hätten.



Zum Wochenstart deute sich eine freundliche Börseneröffnung an. Fundamental betrachtet, sei es eine hoch spannende Woche, da ca. 130 Unternehmen aus dem STOXX Europe 600 ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen würden. Darunter würden sich Lufthansa, Linde, Deutsche Bank, Mercedes Benz Group, Barclays, MTU Aero Engines und BASF befinden. Zudem werde diese Woche eine Reihe von volkswirtschaftlichen Daten veröffentlicht (Inflationszahlen Deutschland, Einkaufsmanager Indices, ifo, etc.) und am Donnerstag erfolge der Zinsentscheid der EZB. Eine Leitzinsanhebung um 0,75% werde vom Kapitalmarkt eingepreist.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 4,9% zugelegt. Er habe bei 31.083 Punkten geschlossen. Alle Sektoren hätten sich positiv entwickelt, die größten Kursgewinne hätten Energie (+8,1%) und Technologie (+6,5%) erzielt. Die Quartalszahlen der Unternehmen hätten weitgehend die Erwartungen übertroffen. Der Dow Jones habe schnell den größeren Widerstand bei 30.974 Punkten erreicht, der sich aber bis zur eher psychologisch wichtigen Marke bei 31.000 Punkten erstrecke. Dieser gesamte Bereich zeige sich seit Mai als Unterstützung bzw. Widerstand relevant.



Zum Wochenstart würden die Futures bereits einen Test der 30-Tage-Linie signalisieren, die aktuell bei 31.384 Punkten verlaufe. Sie habe eine gute Chance sich zu stabilisieren, was einer weiteren Heilung des Marktes gleichkäme. Die 90-Tage-Linie sollte nach dem guten Anstieg der Vorwoche nicht so mühelos überwunden werden können, aber aus Sicht der Analysten überwögen in dieser Woche weiter die Chancen für weitere Kursgewinne. Bei einem möglichen Retest des in der letzten Woche überwundenen Widerstands bei 30.638 Punkten bzw. der 38-Tage-Linie (aktuell bei 30.426 Punkten) wäre es wichtig, dass diese Marken halten würden. Die Analysten würden nach wie vor Potenzial bis zum Verlaufshoch von Mitte September bei 32.654 Punkten sehen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) stehe weiter unter Druck. Am 21. Oktober sei mit 134,02%-Punkten ein neues Kontrakttief im Dezember-Future erreicht worden, bevor leichtes Kaufinteresse den Future erneut zum Wochenstart über die Marke von 136%-Punkten gehievt habe. Italienische Staatsanleihen hätten sich ebenfalls etwas erholen können. Zum Wochenstart seien die Renditen auf ca. 4,60% für zehnjährige Staatsanleihen gefallen. In dieser Woche würden sich alle Augen auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag richten, bei dem eine Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte bereits eingepreist sei. Die Marktteilnehmer würden insbesondere auf Indizien hoffen, die auf einen Höhepunkt der Zinsanhebungen hindeuten würden.



Die weltweiten Aktienmärkte (abgesehen von China) hätten sich in den vergangenen Wochen erholt, nachdem sich Tendenzen für eine langsamere Zinsanhebungsdynamik abgezeichnet hätten und die Quartalsergebnisse der Unternehmen solider als erwartet ausgefallen seien. Ein Zeichen der Entwarnung sei das aber noch nicht, da bisher nur ein Drittel der Unternehmen ihre Zahlen berichtet habe und eindeutige Belege für eine Verlangsamung der Inflation notwendig seien. Die Analysten würden eine ausgewogene Positionierung derzeit als sinnvoll erachten, da das Marktpendel schnell in beide Richtungen ausschlagen könne. (24.10.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Dem Deutschen Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang in der vergangenen Handelswoche der Sprung über die Marke von 12.500 Punkten, was einen weiteren Anstieg bis in den Bereich von 12.900 Punkten zur Folge hatte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In diesem Bereich sei der Index jedoch nach unten gedreht, allerdings seien keine größeren Verluste zu verzeichnen gewesen. Im Wochenvergleich habe der DAX immerhin 2,4% gewonnen. Positiv zu werten sei, dass es dem DAX gelungen sei, die Tiefs vom Juli und März dieses Jahres bei 12.391 bzw. 12.439 Punkten zurückzuerobern. Diese Marken würden fortan als Unterstützungen fungieren.Auf der Oberseite befinde sich ein Widerstandsbündel im Bereich von 13.500 Punkten. In diesem Bereich würden die Durchschnitte der letzten 200 bzw. 38 Wochen bei 13.331 bzw. 13.615 Punkten mit diversen ehemaligen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend bei 13.409 Punkten zusammenfallen. Für eine nachhaltige Trendwende nach oben müssten diese Widerstände überwunden werden. Alles unterhalb dieser Marken müsse als Bear-Market-Rally betrachtet werden.